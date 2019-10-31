2019-10-31T08:56:20+03:00
Общество

«Бали», город на Аргазях, легендарная здравница: следи за автопробегом «КП-Челябинск» в режиме онлайн

31 октября «Комсомолка» вместе с партнерами и друзьями отправилась в новое путешествие по Южному Уралу
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"Автопробег КП" стартовал от гипермаркета "Лента"."Автопробег КП" стартовал от гипермаркета "Лента".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Наш путь лежит на север. В те, края, которые славятся своей историей, традициями, красочными, сочными пейзажами и манят туристов, любителей отдохнуть и поправить здоровье. А кто-то, побывав в тех уголках, всерьез задумывается и о приобретении жилых квадратных метров. «Комсомольская правда» едет в увлекательное путешествие в сторону Кыштыма!

В автопробег мы отправляемся вместе с нашими партнерами и друзьями. Стартуем от гипермаркета «Лента». В первой по величине сети гипермаркетов и одной из крупнейших розничных сетей страны запасемся всем необходимым для путешествия!

Дальше наш путь лежит в сторону живописнейших мест Аргазинского водохранилища. Точнее, уникального «Города Озерный-Аргази» — дачно-коттеджного поселка в экологически чистом, лесном массиве Аргаяшского района всего в нескольких сотнях метров от песчаной береговой части водоема. Кстати, Холдинг «Озерный-Аргази» сегодня предлагаем к продаже не только готовые участки, но и возможность для развития малого и среднего агропромышленного бизнеса. Здесь же в дальнейшем планируется открыть многофункциональные центры спорта и здоровья со всей необходимой инфраструктурой, площадку для проведения различных форм досуга, с размещением в отеле, коттеджах, квартирах, для желающих — в палаточном городке. Словом, есть, что посмотреть (покажем фото) и о чем рассказать.

По пути в Кыштым заглянем в легендарную здравницу «Дальняя дача», что на берегу Деханова пруда (назван по фамилии управляющего демидовскими заводами Льва Деханова). В свое время здесь отдыхали управляющие многочисленных демидовских заводов… А сегодня это современный санаторий, оснащенный по последнему слову медицинской техники. Место, где можно прекрасно отдохнуть и поправить здоровье, всей семьей, в компании друзей и коллег. И мы в это местечко в живописнейшем сосновом бору тоже заглянем и поделимся впечатлениями с вами.

Ну, раз уж мы в Кыштыме, то обязательно остановимся около знаковых, исторических мест.

Вместе с экскурсоводом и представителями администрации города, побываем на смотровой площадке на набережной, в Белом доме — бывшей усадьбе, отстроенной в середине XVIII века Никитой Демидовым — из семьи богатейших уральских промышленников и землевладельцев. Двухэтажный Храм Рождества Христова (Христорождественский собор), заложенный в середине позапрошлого века в самой высокой точке Кыштыма — еще одно место нашего путешествия. Смотрите наш репортаж. Будет интересно.

А напоследок, как не завернуть на «Бали». Не на известный остров-курорт в Индонезии, а на наше «Уральское Бали»! Так прозвали озеро на месте бывшего каолинового карьера, отличающееся водой необычного лазурного цвета и светлыми берегами… Почему озеро появилось только совсем недавно, и почему здесь не рекомендуется купаться? Узнаете вместе в с нами.

А пока стартуем! Следите за нашим путешествием в режиме онлайн.

КСТАТИ

Два предыдущих «Автопробега КП» «колесили» по «уральской Европе», побывав в поселках Варна, Париж, Фершампенуаз… А позже наши путешествия продолжились по курортному маршруту ЧелябинскЧебаркульМиасс.

Онлайн-трансляция

Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИНСледит за событиями
На трассе на некоторых участках гололед откровенный. Пробки! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На трассе на некоторых участках гололед откровенный. Пробки!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На трассе на некоторых участках гололед откровенный. Пробки!

Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИНСледит за событиями
Будьте внимательны! Аварийная ситуация. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Будьте внимательны! Аварийная ситуация.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Будьте внимательны! Аварийная ситуация.

Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИНСледит за событиями
Зима, снег и метель только бодрит настоящих путешественников! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зима, снег и метель только бодрит настоящих путешественников!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зима, снег и метель только бодрит настоящих путешественников!

Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИНСледит за событиями
Аккуратнее! Не сойдите с ума от такой красоты. Можно съесть глазами. Но можно и в "Ленту". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аккуратнее! Не сойдите с ума от такой красоты. Можно съесть глазами. Но можно и в "Ленту".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Автопробег КП» в 8 утра стартовал от гипермаркета «Лента», что на Блюхера.

С «Лентой» можно хоть в поход, хоть в Новый год. Наша тележка полна свежайших вкусностей и полезностей. Собственное производство «Ленты» — более 300 наименований. Гриль, горячие блюда, салаты, пироги, свежая рыба, морепродукты, охлажденное мясо... Нужно обязательно заехать в «Ленту» перед Новым годом. Кухня, что надо. И время на готовку сэкономим.

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