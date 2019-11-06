Простые американцы собрали денег, чтобы вернуть тело челябинца на Родину

Груз-200 — тело 41-летнего Алексея Мешкова — доставят в Челябинск через одну — две недели. Сейчас похоронное ритуальное агентство из Чикаго готовит транспортировку умершего в Нью-Йорк, чтобы самолетом отправить до Москвы, а затем — на Южный Урал. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту КП-Челябинск сообщила сестра Алексея Нина Коленченко.

Деньги для доставки тела Алексея Мешкова собирали простые американцы. Фото: СОЦСЕТИ.

В СМЕРТИ ВИНОВАТЫ ЧИНОВНИКИ

Напомним, молодой мужчина скончался от сердечного приступа, выйдя из иммиграционной тюрьмы, где он незаслуженно провел семь месяцев. Из-за чиновничьих придирок южноуральца заподозрили в нелегальном пребывании в Штатах. У Мешкова был полный порядок в документах, он легально работал водителем фуры. Подтверждающие это бумаги иммиграционным властям страны были предоставлены. Но выпускать Алексея на свободу никто не рвался. Он не раз бывал в карцере, его перебрасывали из одной тюрьмы в другую. В заточении Алексей перенес инфаркт.

На волю Алексей вышел с подорванным здоровьем и через несколько дней умер.

Алексей Мешков скончался в США после того, как заболел в тюрьме. Фото: СОЦСЕТИ

ПОМОГ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР

Еще в октябре, узнав о внезапной кончине родственника, Нина собиралась в Штаты, чтобы кремировать тело и привезти прах на Родину. Семья скончавшегося оказалась не готова к большим расходам. Визы, авиабилеты, проживание в США — все это потребовало бы больших финансовых затрат и времени. А срок на поездку был отмерен всего в месяц. Столько тело хранится в морге бесплатно. Умершего предстояло кремировать, на перевозку гроба у семьи не было денег. Родственники в соцсетях попросили помочь материально.

— Я благодарю всех откликнувшихся. Мы собрали около 500 долларов. Американцы решили нам помочь. Друзья Алексея, которые приютили его после тюрьмы, и в квартире которых он умер, на платформе пожертвований объявили сбор для нашей семьи. Поступило около 12 тысяч долларов. На эти деньги брата соберут в последний путь, выправят документы, — говорит Нина Коленченко.

Алексея Мешкова похоронят в родном Чебаркуле.

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