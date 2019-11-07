Виртуальная реальность и десант в село: кто из промышленников поддержит проекты челябинской молодежи

Молодые управленцы из Челябинска смогут реализовать свои проекты совместно с Русской медной компанией. Несколько финалистов конкурса «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа — Команда Урала» выбрали в качестве наставника вице-президента РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анну Шабарову. Сегодня она провела первую встречу со своими подопечными.

Ребята выбрали в качестве наставника вице-президента РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анну Шабарову. Фото: Юлия Боровикова, «Гранада Пресс»

Один из участников конкурса Илья Смольянинов рассказал о своем проекте VR Education — обучение при помощи виртуальной реальности, в рамках которого дети могут исследовать организм человека, строить замки, изучать космос или подводный мир. Ребята работали в нескольких школах города, но чтобы расширить географию и развиваться дальше, им нужна поддержка.

— В торговых центрах используют виртуальную реальность для развлечений. Мы предложили преподавателям объединить телефоны с учебниками, — рассказал Илья Смольянинов. — Дети в восторге. Родители изначально думают, что это какие-то игры, но когда ребенок приходит и показывает, что он сделал в виртуальной реальности, они понимают, что это совсем другое.

Илья Смольянинов рассказал о проекте обучения в виртуальной реальности. Фото: Юлия Боровикова, «Гранада Пресс»

— Можно смоделировать в цехе различные ситуации. Например, случилось возгорание — что делать работнику. Одно дело 10 раз услышать, другое — один раз пережить, — рассказала она.Анна Шабарова высоко оценила идею, отметив, что РМК уже внедряет новые технологии как для презентации компании на «Иннопроме» и ЭКСПО, так и для обучения сотрудников на местах. В их разработке также сможет поучаствовать Илья Смольянинов.

Юрий Болдырев презентовал проект «Уральский десант»: студенты выезжают малые города и села, где проводят занятия в школе и помогают жителям. Анна Шабарова пригласила ребят в города присутствия РМК. Молодой человек также предложил провести для студенческих отрядов экскурсии на производствах. Представитель РМК поддержала идею, отметив, что сегодня многие молодые люди не представляют, насколько далеко ушла современная промышленность.

Юрий Болдырев приедет в города РМК с «Уральским десантом». Фото: Юлия Боровикова, «Гранада Пресс»

Гузель Юмагужина рассказала об одном из своих ярких проектов — флешмобе в поддержку детей, больных раком, в котором приняли участие около 200 человек. Анна Шабарова отметила, что эта тема тоже очень близка РМК — компания проводит различные мероприятия в онкоцентре Екатеринбурга.— Физический труд давно ушел в прошлое. Металлурга, который закидывает что-то в печь лопатой, мы видим только поздравительных на открытках, — отметила она. — После наших экскурсий многие студенты хотят работать на производствах.

Молодые люди будут взаимодействовать с куратором до конца года. Фото: Юлия Боровикова, «Гранада Пресс»

— «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа — Команда Урала» — это очень интересный проект, в рамках которого можно выявить жемчужины творчества среди нашей молодежи. Мы подробно ознакомимся со всеми наработками и предложим поучаствовать в наших проектах, — подвела итоги первой встречи Анна Шабарова. — Сегодня обсуждался визит на территории студенческого десанта. У нас есть много способной молодежи, обмен практиками очень важен и наши территории получат пусть небольшой, но скачок в развитии.До конца года участники конкурса будут продолжать взаимодействовать со своими наставниками, а также проходить стажировки, в согласованное с ними время.

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