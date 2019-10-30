Прямо в одежде нырнули в бассейн: заплыв полицейских в форме удивил интернет

Обычно в бассейнах строгие бабушки-надзирательницы, чуть кто уронит тапочек в воду или, не приведи Нептун, придет на сеанс в гавайских шортах, а не спортивных плавках — поднимают бучу. А тут сотня пловцов сиганули с дорожек в штанах и куртках. И никто им слов не сказал! Потому что как возразить, когда все они люди при погонах.

В Челябинске проходил Чемпионат МВД по плаванию. Приехали полицейские со всей страны. Классические состязания: брасс, вольный стиль, на спине… Но среди череды соревнований затесалась необычная дисциплина — служебно-прикладное плавание или заплыв в форме.

— Все приближено к реальным условиям. Ведь в критической ситуации не будешь форму снимать. Хотя для заплыва сняли берцы и головные уборы, — объяснили КП-Челябинск организаторы соревнований.

В этой дисциплине участвовали свыше ста спортсменов.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Вообще заплывы в форме уже давно проводят на полицейских чемпионатах. Но в интернете прославился именно челябинский.

— Без шлема и «броника» не считается!

— Это чтобы могли обезвредить дельфина-террориста…

Но злословящих комментаторов перебивают знатоки:

— Вы сами хотя бы одно дорожку проплывите и не задохнитесь. А военные не только в форме, но еще и с автоматами плавают на скорость.

От воды форма становится тяжелой и мешает плыть.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Лучшим в заплыве в форме стал представитель Московской области Сергей Фесиков — заслуженный мастер спорта. 50 метров — это туда-обратно по дорожке — проплыл за 26,61. Для сравнения, это близко к первому взрослому разряду, так что не такой уже шикарный результат для классического заплыва кролем. Но учтите, что здесь человек в отяжелевшей от воды форме, которая сковывает движение. У настоящих перворазрядники, которые плавали в форме такую дистанцию, на это уходит почти в два раза больше времени.

Не нужно думать, что Фесиков какой-нибудь рядовой патрульный или участковый. Профессиональный пловец, бронзовый призер Олимпийских игр. Такие ребят любят принимать на службу ведомства, чтобы прославляли их край в большом спорте.

Второе место занял Никита Коновалов из Башкирии (26,92), а третье — Алексей Мерзляков из Татарстана (27,92).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/740382" frameborder="0"></iframe> Полицейские плавают в форме.

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