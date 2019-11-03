Альварес нокаутировал Сергея Ковалева

Мы уже писали о том, что челябинский боксер заработает за бой по защите своего титула раз в 10 меньше, чем мексиканец. Три миллиона долларов против 35. Правда, в эту сумму не входят деньги, которые получат бойцы от отчислений с ТВ-трансляций и спонсоров. Кстати, это самый большой гонорар Ковалева за всю его профессиональную карьеру.

Напомним, титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,4 кг Сергей вернул себе в родном Челябинске в бою с британцем Энтони Ярдом.

СТАВКИ НА МЕКСИКАНЦА

А мексиканец Канело Альварес набрал почти 10 кило веса, чтобы перейти в категорию Крашера (Ковалева) и постараться забрать у него чемпионский титул. Сергей перед боем так и сказал: «Сауль зашел на мою территорию». Мексиканец моложе россиянина — 29 лет против 36.

Перед поединком в Лас-Вегасе на арене «MGM Grand» букмекеры отдавали предпочтение Канело. Ставки были 1,2 к 4,2 (24 — на ничью). Альварес считается самым дорогим и богатым спортсменом мира. Так, к примеру, его контракт только с одной спонсорской компанией составляет 365 млн. долларов.

Перед поединком эксперты отмечали, что Сергею Ковалеву сложно будет выдержать все 12 раундов против, а если он рассчитывает на победу, то ему нужно будет «разделаться» с Канело едва ли не в начале боя.

Сильной стороной Крашера был опыт, он давно боксирует в своей весовой категории, а Канело здесь новичок, и может не выдержать силу ударов «полутяжей».

По статистике у Сергея Ковалева 34 победы (29 нокаутом), одна ничья и три поражения, у Альвареса — 52 победы (35 нокаутов), две ничьи, одно поражение. Крашер был чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO.

РЕШАЮЩИЙ РАУНД

Зрителей заставили ждать лишний час. Все дело в том, что в это же время шла трансляция важных поединков мирового чемпионата ММА (UFC 244)…

Поговаривали, что план Альвареса на бой с Ковалевым — измотать более возрастного соперника, не идя в размен ударами с самого начала.

В первом раунде Канело «закрылся», предпочитая больше защищаться от фирменно левого прямого Крашера, чем атаковать.

Второй раунд фактически ничем не отличался от стартового. Разве, что Альварес увеличил количество ударов по корпусу.

В третьем отрезке Канело стал больше открываться и удары Ковалева стали чаще достигать цели.

Четвертый раунд. Альварес стал жестко отвечать на атаки Крашера. Было видно, что мексиканцу не просто: Канело обливался потом.

В пятом раунде картина не менялась. Ковалев работал первым номером, искал слабые места, а Канело огрызался выпадами по корпусу своим фирменным ударом с левой.

Шестой раунд. Мексиканец наращивает темп. Крашер с трудом пробивает плотную оборону Альвареса. Этот отрезок в пользу мексиканца.

Седьмой раунд. Канело развивает свое преимущество. Восьмой и девятый раунд ничего не меняют, но Сауль по очкам выигрывает. В десятом отрезке Альварес развивает свое преимущество, нанося точные удары.

В 11 раунде левый и правый удары мексиканца достигли цели. Нокаут. Досрочная победа Альвареса. Сергей Ковалев теряет титул чемпиона мира по профессиональной версии WBO в весовой категории до 79,4 кг.

— Уже то, что Ковалев достойно провел 11 раундов — дорогого стоит, — отметил после боя в интервью КП — Челябинск первый тренер Крашера Сергей Новиков.