Строили дома, работали на заводах и пели: смотрим фото красавиц-комсомолок из Челябинска

Слышишь слово «комсомолка» и сразу хочется добавить: «студентка, спортсменка и просто красавица». Знаменитую фразу из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» помнят наизусть даже те, кто знает о комсомоле только из учебников истории. Именно такой была идеальная девушка прошлого века.

В день 101-летия советского комсомола мы решили посмотреть, как выглядели челябинские комсомолки. Эксклюзивными снимками поделился Объединенный государственный архив Челябинской области. Долгое время эти фотографии лежали на пленках и, благодаря покупке дорогостоящего оборудования, их удалось оцифровать.

Фото: архив ОГАЧО

Слова «комсомолка» и «спортсменка» не просто так тесно связаны. Молодые девушки не только тренировались в свободное время для красивой фигуры — а выступали на соревнованиях, были в спортивном резерве. Маст хэв каждой комсомолки — значок «Готов к труду и обороне». Техник-конструктор Нинель Николаева (фото сверху) стала чемпионкой спартакиады ЧТЗ по толканию ядра. На фото ниже — работницы этого же предприятия, только что сдавшие нормы ГТО (слева направо): Клавдия Городцова, Любовь Камчугова и Антонина Игнатьева.

Фото: архив ОГАЧО

Комсомолки и комсомольцы были передовиками производств.

Фото: архив ОГАЧО

Где найти Нину Назарову (фото справа), знали все. У стахановки Уральского автомобильного завода (ныне — УралАЗ, г. Миасс) на рабочем месте была именная табличка. На фото слева — скромная комсомолка Ольга Пермякова, которая выполняла производственные нормы на 300%. Девушка училась в группе слесарей магнитогорского ремесленного училища № 1. А вы выполняете планы на работе?

Фото: архив ОГАЧО

Как тут не вспомнить про суровость Челябинска, когда видишь фотографии стахановки комсомолки кузнечно-прессового завода Е. Ефремовой. Кстати, у этих девчонок могли бы получиться неплохие блоги о мотивации и правильной комсомольской жизни в Instagram. А сколько лайков от комсомольцев бы собрали!

— Со времен войны женщины в Челябинске и не только стали работать на заводах. Моя покойная свекровь чистила доменные печи. На минуточку: остужать их времени не было, поэтому она надевала несколько фуфаек и залезала. В 60-х женщин стали убирать с тяжелого горячего производства, но она очень гордилась тем, что «мужики отстояли» ее, — рассказала археограф челябинского архива Галина Кибиткина. — При этом комсомолки не были мужеподобными. После работы они пели, стали спектакли, играли в оркестрах.

Группа работниц комсомольско-молодежной бригады ММК на прогулке по Магнитогорску. Фото: архив ОГАЧО

Кстати, директора заводов старались принимать на работу молодых незамужних девушек, у которых было свободное время для занятия общественной работой — феминистки бы оценили.

Вместо Мальдив — целина. Комсомолки из Челябинска на землях колхоза «Красный партизан». Фото: архив ОГАЧО

Комсомолки всегда были веселыми, отмечает Галина Кибиткина. Они не боялись трудностей, лишений. Романтика, в чем-то наивная, манила их в годы войны, затем на целину, на стройку БАМа. Весь северо-запад Челябинска был построен комсомольцами и комсомолками — потому и главный проспект называется Комсомольский.

Косынка — обязательный аксессуар в гардеробе каждой девушки. Фото: архив ОГАЧО

Сказывалась ли такая работа на здоровье? Было и такое, признает Галина Кибиткина. Женщины, которые стояли у истоков атомной промышленности нередко получали большие дозы радиации. Со временем молодых и незамужних перестали допускать до опасной работы.

— Сравнивать нынешнее поколение и то, наверное, некорректно. То поколение было более сильное, психологически здоровое, уверенное в завтрашнем дне. Питались натуральными продуктами. Не стоит забывать о пользе физической активности и работы на свежем воздухе, — добавила Галина Кибиткина.

Свинарка колхоза имени Жданова Н. Соколова с хряком Борькой. Фото: архив ОГАЧО

Комсомол воспитывал лидеров лучше современных тренингов. Фото: Ирина Баженова

В редакции газеты «Комсомольская правда — Челябинск» тоже есть комсомолки!

Журналист КП-Челябинск Жанна Чубенко и преподаватель журфака ЧелГУ Марина Загидуллина (в 80-е преподавала русский язык и литературу в школе №58)Фото: Жанна ЧУБЕНКО

— Я вступила в комсомол в 1987 году одной из первых в классе. Я понимала, что это — опора для коммунистической партии — будущие строители коммунизма, и воспринимала себя именно так. Я верила, что возможно взять от каждого по способности, чтобы каждому было по потребности, — вспоминает журналист КП-Челябинск Жанна Чубенко. — Тогда была новая волна желающих вступить, благодаря обновлению партии при Горбачеве. Но в 1989 году все рухнуло.

Взнос — две копейки Фото: Инна КУМЕЙКО

— Вступление в комсомол — это этап взросления. Наконец-то ты снимаешь надоевший галстук и надеваешь значок. Это был плюс при поступлении в институт, — вспоминает журналист КП-Челябинск Инна Кумейко. — Комсомол был школой воспитания лидеров. На собраниях учили, как мотивировать, как воздействовать на ум и совесть молодых — все то, за что сегодня учат в онлайн-школах и берут деньги. Кстати, губернатор Алексей Текслер рассказывал, что он два года был комсоргом школы. Многие выходцы из комсомола заняли высокие посты.

Автор материала выражает благодарность за помощь в подготовке материала Государственному архиву Челябинской области и лично заместителю директора по использованию документов Николаю Антипину.

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