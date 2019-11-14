2019-11-15T15:21:16+03:00
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода: какой будет погода в Челябинске

Погода в Челябинске: в ноябре ожидается температура ниже 20 градусов
Валентина ВАГАНОВА
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По данным Гидромецентра, на Россию надвигаются аномальные холода из Арктики.По данным Гидромецентра, на Россию надвигаются аномальные холода из Арктики.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Синоптики предупреждают, погода в Челябинске капризничает — на Урал и Сибирь идет мощный антициклон из Арктики. Он принесет аномальные холода и метели. Погода начнет испытывать жителей на прочность уже на этой неделе. Чего ждать челябинцам?

Сегодня и завтра, 15 ноября, в Челябинске будет идти снег. В пятницу ожидается до -4 градусов. А в субботу потеплеет: +2, +4. Осадков не предвидится.

Следующая неделя, по прогнозу Гидрометцентра России, тоже будет снежной. Но надвигаются ли аномальные холода?

Во вторник, 19 ноября, дневная температура опустится до -12 градусов. А в ночь на среду, 20 ноября, ударит мороз, столбики термометров опустятся до -21. Днем будет -15. Если вы еще не достали пуховики и шубы — пришло время.

В четверг температура снова поползет вверх: ночью -14, днем -12. А по данным сервиса «Яндекс. Погода», уже на выходных воздух прогреется до -6.

— На следующей неделе заканчивается вторая декада ноября и начинается третья. Если смотреть по средним многолетним данным, в третьей декаде среднесуточная температура -8 градусов. Понятно, что чем ближе к декабрю, тем будет холоднее, , — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

По ее словам, официально аномальной погодой считается понижение температуры на семь градусов от нормы. И такая температура должна держатся не менее пяти дней.

— Для Челябинска аномальные холода в ноябре — это когда в третьей декаде пять дней температура -15 градусов и ниже. Сейчас говорить о том, что на город надвигаются аномальные холода некорректно, — добавила Надежда.

Аномальный ноябрьский холод был в Челябинске три года назад. А самый жуткий мороз в последний осенний месяц челябинцы пережили в ноябре 1998 года. Тогда температура опустилась аж до -40 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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