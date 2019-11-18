Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, которое приводит к постепенному ухудшению зрения. Со временем прозрачность хрусталика уменьшается еще сильнее, что может привести к слепоте. Это заболевание чаще всего проявляется в более зрелом возрасте и не поддается консервативному лечению. Но при своевременном обнаружении зрение можно не только сохранить, но даже улучшить. О том, что такое катаракта и как помочь пациенту с таким диагнозом, рассказывает директор офтальмологической клиники «Оптик-Центр» Артем Власенко.

— Почему развивается катаракта и как ее обнаружить?

— Катаракта — это помутнение хрусталика, при котором цвета становятся блеклыми, уменьшается контрастность предметов, появляются черные мушки перед глазами, и становится трудно читать. Со временем функции глаза снижаются сильнее, и человек постепенно теряет зрение.

В некоторых случаях катаракта бывает врожденной, но чаще это заболевание развивается в силу возрастных изменений глаза, причем столкнуться с ним может каждый в возрасте 45-60 лет. Но, несмотря на то, что о катаракте говорят как о болезни пожилых, в последнее время в клинику «Оптик-Центр» все чаще обращаются молодые активные люди в возрасте 35-45 лет. Причин этому много: ненормированный режим работы, неправильное питание и образ жизни, многочасовое сидение за компьютером, неблагоприятная экологическая обстановка.

Поэтому всем людям, достигшим возраста 35-40 лет, офтальмологи рекомендуют обязательно проходить обследования глаз не реже одного раза в год. Ранняя диагностика катаракты значительно ускорит и упростит ее лечение.— Что делать, если поставили диагноз «катаракта»?

— В первую очередь не паниковать. Современная офтальмология позволяет вернуть на 100% ясное и яркое зрение в большинстве случаев. Но стоит заметить, что капли и таблетки не смогут вылечить катаракту. Скорее всего, болезнь будет прогрессировать, а зрение — ухудшаться. В таком случае может быть показано хирургическое вмешательство. После операции к человеку возвращается зрение, иногда даже лучше, чем до развития катаракты. Ведущие специалисты нашей клиники придерживаются мнения, что если у вас выявлена катаракта на начальной стадии, не нужно ждать ее развития, чем раньше будет проведена операция, тем менее травматично она пройдет.

— Как проходит операция? Насколько она безопасна?

— Не стоит бояться слова «операция», она достаточно безболезненна и длится около 20 минут. После всех врачебных манипуляций пациент 1-2 часа находится под наблюдением врача и затем может спокойно ехать домой. Хорошее зрение может возвратиться уже через несколько часов. Восстановление обычно происходит в течение месяца после операции. После этого пациент может вести привычный образ жизни без каких-либо ограничений.

— Где можно провести подобную операцию, и есть ли очередь на нее?

— Проблемами катаракты успешно занимается офтальмологическая клиника «Оптик-Центр» — на ее счету более 6000 успешно проведенных операций по экстракции катаракты. Очереди на операцию нет, получить лечение можно за максимально короткий промежуток времени. Если необходимо прооперировать оба глаза, то промежуток между операциями составляет одну неделю.

— От чего зависит стоимость операции?

— Цена зависит от модели искусственного хрусталика, он подбирается для каждого пациента индивидуально по результатам обследования. В клинике «Оптик-Центр» стоимость операции по экстракции катаракты начинается от 25 000 рублей. В эту сумму входит сама операция, искусственный хрусталик, пакет медикаментов для послеоперационного лечения и наблюдение в течение месяца после операции. Стоимость может измениться только за счет выбранного более дорогого хрусталика. Мы можем предложить пациентам разные варианты: как доступные («цена-качество»), так и более дорогостоящие премиум-класса. Помимо этого мы специализируемся на сложных мультифокальных хрусталиках, которые позволяют не только избавиться от катаракты, но и полностью восстановить зрение и вблизь, и вдаль. После имплантации таких линз человек может полностью и навсегда отказаться от очков, что совершенно меняет качество жизни.

Уделяйте внимание здоровью своих глаз и здоровью глаз ваших родителей, особенно в пожилом возрасте . Не забывайте о регулярной проверке зрения и офтальмологическом обследовании, ведь катаракту легче прооперировать на ранней стадии развития. Будьте здоровы!

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