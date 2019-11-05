«Комсомольская правда-Челябинск» и Фонд социального страхования вместе проведут круглый стол
6 ноября 2019 года на базе пресс-центра Челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» пройдет круглый стол, посвященный производственному травматизму на предприятиях Южного Урала. Приглашаем вас принять участие в мероприятии.
Участие в круглом столе подтвердили:
— Руководство Челябинского областного отделения Фонда социального страхования
— Руководство государственной инспекции труда
— Представители ЧТПЗ и завода «Пластмасс»
— ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России (медико-социальная экспертиза)
— Представители Челябинского регионального отделения КПРФ
Примерный перечень вопросов, которые предстоит обсудить спикерам:
— Что именно считать травмой на производстве
— Статистика производственного травматизма, динамика его роста или снижения
— Наиболее характерные травмы
— Меры социальной защиты, государственные услуги, социальные гарантии, которыми могут воспользоваться пострадавшие работники
— Меры профилактики и работа структур, ответственных за них
— Работа ФСС в данном направлении
— Работа Государственной инспекции труда
— Взаимодействие ФСС с бюро МСЭ. Разработка программы реабилитации пострадавшего в период ранней реабилитации.
— Рейтинг промышленных предприятий, отличающихся повышенным травматизмом или, наоборот, отличными показателями по его предупреждению
— Мнение специалистов предприятий
— Производственный травматизм в офисе (не на производстве): бывает ли, что из себя представляет
Одним из обсуждаемых вопросов будут госуслуги Фонда.
Круглый стол пройдет в пресс-центре «Комсомольской правды» (г. Челябинск, ул. Красная, 4, офис 608) в 12.00 6 ноября.