2019-11-15T15:21:16+03:00
Здоровье

ЮУТПП озадачит власти Южного Урала созданием медицинского кластера

Возможности создания медицинского кластера на территории Челябинской области обсудили в Южно-Уральской торгово-промышленной палате
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В совещании на базе палаты приняли участие президент ЮУТПП Федор Дегтярев, первый вице-президент Игорь Аристов, начальник управления ВЭС Наталья Осипова, главный врач клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Сергей Кремлев, главный врач Челябинской областной детской клинической больницы Галина Киреева, начальник управления здравоохранения города Челябинска Наталья Горлова и вице-спикер городской думы Челябинска Дмитрий Тарасов.

Главная идея создания медицинского кластера — объединить здравоохранение, образование, науку, туризм и передовые промышленные технологии в цепочку взаимосвязанных инфраструктурных объектов. По отдельности все это на Южном Урале есть, но до сих пор каждое направление развивается параллельно.

— На сегодняшний день одним из основных направлений нового кластера предлагается развитие медицинского туризма, но это в корне неправильно. В общей структуре проекта он может занимать не более 10-15 процентов, а основными направлениями должны стать биотехнологии, наука, образование и медицинская помощь, — заявил Сергей Кремлев. — У нас в Челябинской области для этого есть масса возможностей: специализированные клиники, ядерный центр, профильный вуз, которые могут успешно работать в системе кластера.

По мнению экспертов, медицинский кластер — интересный, долгосрочный и выгодный проект, который соответствует мировым тенденциям. Вопрос в том, кто должен возглавить данную структуру.

— Все организационные функции предлагается поручить министерствам здравоохранения и экономического развития региона. На наш взгляд, это очень узкий подход. Если рассматривать систему глобально, должна применяться совсем другая технология, например, управляющая компания. Именно она может взять на себя привлечение организаций и предложение стартапов для частного бизнеса, — продолжила Галина Киреева.

Руководство ЮУТПП отметило, что готово поддерживать проект, если подход к нему не будет формальным.

— Создание управляющей компании, привлечение финансов, объединение организаций — все это должно быть не для «галочки». Если эта работа будет направлена на конкретный результат: создание новых производств или модернизацию существующих, — торгово-промышленная палата гарантирует свою поддержку, — подчеркнул Игорь Аристов. — Именно такой подход самый сложный, и потребует не только регионального, но и федерального финансирования. Но мы считаем, что он — единственно правильный.

Участники встречи договорились разработать конкретные предложения по формированию медицинского кластера на территории региона. В ближайшее время они будут направлены первому заместителю губернатора Челябинской области Ирине Гехт.

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