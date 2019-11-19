В Челябинске сливают миллионы рублей на картинки утопических проектов

За последние годы в Челябинске несколько раз презентовали амбициозные проекты преобразования городских пространств. А за окном все те же восьмиполосные дороги, кривой асфальт и заборы, заборы, заборы...

МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРА

КП-Челябинск удалось выяснить, что за эскизы центра города ООО «Союз архитекторов России» получило из бюджета 31,3 млн рублей. Это больше, чем тратит в год на благоустройство любой район Челябинска.

Чертежей, расчетов и прочих инженерных бумаг не делали. Это просто концепция. Картинки за три десятка миллионов! Их презентовали год назад. После этого у города забрали главные мероприятия саммитов ШОС и БРИКС. Про проект говорить перестали. Эскизы находятся в Комитете градостроительства и архитектуры.

Эскизы центра. Проект: Союз архитекторов России

— Концепция сделана на десятилетия вперед. Мы разделили ее на этапы. В первую очередь решили благоустроить пешеходные маршруты: поменять асфальт на плитку и провести озеленение. Это должно занять три года, — сообщила «КП» замначальника управления перспективного развития городской инфраструктуры Ольга Никитина.

На новые деревья для центра города выделили 200 млн рублей. Но сумму потратить не удалось. Деньги прислали лишь осенью. Решили высаживать в следующем году.

Очень красноречивые эскизы. Проект: Союз архитекторов России

Чтобы воплотить в центре Челябинска все нарисованное, нужно 10 млрд рублей. Для сравнения, Челябинск тратит на благоустройство в 20 раз меньше.

— Весь проект напоминает отмывание денег. Нужна была сразу рабочая документация. Ничего из того, что предложено, использовать для Челябинска нельзя. Люди, которые проектировали, не знают Челябинск, не понимают наш менталитет и наши финансовые возможности. Посмотрите, там же все выполнено в граните. В Челябинске на гектар благоустройства тратят 5-10 млн рублей. Гранит увеличивает смету до 40-50 млн. Для Москвы это нормально, но для нас — нереальная сумма, — прокомментировал проект по просьбе КП-Челябинск архитектор Василий Важенин.

ARCHCHEL-2020

В не таком далеком 2016 году Челябинск молился на саммиты ШОС и БРИКС, которые позже так и не снизошли до нас. Объявили масштабный архитектурный конкурс Archchel-2020. Архитекторам предлагали три задачки: проект аэропорта, конгресс-холла и набережной. Суммарный призовой фонд составлял 7 млн рублей.

Вот такой могла быть набережная. Проект: ООО Архитектурная группа «Ин.форм»

— Смело прибавляйте еще столько же к бюджету: у проекта было мощное медиасопровождение, крутое жюри, презентации в ресторане и отеле, — сообщил КП-Челябинск чиновник, попросивший не указывать его имя.

Стеклянный конгресс-холл на набережной стал символом саммитов. Проект: ООО «ПИ «Арена». Выполнено с использованием фрагмента фотопанорамы Челябинска (автор С.Коротков)

Ни один из проектов-финалистов не был реализован. Лишь про аэропорт можно сказать, что он заимствовал у своего прародителя отдельные черты. Но до амбициозной масштабности проект не дотянул. Хотя признаем, что и без того, по меркам остальных челябинских строений, новый терминал аэропорта выглядит неплохо. Чего не скажешь об инфраструктуре.

Вот таким должен был стать аэропорт. Проект: АО «Новая Авиация»

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

Ликовали челябинцы, когда столичный институт «Стрелка» объявил конкурс. Участникам предложили реконструировать общественные пространства в 15 городах. Среди объектов была наша площадь Революции.

Челябинские чиновники будто нарочно попытались саботировать конкурс. Предполагалось, что после выбора трех финалистов на публичных обсуждениях горожане сами бы назвали победителя. Но обсуждение не назначали.

Потом чиновники сказали, что провели его во время публичных слушаний по проблемам в Парковом-2. В недоумении были даже авторы проекта-победителя, фирма «УралНИИстромПроект — Проектная часть».

Первоначальный вариант. Проект: «УралНИИстромПроект — Проектная часть»

Сначала они получили из федерального бюджета 400 тысяч рублей, а затем еще 700 тысяч рублей. Через год проект попросили доработать. Во всех городах, кроме Челябинска, проекты уже либо появились, либо идет стройка.

— Челябинск занял такую позицию: пришлют деньги — сделаем. Без финансовой помощи со стороны начинать работы отказывались, — рассказал КП-Челябинск руководитель «УралНИИстромПроект» Василий Важенин.

Архитектор говорит, что не знает точной суммы, которая нужна для воплощения его проекта. На это надо минимум полмиллиарда. Такую сумму тратит город в год на установку заборов и знаков дорожного движения.

Специалист считает, что ход проекту чиновники не дали отчасти из-за того, что он предполагает уничтожение парковки у администрации Челябинска. Она должна преобразиться в сквер.

А вот он после доработки. Проект: «УралНИИстромПроект — Проектная часть»

НАБЕРЕЖНАЯ

Нельзя не вспомнить о проектах набережной. В этом году ее все же начали реконструировать. Накануне КП-Челябинск нашла на сайте госзакупок аукцион. За 574 млн рублей единственная компания согласилась сделать вторую часть набережной за филармонией и построить «Сквер искусств».

Реконструкцию будут проводить по новому проекту. Хотя за старый выложили свыше 9,2 млн рублей. Стартовая цена аукциона была в два раза выше, но компания-подрядчик из Казани «Проинжиниринг» сбила ее.

Изначально заплатили за этот проект набережной. Проект: «Проинжиниринг»

Дальше начались аномалии. Без всяких объявлений чиновники отказались от проекта, за который заплатили. Аргумент: он не прошел госэкспертизу. Но тут же возник новый проект от компании «Уралдорпроект». Его она выполнила бесплатно.

Казус в том, что на сайте госзакупок мы обнаружили, что эта же фирма участвовала в платном аукционе и выставила цену в 9,3 млн за свою работу. По проекту этой же компании в Челябинске минувшим летом позорно реконструировали набережную за краеведческим музеем.

Но экспертиза и чиновники одобрили этот бесплатный проект. Проект: «Уралдорпроект»

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