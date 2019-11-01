Ночь в музее, крестный ход и концерт Стаса Пьехи: как провести долгий уик-энд в Челябинске

Челябинским театралам представят «Королевские игры» 16+

Зрителям обещают показать борьбу за трон, придворные интриги, коварство и царскую любовь. Спектакль в средневековой стилистике с яркими костюмами, массовыми сценами и историческим персонажами. В драмтеатре покажут историю Генриха VIII и Анны Болейн — одну из самых страстных историй британского двора.

— Вряд ли в мире найдется сцена, на которой хотя бы изредка не появлялись короли, королевы, принцы и их титулованные родственники. Генрих VIII, пожалуй, самый знаменитый из английских королей. Жестокий деспот, тонкий политик, разнузданный сластолюбец, романтический поэт, философ, пытающийся опередить свое время, он порой был подобен дикарю, у которого инстинкты брали верх над разумом. Более колоритной фигуры, кажется, и выдумать нельзя! Да и не стоит, поскольку сама история так вдохновенно потрудилась над этим человеком, — анонсируют постановку в театре.

1 ноября, пятница

Начало в 18:30

2 ноября, суббота

Начало в 18:00

Тел.: (351) 216-43-43

Билет: 300 — 1 000 руб.

Стас Пьеха споет хиты 6+

Красавчика-артиста в прошлом году читатели сайта kp.ru назвали самым сексуальным мужчиной. Он скромно прокомментировал свою победу:

— Не думаю, что это очень важно для моей жизни, но это чертовски приятно. Это, конечно, спорный вопрос, но раз вы так считаете, я с вами спорить не буду. Еще раз спасибо все, кто голосовал, я вас не подведу, буду хорошеть, молодеть и всячески вас радовать.

Но мало кто знает, что в жизни внешне успешного и красивого артиста не всегда все было гладко. Недавно он рассказал, что в молодости лечился от наркозависимости.

— У меня внутри была пустота, и я заменил ее улицей. Примкнул к панк-движению, пил и курил. Я жил в постоянном напряжении, мне все время казалось, что меня недооценивают. Алкоголь и запрещенные препараты давали мне облегчение, — рассказывает Стас Пьеха.

Спасли его близкие — упрятали в больницу, а затем засадили за книги и музыкальное образование. На концерте в Челябинске артист исполнит свои хиты и порадует новыми композициями.

1 ноября, пятница

ДК ЖД

Начало в 19:00

Билет: 1 600 — 3 500 руб.

Танцевальный фитнес-форум 6+

Идеальный вариант для тех, кому фитнес кажется скучным или мало танцев в жизни.

— Делаем восемь уроков по одному часу. Половина — программы для фитнес-тренеров и поклонников этого спорта. Вторая часть — для любителей хореографии. Всегда привозим новинки. То, что танцуется во всем мире, но пока плохо развито в Челябинске, — рассказала организатор мероприятия, директор имидж-клуба «Светлана» Светлана Клименко.

Все происходит посреди огромного зала легкоатлетического манежа. В центре высится сцена. На ней работает педагог с микрофоном. Все восемь уроков выдержать мало кому под силу. Поэтому администраторы мероприятия советуют подходить к выбору направления избирательно.

— Будет работать столовая. Если устали — можно посидеть на трибунах и даже полежать на матах. Но на деле гости редко отдыхают. Стараются как можно больше впитать информации. Усидеть очень сложно! — делится Светлана Клименко.

Тренерам будет полезно подтянуть профессиональные знания, узнать, что нынче в моде в этой культуре.

— Но форум — событие и для простых любителей хореографии и фитнеса. Приходят даже люди, которые только хотят определиться с направлением занятий. Ведь можно не только посмотреть урок, но и принять участие в занятии.

Несколько лет назад Челябинск заполонили клубы, где давали уроки танца живота. Далее в моду вошла сальса и другие латиноамериканские активности. А что модно сейчас?

— Приедет аргентинский танцор, который сейчас работает в Германии, Иван Кейм. Он привезет бродвейский и лирический джаз. Такого в Челябинске еще не было. Такие танцы идеально подойдут тем, кто в силу причин не способен к резким движениям. При этом мышцы нагружаются, есть эффект.

Первый урок в 9:30, в 18:00 — последний. Подробное расписание на svetlana74.ru. Регистрация и оплата в имидж-клубе.

2 ноября и 3 ноября (суббота, воскресенье)

Легкоатлетический манеж на Энгельса, 22

Тел.: (351) 263-57-37

Билет: 800 — 1 800 руб.

Южноуральцам проведут экскурсии, прочитают лекции и сыграют джаз 12+

Челябинск присоединяется к всероссийской акции. Мероприятия пройдут в Музее изобразительных искусств на площади Революции. Там сейчас здесь идет выставка «Шедевры мастеров Парижской школы».

— Будут экскурсии, лекции об искусстве Франции, концерты классической и оригинальной французской музыки, театральные постановки от ярких молодых актеров и мастер-классы, — сообщили в пресс-службе музея.

Если вам больше интересны лекции и экскурсии, приходите на «Ночь искусств 2019» в первой половине акции. За перфомансом и мастер-классам — добро пожаловать ближе к вечеру.

Единый билет в музей на все экскурсии и представления будет стоить — 200 рублей. Хоть акция и называется «Ночь искусств 2019», в Челябинске она начнется в полдень, 3 ноября и закончится в полночь 4 ноября. В праздничной программе будут участвовать залы музея на пл. Революции, 1. Тел.: (351) 266-38-17.

Экскурсии

12:00, 14:00, 16:00 — по выставке «Шедевры мастеров Парижской школы».

15:00, 17:00, 19:00 — по экспозиции Каслинского и Кусинского литья «Уральский сфинкс».

Что еще

13:00 «Пикассо. Гений любовного разрушения». Лекция искусствоведа Галины Медведевой.

15:00 «Французская школа кино: Гаррель, Гранрийе, Ассайяс, Вильнев». Лекция кандидата культурологии Ольги Конфедерат

17:00 «Праздник, который всегда с тобой: литературный Париж 1920-х годов». Лекция кандидата филологических наук Александра Полушкина.

18:00 Концерт «Джаз-мануш сейшн».

19:00 — 20:30 «Волшебство монотипии». Мастер-классы проводит художник-график Ольга Гражданкина

20:00 Концерт клуба французской песни.

21:00 Перформанс «Бокетто» — с японского долгое и бессмысленное смотрение вдаль.

22:00 Вечерний променад с экскурсоводом.

23:00 Моноспектакль «Любовь живет три года».

День народного единства

Его как и полагается, отметят 4 ноября. В 2019 году дата выпадает на понедельник. Поэтому начало рабочей недели объявлено выходным днем. В честь праздника в городе пройдут фестивали, конкурсы, концерты, ярмарки, выставки и спортивные состязания.

Представляем афишу 4 ноября. Выбирайте из нашего расписания, куда сходить. Подробнее читать здесь>>>