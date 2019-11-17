«Отвечать на боль в своей совести»: зачем детям преподавать основы православной культуры

Одна из многолетних участниц Рождественских чтений — Наталья Шитякова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, психологии и предметных методик Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета — будет организатором «круглого стола» на тему «Воспитательный ресурс предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

— Курс в Челябинской области стартовал в 2012 году, но до сих пор не все педагоги и родители понимают, зачем он нужен.

— Предназначение этого предмета наиболее проникновенно сформулировано одним из авторов учебника отцом Андреем Кураевым: «Чтобы ребенок открыл внутренний мир своей души, научился реагировать не только на боль в пальчике, но и на боль своей совести». Для участия в «круглом столе» мы приглашаем всех, но особенно будем рады выслушать позицию руководителей образовательных учреждений.

Мы пригласим педагогов, обладающих уникальным опытом преподавания основ религиозной культуры в школах Челябинска.

— Вы, как бабушка, своим внукам какой из шести модулей советуете выбирать?

— Посещая родительские собрания, наблюдаю, как мамы спрашивают учителя: «А вы какой будете вести модуль?». Учитель отвечает, и они говорят: «Вот мы и пойдем к вам». Критерий выбора модуля — доверие к учителю.

В Челябинской области так распределяется выбор. На первом месте — «Основы светской этики», на втором — «Основы мировых религиозных культур», и на третьем — «Основы православной культуры». А в Центральном, Южном и Приволжском округах лидирует модуль «Основы православной культуры».

Я своим внукам советую изучать именно его. Так как в учебниках по этому предмету задания носят воспитательный характер. Например: «Какой мир изменить труднее внешний или внутренний?» или «Как уберечься от осуждения?», «Какое поведение называют хамским?», «Зачем нужно преодолевать зависть?».

Кстати, насчет последнего вопроса, увидела в работах психолога Веры Абраменковой термин «сорадование». Оно идеально подходит для противопоставления зависти.

Приглашаю всех горожан 19 ноября, в 15.30 на наш «круглый стол» в здание Педагогического университета (пр. Ленина, 69).

Виктория СОРОКИНА.