2019-10-30T08:16:50+03:00
Общество

Бассейн «Юбилейный» сделал предложения, от которых невозможно отказаться

Плавай, занимайся спортом, отдыхай в сауне и экономь!
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Закрыт купальный сезон на местных озерах, и отпуск на море позади. Пора выбирать бассейн в Челябинске. После расслабленного лета, конечно, нужно еще и в спортзал записаться. Покупать два абонемента — согласитесь, затратно. На помощь всем, кто следит за своей формой и здоровьем, приходит бассейн «Юбилейный». Есть у него предложения, которые прямо «ВАУ»! Смотрите сами.

КЛУБНАЯ КАРТА «СПЕЦИАЛЬНАЯ»

Это полный безлимит для тех, кто хочет быть в прекрасной форме.

Что входит:

* тренажерный зал,

* бассейн,

+ подарок: 40 минут ежедневного посещения финской сауны.

Сколько стоит: 3000 рублей в месяц.

АБОНЕМЕНТ MIX «FITNESS + АКВА»

Это два месяца эффективных тренировок по выгодной цене.

Что входит:

* 8 занятий акваэробикой,

* 12 групповых занятий по любым выбранным направлениям в фитнес-зале,

+ подарок: 15 минут ежедневного посещения финской сауны после занятий в воде.

Сколько стоит: 2500 рублей.

А ЧТО ЕЩЕ

В спортивно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» есть не только бассейн с сауной, но еще тренажерный зал с многообразием тренажеров и два зала групповых программ. Здесь предлагают много разных и интересных направлений. Например, тренировки на все группы мышц Body Condition и функциональные занятия восстановительно-развивающего характера Light-training для тех, кому противопоказаны сильные нагрузки. Есть и популярные THAI-BO с элементами восточных единоборств, табата (система коротких интервальных тренировок с высокой интенсивностью нагрузки), а также группы здоровья (в том числе для людей в возрасте), занятия на фитболах, фитнес-йога, стретчинг (растяжка), различные силовые и танцевальные направления.

Для тех, кому больше нравятся занятия в тренажерном зале, здесь также есть все, что нужно: зона кардио- и силовых тренажеров. Тренеры следят за правильным выполнением упражнений. Если нужна персональная тренировка — пожалуйста!

И, конечно же, одно из важных направлений работы Бассейна «Юбилейный» — обучение плаванию. Здесь проводят занятия для детей от двух месяцев до 14 лет, а так же взрослых. Для этого есть малый бассейн глубиной 1,5 метра и температурой воды 31 градус и большой бассейн глубиной от двух до пяти метров и температурой воды 27 градусов. Длина дорожек — 25 метров.

БАССЕЙН «ЮБИЛЕЙНЫЙ» — ЭТО УДОБНО

Спешите с работы на тренировку и хватаете на бегу какой-нибудь фастфуд? Это вы зря. Поесть нормальную здоровую пищу можно тут же в спортивно-оздоровительном комплексе. И снова выгодное предложение — абонемент на питание в кафе «По-домашнему» от 800 руб. в месяц. Особенно это удобно для детей: не нужно носить с собой деньги (и они точно не будут потрачены на сладости и «гадости»). Абонемент на питание зачисляется на карту комплекса «Юбилейный», как стандартный абонемент.

Парковка на 100 машин — это важно для автомобилистов!

Отметим и удобное расписание. Бассейн работает в будние дни с 6 часов утра, а в выходные — с 7 и до 22 часов. Сауна с шестью номерами открыта круглосуточно. Вы точно успеете!

Спортивно-оздоровительный комплекс

Бассейн «Юбилейный»

Адрес: г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, 31а

Тел.: (351) 219-28-18

Сайт: jubibas.ru

Соцсети: vk.com/jubibas

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