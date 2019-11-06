2019-11-06T17:17:09+03:00
Общество

РМК начала добычу меди на месторождении Кундызды в Казахстане

Проектная мощность добычи — 2 млн тонн руды в год, об этом было заявлено в ходе XVI межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана
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В ходе XVI межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана было объявлено о начале новых крупных проектов. Фото: РМКВ ходе XVI межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана было объявлено о начале новых крупных проектов. Фото: РМК
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ТОО «Казгеоруд» (Актюбинская область, Республика Казахстан, входит в Группу «Русская медная компания») приступило к промышленной добыче медной и медно-цинковой руды на месторождении Кундызды.

Об этом 6 ноября в ходе XVI межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана сообщила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. Проектная мощность карьера рассчитана на добычу до 2 млн тонн руды в год. Общий объем инвестиций в освоение месторождения составил 205 млн долларов США.

Проведена модернизация

Добываемая на месторождении Кундызды медная и медно-цинковая руда перерабатывается с получением медного и цинкового концентратов на мощностях обогатительной фабрики ТОО «Актюбинская медная компания». В связи с увеличением доли медно-цинковой руды в общем объеме перерабатываемого сырья на обогатительных фабриках АМК проведена модернизация основного технологического оборудования. Она позволила расширить фронт цинковой флотации и обеспечить вовлечение в производство медно-цинковой руды в объеме до 5 млн тонн в год.

Капитальные вложения

Кроме строительства инфраструктуры на площадке карьера месторождения Кундызды потребовалось создание внешней инфраструктуры для обеспечения объекта электроэнергией и доставки руды до обогатительных фабрик АМК. В частности, «Казгеоруд» построены два отрезка автомобильных дорог протяженностью 20 и 2,3 км, возведен железнодорожный погрузочно-разгрузочный терминал и железная дорога протяженностью 18,5 км. В свою очередь, на промышленной площадке АМК для ускорения оборачиваемости вагонов капитально отремонтированы ж/д пути протяженностью 63 км, построено свыше 10 км ж/д подъездных путей для отстоя вагонов. Для перевозки руды приобретены вагоны-самосвалы (думпкары) в количестве 270 единиц. Капитальные вложения АМК на эти цели превысили 33 млн долларов США.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар:

— Начало промышленной разработки медно-цинкового месторождения Кундызды — значимый этап развития собственной минерально-сырьевой базы РМК в Казахстане. Проект обеспечит загрузку перерабатывающих мощностей АМК до 2033 года, а значит — социально-экономический рост региона. В 2019 году РМК планирует инвестировать в горнодобывающую отрасль Казахстана свыше 90 млн долларов США — примерно на 7% больше, чем в 2018 году.

ДЛЯ СПРАВКИ

ТОО «Казгеоруд» принадлежит право на разработку медно-цинковых месторождений Лиманное и Кундызды в Актюбинской области Казахстана. Их суммарные эксплуатационные запасы составляют 61 млн тонн руды.

Новости компаний.

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