2019-10-30T08:13:26+03:00
Общество

Битва на Кировке и крестный ход: куда сходить в День народного единства 4 ноября 2019 в Челябинске

Афиша и расписание 4 ноября 2019 в Челябинске
Андрей АБРАМОВ
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День народного единства 4 ноября 2019 в Челябинске.День народного единства 4 ноября 2019 в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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День народного единства в Челябинске, как и полагается, отметят 4 ноября. В 2019 году дата выпадает на понедельник. Поэтому начало рабочей недели объявлено выходным днем. В честь праздника в городе пройдут фестивали, конкурсы, концерты, ярмарки, выставки и спортивные состязания.

Представляем афишу 4 ноября 2019 в Челябинске. Выбирайте из нашего расписания, куда сходить.

АФИША 4 НОЯБРЯ 2019 В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Всего в Челябинске ожидается более 20 мероприятий. Самые масштабные — в центре города. Раньше в этот День любили проводить шествие по проспекту Ленина с митингом на площади Революции, но в последние года от идеи отказались.

11:00 начнется крестный ход от Свято-Симеоновского кафедрального собора до Александро-Невского храма на Алом поле. Пронесут мироточивую икону «Семистрельная».

13:00 у здания бывшего Главпочтамта на Кировке — сейчас здесь суд — состоится праздничный концерт. Выступят лучшие вокальные и танцевальные коллективы региона. Чтобы не замерзнуть, зрителям предлагают примкнуть к танцевальному флешмобу.

В это же время на Кировке будут работать интерактивные площадки, полевые кухни, фотобудки. Можно принять участие в конкурсах.

Отдельного внимания достойна историческая реконструкция. Обычно, ее проводят на площади перед театром оперы и балета. Актеры разыгрывают те самые события с Козьмой Мининым и князем Пожарским из учебника истории, которые и послужили поводом для праздника.

ПОГОДА НА 4 НОЯБРЯ 2019 В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Теплая осень окончательно оставила Южный Урал. Синоптики обещают не самую комфортную для прогулок погоду 4 ноября 2019 в Челябинске. Так что, если решитесь выйти из дома, одевайтесь теплее.

Метеорологи прогнозируют небольшой снег. Днем будет в районе -2 градусов. Утром и вечером еще холоднее. Благо, не ожидается промозглых ветров.

СПРАВКА «КП»

Согласно последним подсчетам, в Челябинской области живут представители по меньшей мере 114 национальностей. День народного единства — самый молодой государственный праздник. Впервые его отметили 14 лет назад. Он учрежден в память о событиях 1612 года. Ополчение под предводительством купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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