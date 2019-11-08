В Челябинске новые остановки возьмут на постоянное обслуживание

На гостевых маршрутах Челябинска появились новые остановочные комплексы цвета «черный графит». Всего до конца года появится 200 комплексов. В законченном виде это место ожидания транспорта представляет собой конструкцию из металла и бронированного прозрачного стекла с подсветкой в темное время суток. Электронные табло, которые смонтируют до конца года, будут указывать время прибытия общественного транспорта. Скамья выполнена из дерева. Кажется, все хорошо, но…

Но у градоначальницы Натальи Котовой были вопросы. В четверг, 7 ноября, она инспектировала установленные комплексы на Северо-Западе Челябинска.

На Комсомольском проспекте перепад между основанием нового комплекса и асфальтом - около 5 сантиметров. Фото: cheladmin.ru

ПЕРЕПАД УРОВНЯ — ДО ПЯТИ САНТИМЕТРОВ!

Например, по перепаду высоты основания остановочного комплекса и асфальта. Инвалиду-колясочнику, маме с детской коляской нужно будет приложить усилие, чтобы въехать внутрь.

На остановке «Ул. Пионерская» по Комсомольскому проспекту перепад между новой остановкой и асфальтом — около пяти сантиметров!

— Неужели все нельзя было объединить, в едином стиле сделать? — обращается Наталья Котова к директору муниципального учреждения «Служба эксплуатации остановок общественного транспорта» Юрию Кожевникову.

— В 2020 году Комсомольский проспект и прилегающие тротуары будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Тогда все сделаем в едином стиле, — говорит Кожевников. — У нас неровный грунт в городе: где-то выше, где-то ниже. По каждой остановке найдем решение.

— Обеспечьте заезд на остановку во временном виде, — распоряжается Наталья Котова. — Огромная ошибка — сразу не учесть важный момент в проекте.

КАК ИЗБЕЖАТЬ РАСКЛЕЙКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Еще один вопрос: комплексы окрашены не антивандальной краской. Значит, опять ждать «наскальных» надписей и неряшливой бахромы бумажных объявлений?

Но Юрий Кожевников считает, что антивандальная краска — дело второе. Главное — обслуживать остановки, очищать их от пыли и мусора, промывать поверхности.

По распоряжению Котовой все новые остановки будут взяты на баланс городского бюджета для постоянного обслуживания. Рядом с ними планируется установить тумбы для объявлений.

Скамья из толстой фанеры. Фото: cheladmin.ru

СЕРЫЕ, КРАСНЫЕ, ЗЕЛЕНЫЕ…

А что насчет соседства новых остановок и уже установленных? Например, серо-красного цвета, с торговыми павильонами?

— Торгово-остановочные комплексы установлены несколько лет назад, при прежних руководителях. По каждому торгово-остановочному комплексу есть сроки аренды. Если мы будем сейчас расторгать действующие контракты, с каждым остановочным комплексом мы можем надолго уйти в суды, и внешний вид города от этого не изменится. Потому мы проинветаризировали все гостевые маршруты, на них находится 489 остановок. По каждому месторасположению этих комплексов составлена карта. Мы понимаем судьбу каждого объекта: будет ли он демонтирован или получит свое развитие. Например, если он отвечает требованиям дизайн-кода, если востребован горожанами. В каждом случае вопрос может решаться индивидуально, — говорит Котова.

В Законодательном собрании готовится к рассмотрению законопроект по предоставлению альтернативных мест владельцам временных некапитальных объектов.

Но в Челябинске есть еще и остановки зеленого цвета. На гостевых маршрутах их 29 штук. Их уберут, перенеся на второстепенные улицы, отремонтировав и покрасив, чтобы привести в соответствие с требованиями дизайн-кода.

Новый скверик у школы № 41 - место отдыха взрослых и детей. Фото: cheladmin.ru

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Побывала Наталья Котова в отремонтированном скверике на ул. 40-летия Победы у школы № 41. Запущенное место преобразилось: есть детская площадка, установлены удобные парковые скамьи. Дело за монтажом уличного освещения. Вся электрика для фонарей спрятана в кабель-каналы под землей. Ждут фонарные опоры. Они, как подчеркнул глава Курчатовского района Сергей Антипов, оригинальной формы, по особому заказу изготавливаются на предприятии в Курганской области. До конца года фонари должны быть смонтированы.

Скверик взят в обслуживание: зимой его будут очищать от снега. Местные бабульки довольны: пьяных компаний, которые раньше кучковались в лохматых зарослях, нет. Дети из школы идут безбоязненно, с удовольствием гуляют в сквере.

— Сквер хороший, отличный вариант внутриквартальной прогулочной территории, — говорит Наталья Котова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова:

— Приводим облик города к единому дизайн-коду. В том числе, остановочные комплексы по гостевому маршруту к саммитам ШОС и БРИКС. Остановки будут иметь законченный вид после того, как мы обеспечим доступность к ним, в том числе, маломобильных граждан. Не было этого условия в муниципальных контрактах, потому будет заключено дополнительное соглашение по включению этих условий с финансированием из городского бюджета. Директор муниципального учреждения «Служба эксплуатации остановок общественного транспорта» Юрий Кожевников получил дисциплинарное взыскание за эту ошибку. Решается вопрос о выговоре или о замене руководителя. Предприятие может быть реорганизовано и присоединено к другому муниципальному предприятию. Потому что остановочные комплексы нужно не только устанавливать, но и содержать. Если мы комплексы только установим и забудем, за короткое время они будут иметь совсем другой вид.