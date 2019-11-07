Зачем в казне Челябинской области есть «детский бюджет»

Челябинская область активно включилась в реализацию 12 национальных проектов. Среди них — проект «Демография».

Гостем программы «Тема дня» радио «Комсомольская правда» стала Елена Фридрих, начальник отдела государственных пособий Министерства социальных отношений Челябинской области.

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— Елена Николаевна, как регион реализует демографическую политику в разрезе этой темы.

— В нашей области в рамках масштабного федерального проекта «Демография» приняты региональные проекты, которые успешно реализуются.

Один из региональных проектов — «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В центре его внимания — новорожденные, появившиеся на свет в Челябинской области. Проект предусматривает комплекс мер социальной поддержки семей с новорожденными и минимизацию последствий для семей, если их материальное положение по каким-то причинам ухудшилось. При этом, неважно какой по счету ребенок появился в семье — первый, второй, третий или последующие.

Цель регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» — увеличение суммарного коэффициента увеличения рождаемости. Мы хотим помочь тем семьям, например, где мама занята уходом за детьми, их воспитанием и не может работать. В таких семьях работает только папа.

— А глобальная цель — чтобы детей рождалось больше.

— Конечно. Мы этим проектом предусмотрели ряд мер. Например, с 1 января 2019 года очень успешно и реализуется мера финансовой поддержки при рождении первенца. Размер выплаты — 10140 рублей в месяц. Эта выплата федеральная, предусмотрена в федеральном бюджете. Право на выплату имеют родители, чей доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума на одного члена семьи.

Отмечу, что в закон внесены изменения. С 1 января 2020 года размер величины будет равен двукратной величине прожиточного минимума. В рублях — это более 60 тысяч на семью из трех человек, или 20 тысяч на каждого члена семьи.

Срок пособия сегодня определен до полутора лет ребенка. С 1 января 2020 года — до трех лет ребенка.

Сегодня этот закон успешно реализуется в Челябинской области: около 12 тысяч южно-уральских семей стали получателями этих денег. Выплаты производятся в полном объеме и точно в срок

— Обращаться за назначением нужно в районное управление социальной защиты.

— В районное управление социальной защиты, в многофункциональные центры. Документы можно подать и на портале Государственных услуг. Если понадобятся документы личного хранения заявителя, которые нужно будет предоставить в управление социальной защиты, для визита заявителю предложат удобное для него время.

Еще одна выплата, предусмотренная национальным проектом «Демография» — это областное пособие при рождении ребенка. Эта выплата не новая для региона, но тоже включена в перечень финансовой поддержки семей при рождении детей. Это единственная выплата, которая назначается без учета дохода семьи. На ее получение имеют право все семьи с новорожденными. Размер ее дифференцирован и зависит от количества детей в семье.

На первого ребенка — две тыс рублей; на второго — три и так далее. Максимальный размер ее составляет шесть тыс рублей. На ее получение можно заявиться через портал госуслуг, обратиться в МФЦ или в соцзащите. Пакет документов минимальный — паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Все остальные документы будут запрошены по системе межведомственного взаимодействия.

КУДА НАПРАВИТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

— Бюджет Челябинской области социально ориентированный. С избранием Алексея Текслера на пост губернатора какое внимание уделяется этим аспектам?

— В Челябинской области есть такое понятие — «детский бюджет». В региональной казне он составляет в год более 9,5 млрд рублей. Эти деньги направляются на меры соцподдержки. Например, сейчас по распоряжению губернатора Алексея Текслера внесены изменения в ряд законов.

Например, пособие на третьего рожденного ребенка. Закон о его назначении успешно работает в Челябинской области с 2014 года. В прошлом году в закон были внесены изменения. Его размер теперь составляет 10147 рублей в месяц. Пособие выплачивается многодетным семьям, в которых родился третий и последующий ребенок. Доход семьи не должен превышать однократной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер пособия ежегодно увеличивается, так как равен величине прожиточного минимума, установленного в прошлом году. С 2020 года размер пособия будет равен 10661 руб.

Есть в Челябинской области областной материнский семейный капитал. По инициативе губернатора Алексея Текслера в закон внесены изменения с октября 2019 года. Добавлены новые направления расходования средств областного маткапитала. Если раньше областной маткапитал направлялся только на предоставление медицинских услуг и оплату образования старших детей, то сейчас перечень его реализации расширен. Например, можно оплачивать услуги по дополнительному образованию детей.

Можно погасить основой долг и уплатить проценты по кредиту на приобретение жилья, включая ипотечный кредит.

Можно направить средства на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществе детей-инвалидов.

По инициативе губернатора Алексея Текслера изменился срок для обращения по распоряжению средствами областного семейного материнского капитала.

Заявитель может направить средства на выбранные цели и после достижения третьим и последующим ребенком возраста шести месяцев, если средства материнского капитала будут направлены на погашение уже имеющейся ипотеки или на покупку товаров для детей-инвалидов. Раньше, напомним, срок ограничивался сроком достижения ребенком возраста трех лет. Сейчас условия изменены.

— Кто является получателем регионального семейного капитала?

— Семьи, в которых родился третий и последующий ребенок, чей размер дохода не превышает однократного размера прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации. На сегодня это 10336 рублей в месяц на каждого члена семьи.

Повторюсь, изменен срок, в который семья может расходовать средства областного семейного материнского капитала. Раньше — после достижения третьим и последующим ребенком трех лет. В новой редакции, по распоряжению губернатора Алексея Текслера, распорядиться средствами можно, когда малышу исполнилось полгода.

КСТАТИ

В проекте областного бюджете-2020 заложено увеличение на 40% размера выплат на содержание детей-сирот, опекаемых и приемных детей. Впервые появится пособие на ребенка-инвалида из неполной семьи, если родитель работает. Будут компенсировать стоимость путевок на реабилитацию детей-инвалидов.