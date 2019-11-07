В Челябинске реагенты будут применять только на перекретках

— Третий год в Челябинской области реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Какие особенности были у проекта в нынешнем сезоне?

— Раньше мы работали в рамках приоритетного проекта. Сейчас он перешел в разряд национального. Челябинская область участвует в нем. Мы должны обеспечить безопасность и качество на дорогах В проекте участвует, помимо региональных и межмуниципальных дорог, Челябинская и Магнитогорская агломерации. Акцент сделан не не строительстве — на приведении к нормативному состоянию существующей улично-дорожной сети. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не раз подчеркивал, что наша главная задача — отремонтировать имеющееся.

Челябинску в этом году было выделено порядка миллиарда рублей на реализацию работ, связанных, в основном, с ремонтом верхнего слоя покрытия. Старый асфальт срезается и укладывается новое покрытие. Так же в этом проекте предусмотрены работы по светофорным объектам, по замене барьерного ограждения.

Первый год в национальном проекте участвует Магнитогорская агломерация. Магнитогорск в этом году получил 150 млн рублей. Челябинск — порядка миллиарда.

С учетом областного софинансирования в ремонт дорог в регионе направлено 3,5 млрд рублей.

— Миллиард рублей в челябинские дороги — очень существенная сумма.

— Да, на эти средства будет отремонтировано около 900 млн квадратных метров покрытия. Есть перечень улиц программы, прошла защита программы ремонтов в Федеральном дорожном агентстве. Мы наблюдаем окончание работ по нашим объектам.

— В этом году ужесточен контроль качества работы подрядчика.

— Совершенно верно. По поручению губернатора Алексея Текслера контроль качества — на первом месте. Нами создана рабочая группа с привлечением всех заинтересованных лиц, экспертного сообщества, активистов ОНФ, специалистов в дорожной сфере. Можно сказать, что мы в этом году начали работу с проверки качества материала в Челябинской области — асфальто-бетонной смеси. С девятой попытки контроля, требуя от производителя нужных нам параметров, удалось добиться желаемого качества.

Жесткий контроль был в постоянном режиме. Еженедельно мы отбирали на ремонтируемых по национальному проекту дорогах вырубки уложенного полотна. Контролировали по-прежнему производителей асфальто-бетонной смеси. Наши кураторы, ФКУ Упрдор Южный Урал, как представители Федерального дорожного агентства в регионе, тоже работали контролерами.

Важная тема — на контроле губернатора. В один из дней Алексей Текслер за рулем автомобиля проинспектировал качество ремонта. Осмотрел транспортную развязку улиц Дарвина — Троицкий тракт и Блюхера — Дарвина. Вопросов много. Побывал на ул. Шаумяна, идущей параллельно ул. Блюхера. Состояние дороги и прилегающей территории вне всякой критики. Губернатор обратил внимание на то, что по ул. Шаумяна нет тротуаров — ни одного.

Осмотрел глава региона улицы, отремонтировали в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава региона проехал по улицам Худякова, Университетская набережная, Чичерина, Братьев Кашириных, Салавата Юлаева. Есть положительные примеры, но есть и вопросы. Почему, к примеру, не отремонтированы участки протяженностью в 30-100 метров?

По поручению губернатора идет работа над техническим заданием программы следующего года. Чтобы весной, без проволочек, начать сезон дорожных работ.

— Но важен не только ремонт, но и текущее содержание.

— Да. В Челябинске заканчивается трехлетний контракт на содержание дорог. Готовится техническое задание по содержанию с нового года. По поручению губернатора этой теме уделяем большое внимание. Важно качественно обслуживать не только основные магистрали, но и дворовые территории, межквартальные проезды, тротуары вдоль улиц. Они должны содержаться в чистоте на много качественном уровне, чем ранее.

— Кстати, а что по использованию реагентов зимой? Много жалоб на «химию» и от автомобилистов, и от пешеходов.

— В этом году решено использовать противогололедные реагенты только на опасных участках, где возможно скольжение. Как правило, это перекрестки и участки дорог под уклоном. Но есть четкий регламент: через короткое время смесь должны быть счищена с дороги. Приоритет будет отдан сухой механической чистке.