2019-11-13T09:59:47+03:00
Общество

«Нам предлагали от нее отказаться»: как челябинка с синдромом Дауна стала лучшей наездницей страны и открыла свой магазин

Победа на недавних соревнованиях пришлась на день рождения девочки
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Девочка с синдромом Дауна достигла больших успехов в развитии благодаря иппотерапии.Девочка с синдромом Дауна достигла больших успехов в развитии благодаря иппотерапии.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Быть на коне во всех смыслах слова: Ульяна Никифорова с синдромом Дауна достигла больших успехов в развитии благодаря иппотерапии. Она занимается творчеством и завоевывают медали на всероссийских соревнованиях, показывая на своем примере, что возможности каждого безграничны.

Два года назад Ульяну Никифорову привели в конный клуб просто покататься. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два года назад Ульяну Никифорову привели в конный клуб просто покататься.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два года назад девочку привели в конный клуб просто покататься. Там заметили ее успехи и посоветовали водить на занятия по два раза в неделю.

Вместе с тренировками у Ульяны многое стало получаться не только в спорте, но и в быту. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вместе с тренировками у Ульяны многое стало получаться не только в спорте, но и в быту.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Для нее пропустить занятие — это самое страшное. Если начинает сильно вредничать, я ей говорю, не поедем к лошадям. Это мой козырь, — улыбается мама Елена Никифорова.

— Вместе с тренировками у нее многое стало получаться в быту. Она мыло сама варит, даже продает в соцсетях. Об Ульяне даже рассказала Эвелина Бледанс в своем Instagram, — рассказала тренер конного клуба «Добрая лошадка» Ольга Маренгольц.

Теперь Ульяна поняла, что может быть лучшей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Теперь Ульяна поняла, что может быть лучшей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Недавно челябинка успешно выступила на Всероссийской специальной олимпиаде в Москве. Ульяна Никифорова заняла первое и третье места в разных дисциплинах. Так совпало, что торжественная церемония награждения состоялась в день рождения девочки.

Недавно челябинка успешно выступила на Всероссийской специальной олимпиаде в Москве. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Недавно челябинка успешно выступила на Всероссийской специальной олимпиаде в Москве.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Ведущий объявил, что у нее день рождения и все команды от Калининграда до Сахалина закричали: «Поздравляем». Я смотрю как аплодирует вся страна и думаю: эти кадры надо в роддомах показывать, чтобы родители не боялись воспитывать особенных детей,- поделилась мама девочки Елена Никифорова. — А ведь 12 лет назад нам предлагали отказаться от Ульяны…

Еще один воспитанник «Доброй лошадки» Семен Павлов завоевал два «золота» и одно «серебро». Как отмечает тренер, без соревнований никак — особенным детям необходима мотивация, а награды помогают обрести уверенность в себе.

Воспитанники «Доброй лошадки» - дети с особенностями здоровья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Воспитанники «Доброй лошадки» - дети с особенностями здоровья.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Ребенок с синдромом Дауна не всегда находится в выигрыше по сравнению со здоровыми ребятами, а теперь Ульяна поняла, что может быть лучшей. Это — шикарное чувство для ребенка, когда ты управляешь огромным животным и оно тебя слушается. Ситуацию успеха надо создавать, — добавила Елена Никифорова.

Для поездок на соревнования нужны деньги на авиабилеты и гостиницу, но не все семьи могут себе это позволить. С поездкой на Всероссийскую олимпиаду ребятам помогли Русская медная компания и ее собственник Игорь Алтушкин.

Воспитанники «Доброй лошадки» любят посещать занятия с животными.

Воспитанники «Доброй лошадки» любят посещать занятия с животными.

— Помогать людям — традиция уральских промышленников с XVIII века. У нас обширная благотворительная программа и мы всегда внимательно следим за подобными проектами, — рассказал директор департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин. — Нам особенно приятно, что ребята заняли призовые места.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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