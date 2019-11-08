«Давайте обойдемся без лозунгов»: Владимир Юрзинов провел открытую тренировку «Трактора»

Час на льду с отработкой, по сути, стандартных приемов. Разве, что больше времени уделялось игре на вратарском «пятачке». Командой «режиссировал» новый наставник — Владимир Юрзинов, который на днях сменил на этом посту Петериса Скудру.

ГДЕ ЩЕРБАК?

На тренировке не было видно голкипера Ивана Федотова, и чешского легионера Лукаша Седлака. Последний уехал в расположение национальной команды, которая в эти выходные сыграет на Еврохоккейтуре «Кубок Карьяла». Пока не приехал в «Трактор» новичок клуба 23-летний Никита Щербак, а Андрей Попов, который восстанавливается после травмы, тренировался после всех, отдельно.

ПОМОГУТ «ЧЕЛМЕТУ»

Кстати, игроки основного состава «Трактора» — вратарь Иван Федотов, полевые игроки Петр Ясинский и Виталий Кравцов сегодня 8 ноября сыграют за «Челмет» в матче против «Югры». И фарм-клубу помогут и игровую практику не потеряют.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, НИК!

Приятным стало появление на льду забивного форварда Ника Бэйлена. После сентябрьской травмы колена журналисты впервые увидели его на тренировке. Игрок с двойным американо-белорусским гражданством отработал все часовое занятие. После признался, что непросто втягиваться, но он обязательно вернет хорошую физическую форму.

Ник Бэйлен вернулся после травмы в хорошем настроении, и уверенно чувствует себя на льду.

— Любые перемены в тренерском штабе — это хорошая встряска для всей команды, — уходя с площадки заметил Бэйлен.

Голкипер «Трактора» Василий Демченко тоже с удовольствием отвечал на вопросы:

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕСЕДА

— Пока ничего особенно не произошло. Главный тренер Владимир Юрзинов разговаривает по отдельности с каждым игроком, а сегодня вечером будет общее собрание команды. Впереди еще больше половины сезона. Придем в чувства и будем покорять новые вершины.

Говоря о характере Владимира Юрзинова Демченко подчеркнул, что по первым впечатлениям он человек спокойный, уравновешенный.

«НЕ НАДО БРОСКОВ РАДИ БРОСКА»

Разумеется, главный действующим персонажем тренировки, стал новый наставник «Трактора» Владимир Юрзинов.

Владимир Владимирович подметил, что первые дни в новой команде стали для него очень напряженными, и что сейчас нужно пересматривать какие-то вещи, решать проблемы травмированных игроков, менять сочетания звеньев, модель игры, и главное — объединиться в единую команду. Юрзинов уточнил, что тренерский штаб уже окончательно сформирован.

— Будем привлекать свежую кровь, но очень точечно и аккуратно. Вот взяли из «Челмета» Шарова и Исаева. Берем тех, кто нам подходит. В первую очередь нужны хоккеисты, которые уверены в себе и не боятся играть и сражаться, — сказал Юрзинов.

— У прежнего тренера были вопросы с реализацией голевых моментов.

— Это большая комплексная задача. И у каждого тренера свои взгляды. Правильно, когда все это работает. Нужно, в том числе, общаться с каждым игроком индивидуально.

Нужно обращать внимание именно на реализацию моментов. Сейчас в КХЛ играют на трех разных по размерам площадках. Подчас идет большое количество бросков. Качество бросков качество моментов — вот что важно.

Больше дела, меньше слов! Таков девиз Юрзинова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не нужно делать бросок ради броска, хотя и здесь есть положительные моменты. Бросок ради статистики ничего, по сути, не несет. Есть команды, которые много бросают, но проигрывают. Это называется реализацией моментов и нужно обращать на это внимание.

— Что делать?

— Нужно встряхнуть команду. Не хочу много говорить, не хочу ничего обещать. Давайте без лозунгов. Приложим максимальные усилия, чтобы попасть в плей-офф. Челябинск хоккейный город с великими традициями, прекрасной школой, и мы не будем это забывать.

ПОМОГ «АК БАРСУ», ПОМОЖЕТ И НАМ

Комментируя приход в клуб нового тренера вратарей Ари Мойсанена Юрзинов подчеркнул, что финский специалист в свое время помог «Ак Барсу» выиграть Кубок Гагарина, сможет помочь и молодым голкиперам «Трактора».

Тренер вратарей Ари Мойсанен поможет отражать броски и голкиперам «Трактора».

КСТАТИ

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ в Челябинске «Трактор» проведет 17 ноября (17.00) с екатеринбургским «Автомобилистом».

До этого 12 ноября в Магнитогорске черно-белые сразятся с «Металлургом», а 14-го — в Казани с «Ак Барсом».

Напомним, пока «Трактор» занимает предпоследнее 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.