2019-11-15T16:11:03+03:00
Общество

«Неправда! Там чисто, и кормят котлетами»: за скандальный дом престарелых в Челябинске вступились дети его постояльцев

Собеседница «Комсомолки» рассказала свою версию ситуации в пансионате, из которого экстренно вывезли 54 пожилых человека
Ирина КАРЕЛИНА
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Мама Ольги на фоне дома престарелых "Золотая осень". Фото из личного архива героини материала.Мама Ольги на фоне дома престарелых "Золотая осень". Фото из личного архива героини материала.
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Проверка в частном доме престарелых. Подкаст от 15.11.2019

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Дом престарелых «Золотая осень» в Ленинском районе Челябинска журналисты разнесли в пух и прах. Даже назвали его тюрьмой для стариков. Повод — ревизоры нашли там массу нарушений и экстренно вывезли всех 54 постояльцев.

Неужели любящие дети будут держать своих родителей в арестантских условиях?

— Я была в шоке от этой новости! — рассказывает журналисту КП-Челябинск дочь постояльца «Золотой осени» Ольга Линькова. — Смотрю сюжет в новостях. Журналисты спрашивают у одной из старушек: «Вас тут плохо кормят?» Она отвечает: «Нормально». «А почему тогда закрывают это заведение?» Она: «Откуда я знаю. Спросите у тех, кто закрывает». Вот и я не понимаю, почему.

Большинство здешних постояльцев — люди с деменцией. Они ведут себя неадекватно, ходят под себя, сдирают с себя подгузники, рвут на себе одежду, рвут простыни... Они должны находиться под присмотром 24 часа в сутки. Но они все хотят домой. Поэтому я не исключаю, что кто-то мог пожаловаться.

Комиссия ншла массу нарушений в сожержании пожилых людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комиссия ншла массу нарушений в сожержании пожилых людей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ГУЛЯЮТ, ПОЮТ ПЕСНИ»

Мы попросили Ольгу прокомментировать основные претензии к дому престарелых, о которых говорят СМИ и ревизоры.

* Антисанитария

— Это неправда! Там очень чисто, свежий ремонт, новая мебель. Я часто навещала маму и находилась с ней обычно часа по три. Видела, как там постоянно убирали в комнатах. А стариков переодевали после каждого завтрака, обеда и ужина. Я ни разу не видела маму грязной. И тараканов там не видела.

* Запах испражнений и старости

— Как вы думаете, может быть такой запах в помещении, где живет старый человек, который ходит под себя? А если их несколько в одной комнате? Конечно, может. Но сотрудники стараются все быстро убрать, помыть.

* Плохой уход, у стариков появляются пролежни

— У меня претензий нет. Все лекарства, которые были выписаны маме, ей давали. Как-то я действительно заметила у нее пролежни. Мне посоветовали купить специальную мазь. Маму обрабатывали ею, и пролежни прошли.

54 пенсионера были в срочном порядке эвакуированы из дома престарелых в Челябинске.

* Не выводили на свежий воздух

— Говорю то, что сама видела: летом жители этого дома престарелых точно гуляли. Сидели на лавочках, песни пели. Цветочки собирали. Когда сделали пандус, сотрудники стали вывозить на прогулку и тех, кто не может ходить.

Мама Ольги жила в пансионате "Золотая осень" до его закрытия. Фото из личного архива героини материала.

Мама Ольги жила в пансионате "Золотая осень" до его закрытия. Фото из личного архива героини материала.

* Не соблюдались нормы противопожарной безопасности

— Комментировать не могу, так как я не специалист в этом, не знаю всех требований.

* Отбирали телефоны, не давали звонить родным.

— Ложь! Все, кому родные дали телефоны, ими пользовались.

* Плохое питание. «Кормили баландой. Не давали ни молока, ни мяса» — пишут некоторые СМИ со ссылкой на одну из проживающих там бабушек.

— Моя мама, съев все, поворачивается ко мне и говорит: «Я голодная. Меня не кормили». У людей с деменцией нет чувства насыщения. А ей просто нельзя есть больше — сахар подскочит. Чтобы она не чувствовала себя голодной, я попросила, чтобы между приемами пищи давали перекус в виде бутербродов, и мне пошли на встречу.

Я сама не раз заходила в столовую, пробовала еду. Порции приличные, на вкус все достойно. Завтрак — полная чашка каши, хлеб с маслом, яйцо бывает или салат. На обед — первое, второе, третье. И котлеты дают, и макароны по-флотски, и рыбу, и запеканку. Салаты видела овощной, с крабовыми палочками. Пирожки для них там пекут. Вы скажите мне, в каком государственном заведении их накормят лучше?

* Постояльцы находились там не по своей воле и не могли уйти домой

— Вы знаете, у меня мама тоже там не по своей воле была. И домой просилась, плакала. А я вместе с ней. Но я не могу круглосуточно находиться с ней. Не работать, не выйти в магазин. Как жить? У меня есть постановление суда, что я принимаю за нее решения, и договор дом престарелых подписывал со мной.

Я периодически забирала маму домой, когда ей становилось лучше. И других тоже забирали родные.

Из дома престарелых срочно вывезли всех постояльцев - всего 54 человека. Фото: Алексей ФОКИН

Из дома престарелых срочно вывезли всех постояльцев - всего 54 человека.Фото: Алексей ФОКИН

ЧТО БУДЕТ С ПОСТОЯЛЬЦАМИ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

— Совместно с Министерством здравоохранения Челябинской области мы экстренно оказали гражданам медицинскую помощь, — комментируют в Министерстве социальных отношений Челябинской области. — В том числе госпитализировали в медицинский стационар. Решаем вопрос их устройства в государственные учреждения социального обслуживания.

— Те, кому приходилось лежать в больнице, знают, какие там условия. Уж точно не лучше! — говорит Ольга Линькова. — Я недавно туда попадала. Со мной в палате была старушка с деменцией. К ней родственники приставили платную сиделку. Потому что никто больше там с ней носиться не будет. И я не знаю, как такие люди будут находится в стационаре.

Узнав про закрытие «Золотой осени», я срочно забрала маму. Пришлось искать другой частный дом престарелых. Но она у меня такие выкрутасы устраивает… даже не знаю, согласятся ли там ее оставить. Если нет — остается только психушка. Но разве там лучше?

Комментарий к новости по нелегальному дому престарелых в Челябинске. Подкаст радио КП-Челябинск от 15.11.2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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