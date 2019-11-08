Посетить фестиваль современного искусства и послушать Гришковца: куда сходить 8 — 10 ноября в Челябинске

Фестиваль современного искусства в челябинском музее

Пятый год краеведческий музей проводит фестиваль «Дебаркадер». В этом году его главную тему обозначили как «Трансформация».

— Участники намерены окунуться в 90-е годы прошлого века. Когда в стране поменялось буквально все — начиная с официальной идеологии и заканчивая моральным обликом наших сограждан. Тема болезненная, но одновременно и лакомая для истинных творцов, художников и мыслителей, которые составляют костяк фестиваля, — рассказывают организаторы.

Программа включает в себя несколько направлений. Это изобразительное искусство, художественный дизайн, театр, поэзия и музыка. А также танцы и стрит-арт, которые успешно соединяют в себе элементы элитарного и массового искусства.

Обратите внимание, что некоторые мероприятия имеют ценз 18+. На спектакли нужна регистрация. Подробная афиша и информация на сайте музея chelmuseum.ru.

7 ноября, 19.00: спектакль «Число Х», Молодежный театр г. Нижний Тагил.

8 ноября, 18.00: проект «Женское тело в культуре XXI века: практики прочтения». Фотовыставка, видеоарт, показ фильма, дискуссия.

8 — 17 ноября: Видеоарт-выставка «Женское тело глазами...». Вход свободный.

10-12 ноября, 19.00: «Немое кино — неживая музыка»: классический немой фильм с авторским ди-джей саундтреком. Вход свободный.

13 ноября, 19.00: спектакль «Рембо».

До 24 ноября

Выставочный проект «Куда Мы Есть» из коллекции музея современного искусства «ПЕРММ».

Дизайн площадка «Пространство трансформации».

Выставка-инсталяция коллекции Льва Гутовского «Ближе к телу».

Выставочный проект «Красный самолетик. Выставка без рам», посвященный 100-летию Николая Черкасова.

Государственный исторический музей Южного Урала

Тел.: (351) 263-08-32, 265-23-88

Билет: 100 — 350 руб.

Евгений Гришковец вновь расскажет южноуральцам, как съел собаку 12+

У Гришковца есть преданная армия поклонников. Пару лет назад он приезжал в Челябинск с другой постановкой. У одного зрителя в партере во время выступления драматурга зазвонил мобильник. Артист важно прервал выступление и отчитал непутевого зрителя. Одни поддержали такой поступок мастера аплодисментами, другие посчитали его чересчур надменным.

«Как я съел собаку» — самый известный моноспектакль Гришковца. С ним он уже выступает 21 год. На премьере сидели всего 17 человек. а сегодня эта постановка из года в год собирает полные залы. Есть даже перевод на другие языки.

«Как я съел собаку» — история взросления человека, опыт Гришковца-моряка, полученный им во время службы на Тихоокеанском флоте.

Повествование идет от первого лица одним актером — самим автором. О том, как меняется жизненное восприятие молодого парня вдали от родного города. Спектакль-монолог содержит множество жизненных историй из детства и юношества героя, который делится своим жизненным опытом так, будто этот опыт был получен лично каждым из зрителей.

9 ноября, суббота

Театр драмы им. Н. Орлова

Тел.: (351) 216-43-43, 264-76-84

Начало в 19.00

Билет: 1 900 — 3 700 руб.

В Челябинске жизнь Курта Кобейна перенесли на театральную сцену 18+

Постановка называется «Курт». В основе жизнь и творчество лидера легендарной группы Nirvana Кобейна. Он был лидером не только рок-группы, но и всего поколения 90-х.

— Кем же он был, этот болезненный мальчик из бедной американской семьи, практически с социального дна захолустного американского города? Он мечтал стать знаменитым и богатым — как, наверное, и все мальчишки — но, став им, почему-то презрел всю эту звездную жизнь и, не смотря на свою болезненность, единственной болезнью, которая напрочь ему претила — была «звездная болезнь». И, как итог, трагическая гибель, — рассуждают авторы постановки.

Спектакль, хоть и основан на главных фактах биографии музыканта, однако не совсем о нем.

— Он прежде всего о художнике, о том, как, современность ломает и изувечивает творческую натуру. Как молодому дарованию пробиться в сегодняшнем мире, когда он родился не в столице, а где-нибудь в глубокой провинции? Это спектакль не об Америке, конечно же. А о современной России, — добавляют в театре.

10 ноября, воскресенье

Театр драмы им. Н. Орлова

Тел.: (351) 216-43-43, 264-76-84

Начало в 17.00

Билет: 300 — 400 руб.

Челябинцев зовут играть в лапту 18+

Смотришь западные фильмы, а там вечно играют в бейсбол. Странный спорт с мудреными правилами. А ведь вообще-то есть исконно-русская забава — лапта. Тоже игра с мячом и битой. Цель игры — послать мяч как можно дальше и пробежать поочередно до противоположной стороны и обратно, не дав противнику «осалить» себя пойманным мячом.

— С нас подробное обучение правилам этой игры, а с вас — хорошее настроение и желание участвовать. Приглашайте болельщиков для поддержки наших начинающих лаптистов! По желанию берите с собой термос с чаем, печенки, конфетки, чтобы было не скучно общаться после игры, — пишут организаторы лапты в Челябинске.

Всю информацию можно уточнить по телефонам: 8 (963) 080-18-98 8 (908) 586-66-74.

10 ноября, воскресенье

Городской бор со стороны памятника Курчатову (футбольное поле)

Начало в 11.00

Вход свободный.

Ирина Хакамада поведает, как достичь успеха 18+

Сегодня это одна из немногих в стране женщин, которая добилась знаменитости, не снимая музыкальные клипы. А помните, что когда-то она баллотировалась в президенты...

— Моя жизнь без политики прекрасна: танцую сальсу, пишу книги, — рассказала Ириной Муцуовна в интервью «Комсомолке».

Сейчас Хакамада много ездит по стране с мастер-классами. Учит добиваться успеха. Говорит, что в своем тренинге слила воедино восточную философию, западные бизнес-подходы и российские реалии. Причем мастер-класс не только о финансовом успехе, но и поиске гармонии в отношениях с близкими, миром и самой собой.

8 ноября, пятница

«Малахит»

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19.00

Билет: 2 000 — 7 000 руб.

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