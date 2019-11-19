Пособие на ребенка до трех лет в Челябинске: кому повысят и как получить

Антонина одна воспитывает двух близняшек. Отца у мальчиков нет, и семья живет исключительно на доходы мамы. Даже в декрете женщина подрабатывает из дома.

— До полутора лет мне платили 40% от прежней зарплаты. Потом пособие на детей резко упало до 50 рублей в месяц на каждого. Мы еле сводим концы с концами, ведь на мне еще ипотека, — говорит Антонина.

Выходить на работу, пока мальчишкам не исполнится три, женщина не планирует — сыновья часто болеют. Но надеется, что деньгами поможет российское государство. Летом Владимир Путин пообещал, что с 1 января 2020 года пособия по уходу за малышами от 1,5 до 3 лет вырастет в десятки раз — с 50 рублей до 10 тысяч рублей.

Антонина хотела оформить его заранее.

— Но в соцзащите Ленинского района о повышении пока не слышали. Говорят: никаких разъяснений пока не получали. Я боюсь, что в январе не увижу обещанных денег и окажусь на мели, — беспокоится Антонина.

Развеять ее тревогу мы попросили в пресс-службе Министерства социальный отношений Челябинской области. И вот какие ответы пришли.

КАКИМ БУДЕТ ПОСОБИЕ

Размер пособия, на самом деле, увеличится с 1 января 2020 года.

В Челябинской области оно составит 10 тысяч 661 рубль.

КТО ПОЛУЧИТ НОВУЮ ВЫПЛАТУ

Увы, но выплаты будут положены далеко не всем матерям и даже не на каждого ребенка. Семья с детьми должна соответствовать трем критериям:

— ребенок — первенец, других детей в семье нет;

— ребенок родился или усыновлен не раньше 1 января 2018 года;

— ребенок является гражданином России;

— доход на каждого члена семьи не превышает 22 тысяч 166 рублей, то есть двухкратной величины прожиточного минимума в регионе.

В случае с Антониной пособие можно оформить только на одного мальчика. Выплаты на второго можно оформить в Пенсионном фонде из средств материнского капитала. Но Антонина уже потратила капитал на покупку жилья. А это значит, что на второго сынишку пособие останется прежним — маленьким.

КАК ДОЛГО БУДУТ ПЛАТИТЬ

Оформить пособие можно сразу после рождения малыша. А потом продлевать каждый год, пока ребенку не исполнится три.

— Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет назначаться до достижения ребенком возраста одного года, — замечают в минсоце. — Потом родителям нужно подавать новое заявление о назначении выплаты до двух лет. И еще раз о назначении выплаты до трех лет.

КАКОЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ГОТОВИТЬ

Документов немного, лишь самые необходимые:

— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

— сведения о доходах всех членов семьи за 12 месяцев до месяца обращения за выплатой;

— документ с реквизитами счета в банке (договор с банком или отдельная справка); счет должен быть открыт на того человека, от кого подано заявление).

КУДА И КОГДА НЕСТИ ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявление нужно подавать в органы соцзащиты по месту жительства. Но не раньше 1 января 2020 года. Заранее документы у вас не примут.

— Если ребенку уже исполнилось 1,5 года и выплата остановлена, возобновить ее можно после 1 января 2020 года. Начислять деньги начнут со дня обращения, — замечают в минсоце.

За пособием на второго ребенка, как уже говорилось, нужно идти в Пенсионный фонд. Эта выплата пойдет из средств материнского капитала, если вы его до сих пор не потратили.

НА ЗАМЕТКУ

Пособие в 57,5 рубля тоже не отменяют

Маленькое пособие (в Челябинской области его размер 57 рублей 50 копеек) не отменяют. Его будут выплачивать, как и прежде:

— студентам и аспирантам в академических отпусках по медицинским показаниям;

— матерям или другим родственникам, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма;

— женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

— неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства.

— женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций.

Работающим матерям эту выплату начисляют по месту работы.

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