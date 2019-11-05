«Комсомольская правда-Челябинск» и Фонд социального страхования вместе проведут круглый стол

6 ноября 2019 года на базе пресс-центра Челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» пройдет круглый стол, посвященный производственному травматизму на предприятиях Южного Урала. Приглашаем вас принять участие в мероприятии.

Участие в круглом столе подтвердили:

— Руководство Челябинского областного отделения Фонда социального страхования

— Руководство государственной инспекции труда

— Представители ЧТПЗ и завода «Пластмасс»

— ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России (медико-социальная экспертиза)

— Представители Челябинского регионального отделения КПРФ

Примерный перечень вопросов, которые предстоит обсудить спикерам:

— Что именно считать травмой на производстве

— Статистика производственного травматизма, динамика его роста или снижения

— Наиболее характерные травмы

— Меры социальной защиты, государственные услуги, социальные гарантии, которыми могут воспользоваться пострадавшие работники

— Меры профилактики и работа структур, ответственных за них

— Работа ФСС в данном направлении

— Работа Государственной инспекции труда

— Взаимодействие ФСС с бюро МСЭ. Разработка программы реабилитации пострадавшего в период ранней реабилитации.

— Рейтинг промышленных предприятий, отличающихся повышенным травматизмом или, наоборот, отличными показателями по его предупреждению

— Мнение специалистов предприятий

— Производственный травматизм в офисе (не на производстве): бывает ли, что из себя представляет

Одним из обсуждаемых вопросов будут госуслуги Фонда.

Круглый стол пройдет в пресс-центре «Комсомольской правды» (г. Челябинск, ул. Красная, 4, офис 608) в 12.00 6 ноября.