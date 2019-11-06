2019-11-06T15:34:17+03:00
Общество

Группа «Би-2» выступит в Челябинске с новым и лучшим

Концерт состоится в четверг, 7 ноября
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7 ноября группа «Би-2» выступит в Ледовой Арене «Трактор» с новой программой NewBest. На концертах прозвучат и новые хиты Би-2 из альбома «Горизонт событий», и все главные песни группы – greatest hits «Би-2», которые любят и знают миллионы.

Уверены, публика с радостью продемонстрирует это на концертах – хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений «Би-2». Здесь же для этого будут созданы все условия: с новым подходом к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью.

Измерить уровень эмоций, переполняющих как зрителей, так и музыкантов на сцене, невозможно – да и не нужно! Ведь лучше не измерять, а все увидеть, услышать и почувствовать самим – 7 ноября на концерте «Би-2» с программой NewBest!

Купить билеты можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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