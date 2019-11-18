2019-11-18T14:07:01+03:00
Общество

Стало известно, закроют ли реку в центре Челябинска еще одним глухим парапетом

В мэрии прокомментировали работы на набережной у органного зала «Родина»
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Разрушенный бетонный парапет облицуют гранитом, но глухой высокой стены городить не станут. Фото: cheladmin.ruРазрушенный бетонный парапет облицуют гранитом, но глухой высокой стены городить не станут. Фото: cheladmin.ru
Изменить размер текста:

Выходные дни выдались богатыми на скандалы. На торце дома № 161 по ул Труда серой краской залили огромное граффити.

А в сквере на набережной у органного зала колесами строительных машин раздавили рулонный газон и уничтожили ценные растения.

Подрядчик проекта, руководитель архитектурной студии «Арта» Марина Фролова заявила корреспонденту КП-Челябинск, что ущерб оценивается минимум в 100 тыс рублей.

Глава Калининского района Сергей Колесник отозвался о разорении газона как об акте вандализма. Компенсации районные власти будут добиваться от энергетиков, тянувших кабель до строящегося Конгрес-холла у цирка.

Неужели, другого места под размещение строительной техники, кроме нового газона, не было.

Эскиз пространства на набережной напротив органного зала.

Эскиз пространства на набережной напротив органного зала.

НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК

Архитектор Марина Фролова расстроена еще и потому, что по проекту у реки, со стороны органного зала «Родина», предусмотрена установка парковых скамеек. Люди бы могли любоваться водной гладью.

— Завезли какой-то камень. Для строительства парапета? Вдруг, он будет таким же высоченным, как на набережной на противоположной стороны, у Краеведческого музея? Когда мы начинали работать, ни о каком парапете речи не шло, - говорит Марина Фролова.

В Челябинске уже есть пример неудачной набережной. Глухая высокая стена закрывает от обзора реку у Краеведческого музея. Чтобы увидеть воду, взрослым приходится вытягивать шеи, как гусям. воду и вовсе не увидеть. Неужели и на противоположном берегу будет так же?

Борта укрепляют на время ремонта.

Борта укрепляют на время ремонта.

НА ВЫСОТУ ПЛИТКИ С РАСТВОРОМ

— Получил информацию от мэрии по поводу ремонта парапета набережной от ул. Кирова до Свердловского проспекта, — говорит первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. — Идут работы по укреплению набережной. Бетонные блоки парапета облицуют гранитными плитами, завысив на высоту плитки с раствором. Это — по пояс взрослому. Металлическую решетку обшивать камнем не будут. Навесные мостки, появившиеся со стороны реки, — это временные крепления для рабочих. Вопрос находится на личном контроле у Натальи Котовой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске автомобилистов просят отменить поездки
К владельцам частных интернатов для пожилых на Южном Урале нагрянули с незапланированными проверками
ВТБ Лизинг признан лидером рынка в сегментах железнодорожной и строительной техники
В мэрии Челябинска дали оценку поступку закрасивших граффити
В Челябинске составили ТОП самых громких спортивных скандалов
«Не хватает детсадов, школ и транспорта, зато воздух чистый»: что говорят жители Челябинска о «Парковом-2»
К Новому году Челябинск вновь украсят праздничной иллюминацией
В Челябинской области больше животных стало погибать от бешенства
Соцсети развеселило приглашение солдат на вечер знакомств с врачами поликлиники в Челябинске
Два человека заживо сгорели в Челябинской области
Выпускник челябинского лицея стал членом Академии наук
Жители Челябинска боятся, что на набережной у органного зала также возведут уродливую стену
Новое место автовокзала в Челябинске мэрия выберет вместе с областной администрацией
Жительница Челябинска планирует открыть центр для детей с аутизмом
В ответ на обвинения в травле и поборах родители школы в Челябинске записали видео
Не пустили ко врачу и умер: в Челябинской области до сих пор не начали расследовать трагическую смерть пенсионера
В Челябинске резко похолодает до -22 градусов Цельсия
Загадка про смерть в учебнике для второклассников возмутила жителей Челябинской области
Жители Челябинска отомстили рекламному агентству, которое подозревают в порче фасада
«Трактор» в уральском дерби снова уступил «Автомобилисту» — 2:4
Стало известно, кто сдал прокуратуре пансионат «Золотая осень» в Челябинске
Менеджера, организовавшего бойкот «Трактору» во время игры с «Автомобилистом», уволят из клуба
Мужчина, выпавший с пятого этажа в Челябинске, оказался женщиной
В Челябинске десятки болельщиков «Трактора» покинули трибуны во время матча с «Автомобилистом»
Легковушка разнесла дорожное ограждение на перекрестке в Челябинске
Из-за ссоры с женой житель Челябинска выпрыгнул с пятого этажа
Челябинская область оказалась в конце рейтинга по доступности спорта
В Челябинске ограбили защитника «Трактора»
Кладовщица полгода выносила со склада монтажную пену в Челябинской области