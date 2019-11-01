В аэропорту Челябинска пассажир обматерил всех, кто запрещал ему курить, а затем напал на полицейского

Выходка 43-летнего жители Челябинской области обернулась для него уголовным делом. Житель небольшого села под Челябинском приехал в аэропорт 11 октября. Ему предстояло сесть на рейс в Симферополь. Курительной комнаты в зале ожидания не оказалось, до рейса еще долго, впереди 3,5 часа на самолете — отравиться никотином предстояло нескоро.

Тогда пассажир решил дымить прямо в зале. Кто-то фыркнул, кто-то бросил недовольный взгляд, иные прямо попросили затушить сигарету. На все у челябинца был один ответ — нецензурный.

На борт агрессора авиакомпания решила не пускать. Вместо этого его забрали в дежурную часть полиции при воздушной гавани. Там курильщик затеял потасовку с сотрудником при исполнении. Разговор на повышенных тонах задержанный прервал ударом офицеру в лицо.

На кадрах видо, как челябинец раскрывает пачку сигарет, достает зажигалку, папиросу. Явно провоцирует полицейский, дескать сейчас начну курить прямо здесь. Однако все оборачивается не нарушением закона о курении, статьей уголовного кодекса.

— Проведен осмотр места происшествия, изъяты записи видеонаблюдения, допрошены сотрудники полиции, свидетели, обвиняемый, персонал аэропорта, пассажиры других рейсов. Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд, — сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

За насилие не опасное для жизни представителя власти грозит до пяти лет колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/741375" frameborder="0"></iframe> Напал на полицейского в аэропорту.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лидия Вележева о штрафе и дебоше в самолете: Меня выводили, как преступницу, на ногах теперь синяки

Актриса рассказала, из-за чего произошел конфликт на борту. Актрису Ее высадили из самолета, который направлялся в Тель-Авив из аэропорта «Шереметьево». Скандал разгорелся буквально на ровном месте. (далее)