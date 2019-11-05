Пенсионер из Челябинской области утверждает, что в СССР у него украли памятник

Владимиру Ружину 79 лет. В родном Копейске дедушку знают: пишет книги, выступает на мероприятиях и бьется за права жителей родного поселка. Последние несколько лет пенсионер пытается доказать, что у него украли проект памятника, который стоит между Челябинском и городом-спутником.

— В 1971 году в газете напечатали объявление: принимают проекты городской стелы. Я раньше работал учителем черчения в школе, рисовать умею. Сделал эскиз и отнес его в управление архитектуру. Секретарь посмотрела рисунок и забрала его. Сказала, что если будут рассматривать работу — меня пригласят. Прошло два месяца. Как-то я шел на работу в шахту и вижу — монтируют стеллу по моему проекту, — рассказал КП-Челябинск Владимир Ружин.

Тогда копейчанин пошел в управление архитектуры. Но там ему дали отворот-поворот.

— Говорят мне: «Вы кто такой?». Думаю, мой проект украл Михаил Семенов — тогда он был главным архитектором Копейска. Сейчас он уже скончался. Хочу восстановить историческую справедливость — чтобы мое имя указали в документах, — добавил Ружин.

В копейской газете в материале про таланты Владимира Ружина писали, что он автор памятника.Фото: Личный архив героя публикации

В доказательство своего проекта пенсионер прислал письменные показания его знакомых и наброски карандашом на бумаги. На вопрос о том, почему копейчанин столько лет молчал, дедушка отвечает:

— Пока жива была — супруга отговаривала. Говорила, что мне никто не поверит, но сейчас я решил попытаться.

В управлении архитектуры Копейка попросили написать им официальный запрос на комментарий. Однако КП-Челябинск поинтересовалась в администрации Копейска, что там думают про версию Ружина.

— Он написал десятки обращений в управление архитектуры, — рассказал КП-Челябинск источник в мэрии. — Там к его словам отнеслись серьезно и провели расследование. Обращались в архив. Перелопатили газеты за 1971 год, когда по словам Ружина опубликовали объявление о конкурсе эскизов. Ничего не нашли! Зато обратились в краеведческий музей и там нашли эскизы стелы Копейска за авторством Михаила Семенова. Они датированы 1969 годом — за два года до того, как Ружин сделал. Если он действительно хочет доказать свою правоту, ему стоит найти хорошего юриста и обратиться в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00