Куда из Челябинска отправиться за границу зимой 2019-2020: небанальные направления

Раньше мы предлагали зимой отправиться в более классические для русских туристов страны — Арабские Эмираты, Египет, Турцию и Грузию. В этом выпуске мы постарались найти незаезженные варианты отдыха за границей. Конечно, мы учитывали, что ехать нужно из Челябинска.

Нур-Султан

Зимы здесь холодные, иногда даже еще морознее наших. Промозглый ветер также не добавляет комфорта. Зато Нур-Султан — бывшая Астана — современный мегаполис. Город новый, с широчайшими дорогами и бульварами. Путешественники говорят, что здесь нет аутентичных кафе и старинных кварталов. Но зачем это все зимой?

В Нур-Султан стоит отправиться поклонникам современной архитектуры. Здешние строения поражают. В Казахстан можно ехать с рублями и спокойно менять их в любой обменнике на тенге. За гастрономическими изысками советуют отправляться на проспект Туран. Будьте готовы к обилию баранины и конины. И куда же без бешбармака! Средний чек — блюдо плюс безалкогольный напиток — 400 рублей.

Из столицы можете взять билеты на электричку (1 000 руб.) и отправиться в местную Швейцарию — заповедник Бурабай. Добраться до Нур-Султана челябинцам удобнее всего на самолете из Екатеринбурга. Билет в одну сторону приблизительно 5 000 рублей. Можно отважиться на поездку попутчиком в BlaBlaCar. Выйдет в два раза дешевле.

Таллин

Столица Эстонии достаточно компактна. Поэтому челябинские турфирмы предлагают туда туры за скромные 10 тысяч рублей на три дня. Правда вам придется потраться суммарно больше на перелет (20 000 руб. туда-обратно), визу и питание. За указанные деньги вы получите скромный отель с завтраками, экскурсии и трансфер. Поэтому возможно стоит рассмотреть более продолжительный вариант отдыха.

Слащавое сочетание с туристических сайтов «рождественская сказка» в полной мере применимо и к Таллину. В центре здесь сохранились средневековые домишки и крепостная стена. Много парков и смотровых площадок, который сияет тысячами гирлянд. На площадях разбивают катки и ярмарки. Средняя стоимость квартиры в аренду — 2 000 руб. за сутки.

Бельгия

За 100 тысяч рублей на человека можно провести неделю отдыха в столице Евросоюза — Королевстве Бельгия. Перелет из Екатеринбурга или Москвы. Высокий уровень жизни, плюс дорогая валюта евро — не самый экономичный вариант.

Рассказываем мы вам об этой дивной стране не только из-за того, что здесь можно гулять по старинным площадям, замкам и любоваться готической архитектурой. Здесь устроили фермы мидий, лобстеров, моллюсков, в кафе можете попробовать бельгийские вафли, а в монастыре варят хмельные напитки. В общем мы вновь подталкиваем вас к гастрономическому туризму.

Гастрономический туризм.Фото: Евгения ГУСЕВА

А чтобы сэкономим подсказываем, что в Бельгии в музеях и транспортных кассах продают комбо-билеты. Например, если хотите объехать все страны Бенилюкса — требуйте на вокзале специальный абонемент — выйдет дешевле. В музеи также есть карты сразу на несколько экспозиций по городу.

Тур по западной Европе

Примерно в такую же сумму, как и несколько дней в Бельгии выйдет недельный тур по старой Европе. Но вам придется почувствовать себя главным действующим лицом выражения про стремительные галопы. Одна турфирма предлагает маршрут Париж — Руан — Брюгге — Брюссель — Амстердам — Антверпен — Париж. Жить будете в трехзвездниках, кататься на автобусе, который станет на ближайшую неделю вашим вторым домом. Зато много всего увидите и узнаете от гида нового. Еще из плюсов — цена. Если решите самостоятельно одолеть подобный маршрут — дешевле не получится.

Можно отправиться в тур по Европе.Фото: Евгения ГУСЕВА

Китай

Предлагаем два направления. Первое — Хайнань. Исключительно курортный отдых. С ноября по февраль здесь в среднем днем +20 градусов. Вода теплее — до +25! При этом это время называют высоким сезоном. То есть туристов здесь порядочно. Так как в конце весны начинается сезон дождей. Отправляясь на Хайнань, проще не мудрить и сразу пойти в турфирму. Неделя в хорошем отеле плюс перелет обойдется в 60 тысяч рублей. Питание только завтраки, за полный пансион нужно будет доплатить. Вылет из Екатеринбурга. В прошлом году были из Челябинска, но туроператор обанкротился.

Китай. Фото: Елена ШАЛИМОВА

Обновление. Пока мы готовили материал, стало известно, что из Челябинска возродили туры в Хайнань. Информация здесь.

Второй вариант — весь остальной Китай. Учтите, что страна, обтекаемо говоря, сложная. Например, в Гонконг можно попасть без визы. Если вы собрались там быть менее 14 дней. В какие-то территории виза — только по приглашению. В иные — дают туристическую визу туристическим группам не менее трех человек. В общем прежде погуглите варианты. На выбор вам Пекин, Шанхай, Гонконг — все это города для шопинга и удивлению масштабности КНР.

Китай может быть разным.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Некоторые российские туристы едут в Хуньчунь или Маньчжурию. Приграничные территории. Здесь очень много сделано для наших соотечественников — вывески, меню, русскоговорящий персонал. В этих краях развиты медицинские услуги.

Доминикана

Раньше синонимом роскошного отдыха считались Мальдивы. Ради интереса мы посмотрели цены. Захудалое бунгало с завтраками — 300 долларов в сутки. Сейчас куда интереснее выглядит Доминикана — государство на юге Гаити. Здесь точно такие же пейзажи как в рекламе кокосовой шоколадки.

В октябре тур на семь дней там стоит в среднем 200 тысяч. Про цены в январе — даже писать такие суммы страшно! Зато в феврале цена начинает стремительно падать.

Южная Африка

Если вам не жалко 200 тысяч, то предлагаем воистину роскошный вариант зимнего отдыха или даже встречи Нового года. Берете билеты до Кейптауна (само собой не прямые, а минимум с двумя пересадками) и отправляетесь на берег атлантического океана. Вот вы и на юге Африки. Отсюда можно уже отправиться к знаменитому водопаду Виктория в Зимбабве, побывать на Сафари в Ботсване или вовсе полететь на Мадагаскар.

Южная Африка.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

*Цены могут измениться.

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