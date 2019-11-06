«Плывешь и видишь сосны»: как фитнес-клуб в Челябинске добился ощущения присутствия в Альпах

Оздоровительный центр открылся в 2014 году в загородной резиденции «Соколиная гора» в Каштакском бору. Создатели позиционировали его как альтернативу традиционным фитнес-клубам, которые, как правило, расположены в эпицентре городской суеты.

Учредитель компании Sokol Fit Василий Курбацких рассказал в эфире проекта «Сделано в Челябинске», что особого единения с природой удалось достичь благодаря бассейну на открытой террасе.

«Все это находится в реликтовом бору, где запах сосны, и когда ты плывешь и видишь эти сосны, ощущаешь себя где-то в горах, в Альпах, или как будто на озере Тургояк плывешь. А если ты там, на «Соколиной горе» находишься летом после дождя, этот запах леса непередаваемый, то есть жить в лесу, где утки летают и белочки с рук кушают в 20 минутах от центра Челябинска — это значит, что в этом городе ты с жильем разобрался», — рассказал Василий Курбацких.

Несмотря на то, что в Sokol Fit приезжают люди и из самого Челябинска, прежде всего клиенты центра — жители «Соколиной горы»: люди, которые, по словам Василия Курбацких, ответственно подходят к своему здоровью. Как пояснила эксперт премии, старший партнер группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко, подобный подход помогает людям качественнее обустраивать свое оздоровление.

«Есть достаточно большое количество людей, которые хотели бы отдыхать в том пространстве, которое было бы создано лишь для них самих. И это нормально, поскольку есть напряженная жизнь и хочется создать свое место силы, где точно должно быть все как ты хочешь, чтобы наполняла силой природа — энергомотиватор, который позволяет восстанавливаться и сохраняться», — прокомментировала Екатерина Карпенко.

Фото: Тимур Боташев.

Проект «Сделано в Челябинске» в 2019 году реализуется в пятый раз. В еженедельных больших интервью на «Челябинском эхе» и 31 канале представители местных компаний рассказывают о своем бизнесе, а эксперты проекта — анализируют работу предприятий. В конце ноября совет премии определит победителей, которые разделят между собой призовой фонд — сертификаты на рекламное сопровождение бизнеса суммой 1 млн рублей. Церемония награждения состоится в декабре.

Фото: Тимур Боташев.

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

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