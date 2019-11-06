2019-11-05T15:20:58+03:00
Общество

«Даже не успела собрать ребенка в школу»: в Магнитогорске мать-одиночка упала в открытый колодец

Молодая женщина потеряла трудоспособность, осталась без средств. А виноватых нет?
Ирина КАРЕЛИНА
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Елена упала в этот колодец. Фото из личного архива героини материала.Елена упала в этот колодец. Фото из личного архива героини материала.
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Ночь плюс открытый колодец — формула несчастного случая.

Жительница Магнитогорска вышла из автомобиля, шагнула с тротуара в сторону газона — и упала в полутораметровую яму. Перелом ребер со смещением, операция на легкие, пневмония. 12 дней в клинике и два месяца дома на больничном.

Это случилось 19 августа на улице Магнитная возле заправки. Колодец был не освещен и не огорожен. Пострадавшая Елена Яковлева написала заявление в прокуратуру.

В темноте это колодец легко не заметить. Фото героини материала.

В темноте это колодец легко не заметить. Фото героини материала.

— Мне ответили, что колодец является бесхозным имуществом, то есть он ничей, никто за него не отвечает. Прокуратура перенаправила мою жалобу в администрацию города. Колодец засыпали и отчитались передо мной, что проблема решена, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Елена. — Но моя проблема осталась!

Я мать-одиночка, одна воспитываю сына, чудом осталась жива! На лекарства денег нет. Два месяца больничного мне никто не оплатит, так как на тот момент я стояла на учете по безработице.

Раньше я трудилась на двух работах, чтобы мой сын ни в чем не нуждался. А сейчас моя трудоспособность сильно ограничена. Ребра все не срастаются. Наблюдаться у врача еще минимум полгода. Я даже не успела собрать ребенка в школу, так как оказалась в больнице в конце лета. А в День рождения сына лежала на операционном столе. Кто мне все это возместит? Чиновники из администрации города со мной на связь не выходят.

Открытый колодец находился на улице Магнитной в черте города. Фото героини материала.

Открытый колодец находился на улице Магнитной в черте города. Фото героини материала.

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Никто за этот колодец не отвечает

Как появился этот злосчастный колодец и каково его назначение, никто не знает. Внутри него пусто.

— Принятие колодца, который не предназначен для решения вопросов местного значения, в муниципальную собственность не представляется возможным. В связи с чем привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в неисполнении администрацией города обязанностей по постановке на учет бесхозного недвижимого имущества невозможно ввиду отсутствия данных нарушений, — ответили Елене в администрации Магнитогорска.

Что же получается: бесхозный колодец — это нормально? А если вдруг случится трагедия со смертельным исходом, тоже никто не виноват? Мы направили запрос в администрацию Магнитогорска и ждем ответы на эти вопросы.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Ответственные должны быть!"

— И колодец ничей, и земля, на которой он вырыт, ничья? Да быть такого не может! Управляющая компания, администрация района — кто-то должен за это отвечать. Если пострадавшая получила тяжкий вред здоровью или средней тяжести, пусть обращается в правоохранительные органы: полицию, следственный комитет. Там найдут виновных, — говорит адвокат коллегии адвокатов Центрального района Челябинска Анна Кудряшова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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