2019-11-01T10:28:39+03:00
Происшествия

В аэропорту Челябинска пассажир обматерил всех, кто запрещал ему курить, а затем напал на полицейского

Видео драки засняли камеры наблюдения
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В аэропорту Челябинска курильщик напал на полицейского.В аэропорту Челябинска курильщик напал на полицейского.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Выходка 43-летнего жители Челябинской области обернулась для него уголовным делом. Житель небольшого села под Челябинском приехал в аэропорт 11 октября. Ему предстояло сесть на рейс в Симферополь. Курительной комнаты в зале ожидания не оказалось, до рейса еще долго, впереди 3,5 часа на самолете — отравиться никотином предстояло нескоро.

Тогда пассажир решил дымить прямо в зале. Кто-то фыркнул, кто-то бросил недовольный взгляд, иные прямо попросили затушить сигарету. На все у челябинца был один ответ — нецензурный.

На борт агрессора авиакомпания решила не пускать. Вместо этого его забрали в дежурную часть полиции при воздушной гавани. Там курильщик затеял потасовку с сотрудником при исполнении. Разговор на повышенных тонах задержанный прервал ударом офицеру в лицо.

На кадрах видо, как челябинец раскрывает пачку сигарет, достает зажигалку, папиросу. Явно провоцирует полицейский, дескать сейчас начну курить прямо здесь. Однако все оборачивается не нарушением закона о курении, статьей уголовного кодекса.

— Проведен осмотр места происшествия, изъяты записи видеонаблюдения, допрошены сотрудники полиции, свидетели, обвиняемый, персонал аэропорта, пассажиры других рейсов. Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд, — сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

За насилие не опасное для жизни представителя власти грозит до пяти лет колонии.

Напал на полицейского в аэропорту.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лидия Вележева о штрафе и дебоше в самолете: Меня выводили, как преступницу, на ногах теперь синяки

Актриса рассказала, из-за чего произошел конфликт на борту. Актрису Ее высадили из самолета, который направлялся в Тель-Авив из аэропорта «Шереметьево». Скандал разгорелся буквально на ровном месте. (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске губернатор Алексей Текслер определился с кандидатурой Уполномоченного по правам человека
Новый генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» прилетел из Мурманска
Утепляемся: в Челябинской области похолодает до -13 градусов
В Челябинской области введут режим для самозанятых
Незрячий массажист из Челябинска четыре года ищет работу, чтобы прокормить семью
Челябинцы обсуждают снегопад: «Оставляйте машины дома!»
«Челябинский транспорт»: никакого столкновения трамвая и снегоуборочной машины не было
В Челябинске вышли в рейс 11 автобусов ЛИАЗ
В запретке под Челябинском опровергли информацию о введении «курортного сбора»
Как работает платный парк в Красноярске, который ставят в пример инвесторы из Челябинска
Водители раскритиковали выделенные полосы в Челябинске
Жизнь после развода: двое челябинцев сбежали на Бали с тремя детьми