В Челябинской области младенец умер от голода на глазах у сестренки

В Златоусте 21 октября умер от голода грудной ребенок. Ему было девять месяцев. Мать оставила его дома с трехлетней сестрой, а сама ушла на двое суток, забрав с собой старшего сына-первоклассника. Никто за малышами не приглядывал. Страшно представить, что происходило в квартире эти два дня. Малыш буквально умирал на глазах у сестренки.

— Странная у них семья. Иногда крики из-за стены доносились. Полиция к ним приезжала. Наверное, мать куда-то кутить уходила на эти пару дней, — рассказали КП-Челябинск соседи по дому.

Местные жители перешептываются: женщина вернулась, когда младенец был уже мертв. Но никаких мер предпринимать не стала. Мать оставила бездыханное тельце, а дочку забрала, и снова несколько дней не появлялась. Тело обнаружила в квартире бабушка, которая пришла проведать дочь и внуков. Трагедия произошла на прошлой неделе в доме по улице Машиностроителей.

Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

— В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Также из органов внутренних дел для дальнейшего расследования передано уголовное дело, возбужденное ранее по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

За смерть по неосторожности грозит до двух лет колонии. Расследование дела взял на контроль и.о. руководителя следственного управления Степан Шульга. Сегодня, 29 октября, он лично отправился в Златоуст. Родительницу пока задерживать не стали. В деле она числится свидетелем. После беседы с сыщиками они решат, попадает ли она под статус обвиняемой.

Уполномоченная по правам ребенка по Челябинской области Ирина Буторина сообщила, что брат и сестра погибшего мальчика сейчас находятся в приюте.

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