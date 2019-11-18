Стало известно, закроют ли реку в центре Челябинска еще одним глухим парапетом

Выходные дни выдались богатыми на скандалы. На торце дома № 161 по ул Труда серой краской залили огромное граффити.

А в сквере на набережной у органного зала колесами строительных машин раздавили рулонный газон и уничтожили ценные растения.

Подрядчик проекта, руководитель архитектурной студии «Арта» Марина Фролова заявила корреспонденту КП-Челябинск, что ущерб оценивается минимум в 100 тыс рублей.

Глава Калининского района Сергей Колесник отозвался о разорении газона как об акте вандализма. Компенсации районные власти будут добиваться от энергетиков, тянувших кабель до строящегося Конгрес-холла у цирка.

Неужели, другого места под размещение строительной техники, кроме нового газона, не было.

Эскиз пространства на набережной напротив органного зала.

НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК

Архитектор Марина Фролова расстроена еще и потому, что по проекту у реки, со стороны органного зала «Родина», предусмотрена установка парковых скамеек. Люди бы могли любоваться водной гладью.

— Завезли какой-то камень. Для строительства парапета? Вдруг, он будет таким же высоченным, как на набережной на противоположной стороны, у Краеведческого музея? Когда мы начинали работать, ни о каком парапете речи не шло, - говорит Марина Фролова.

В Челябинске уже есть пример неудачной набережной. Глухая высокая стена закрывает от обзора реку у Краеведческого музея. Чтобы увидеть воду, взрослым приходится вытягивать шеи, как гусям. воду и вовсе не увидеть. Неужели и на противоположном берегу будет так же?

Борта укрепляют на время ремонта.

НА ВЫСОТУ ПЛИТКИ С РАСТВОРОМ

— Получил информацию от мэрии по поводу ремонта парапета набережной от ул. Кирова до Свердловского проспекта, — говорит первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. — Идут работы по укреплению набережной. Бетонные блоки парапета облицуют гранитными плитами, завысив на высоту плитки с раствором. Это — по пояс взрослому. Металлическую решетку обшивать камнем не будут. Навесные мостки, появившиеся со стороны реки, — это временные крепления для рабочих. Вопрос находится на личном контроле у Натальи Котовой.

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