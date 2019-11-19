2019-11-18T15:50:24+03:00
Общество

В Челябинске молодежи показали, как можно заниматься спортом, когда кругом снег и холод

В городе прошел фестиваль «Осенний баттл»
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С наступлением холодов парк Гагарина затихает. Даже в выходные по тропинкам бродят лишь редкие гуляющие. Но в минувшую субботу, 16 ноября на центральной аллее вновь зазвучала музыка и раздавались сотни выкриков детских голосов. Общественное движение «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» при поддержке Управления по делам молодежи Администрации города провели фестиваль здорового образа жизни «Осенний баттл».

— Аналоги фестиваля проводили уже несколько раз. До этого были летняя и зимняя версии. Хотели разнообразить досуг молодежи в переходный сезон осень-зима. Показать, что можно весело и спортивно проводить досуг. Так и родилась идея устроить спортивный праздник, дабы подарить ребятам эмоции и возможность познакомиться. Благодарим спонсоров, за то что поддержали доброе начинание — магазин спортивного питания FlexSport, магазин спортивной одежды Anta Sports Chelyabinsk, центр Бега «Сибирь», компания Niagara — артезианская вода. Отмечу роль медиков-волонтеров, волонтеры вузов. Они оказали большую помощь., — рассказал «Комсомолке» руководитель движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» Владислав Пидуков.

В парк съехались школьники и студенты из Челябинска и Копейска — сотни человек. Кто-то профессионально занимается спортом, другие — обычные ребята.

— В такое время года действительно сложно себя занимать, — сокрушается один из участников соревнований Юрий Кириллов. — На улице долго не погуляешь, сидишь в четырех стенах. А тут хорошая альтернатива!

Для соревнований в парке Гагарина установили полосу препятствий. Ее установили молодцы известного челябинского силача Дмитрия Кононца.

Привезли установили технику. Это наша тема — мобильные виды спорта-отдыха. Подготовили полосу препятствий: тренажер по гребле, гири, кувалды. Мини «Гонка героев» получилась! — проводит экскурсию президент федерации «Уралстронг Силачи Руси» Дмитрий Кононец.

Кроме этого ребята могли принять участие в забеге, сыграть в «лазертаг» и поскакать с фитнес-тренером. Как оказалась, заниматься аэробикой при желании можно даже на снегу! От таких активностей не замерзнешь, зато изрядно проголодаешься. Поэтому всех угощала полевая кухня.

— Рад, что несмотря на снег и погоду стремление к спорту и здоровому жизни у вас не пропадает. Мероприятие показывает, насколько наша молодежь сильная и целеустремленная, — политик Сергей Смышляев.

Мероприятие посетил депутат Челябинской городской думы Александр Беленков. От имени председателя Андрея Шмидта он зачитал поздравительный адрес.

— Дорогие друзья, приветствую всех на фестивале здорового жизни. Челябинск — это спортивный город. Мы гордимся достижениями наших спортсменов. У нас огромное количество людей, для которых занятия спортом — это жизнь. А здоровые люди — это здоровая страна и область. Желаю всем хорошего настроения и спортивного азарта, — говорилось в обращении.

После официальных слов, на мероприятии презентовали «Летопись здорового образа жизни Челябинской области». В книге участники соревнований оставили добрые слова, а позже в нее вклеят фотографии. В будущем альбом станет частью одной из городских музейных экспозиций.

По окончанию соревнований чемпионам раздали крутые призы — спортивные часы, рюкзаки, сертификаты на спортивную экипировку, беспроводные наушники и спортивное питание.

Фото с мероприятия можно посмотреть «ВКонтакте».

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