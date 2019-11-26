На Южном Урале коммунальное ЧП ликвидировали всем миром

На минувшей неделе, словно сводки с фронта, приходили новости из замерзающего военного городка в Чебаркуле. Есть пословица: «Где тонко, там и рвется». В крепкие ноябрьские морозы нагрузки не выдержали ветхие сети отопления. Прекратилась подача горячей воды. В остывших квартирах оказались жители полутора десятков домов.

Уже позже, распутывая клубок накопившихся проблем, региональные власти выяснили, что обслуживающие городок организации не получили обязательных паспортов готовности систем к отопительному сезону.

…и заглянул в квартиры замерзших местных жителей. Фото: gubernator74.ru

НЕЛЬЗЯ ДЕЛИТЬ ЛЮДЕЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРИНЦИПУ

Конечно, можно было сослаться на принадлежность жилого фонда и коммунальной инфраструктуры и написать соответствующие обращения в Министерство обороны. Губернатор Алексей Текслер поступил иначе. Он выехал на место масштабного коммунального ЧП, организовал оперативный штаб с участие всех профильных ведомств и органов власти. За одним столом собрались представители Центрального военного округа, ГУ МЧС по Челябинской области, министерства строительства и инфраструктуры региона, областного министерства социальных отношений, властей Чебаркуля. Разработали настоящую спецоперацию — по достройке новой теплотрассы и ее запуску, по спасению замерзающих жителей городка.

— Мы не делим людей по ведомственному принципу. Все, кто здесь живет, — это наши люди. Наша задача — помогать Минобороны обеспечить подключение всех домов к теплу в максимально короткий срок. Ситуация, которая сегодня здесь сложилась, нас не устраивает. Совместными усилиями будем ее исправлять, — сказал Текслер.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

На месте губернатор встречался с людьми, побывал в холодных квартирах. Всех желающих обеспечили обогревателями. Возле каждого дома военные развернули армейские палатки для обогрева. В подвалах и подъездах работали тепловые пушки. Дома круглосуточно охраняли наряды военных. Сотрудники МЧС проводили поквартирный обход, узнавая, есть ли сложности. Был организованы пункты временного размещения всех желающих. Особенное внимание — пожилым одиноким людям.

В военном городке приказом ГУ МЧС России по Челябинской области был введен режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС проводили поквартирный обход, узнавали у жителей, какие есть сложности, и предлагали на время переехать в пункт временного размещения. Всех жителей, обратившихся за помощью, обеспечили обогревателями. Жители военного городка получили памятки о соблюдении правил пожарной безопасности. Все дни работала горячая линия, на нее поступило около 80 звонков.

Все дни напряженной работы по устранению последствий крупномасштабного коммунального ЧП проходили заседания оперативного штаба при губернаторе. Детально обсуждалась ситуация с прокладкой новых сетей, с положением по каждому дому. На месте по распоряжению губернатора работали представители министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области: министр Виктор Тупикин и его первый зам Иван Белавкин. В минувшую субботу в Чебаркуле подключение новых сетей курировал заместитель губернатора Сергей Шаль. На постоянной связи с резиденцией губернатора был командующий войсками Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. По его распоряжению в военный городок Чебаркуля выдвинулись авариные бригады из Екатеринбурга и Омска. Вместе с ними работали гражданские коллеги — бригады из Миасса, Златоуста Кусы, Кыштыма, Пласта, Челябинска. Всего 28 бригад. Работы шли круглосуточно.

Температура в квартира замерзавших чебаркульцев постепенно начала подниматься. Фото: gubernator74.ru

ПОД ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оперативные решения приходилось принимать на месте. Так, по сообщению Сергея Шаля, в ночь с 22 на 23 ноября проводили первый пробный пуск новых сетей. Обнаружилась поломка одной из задвижек на системе. Пришлось ее чинить, а потом перезапускать все заново.

Тепло в замершие дома приходило этапами, постепенно, чтобы не было скачка давления в системе и аварий. Вечером в субботу, 23 ноября, была запущена местная котельная.

В дни устранения последствий коммунальной аварии губернатор провел заседание регионального правительства. Отрывая его работу, Алексей Текслер потребовал от глав городов и районов взять под личную ответственность прохождение отопительного сезона на местах. Губернатор поручил южноуральскому минстрою проанализировать межведомственное взаимодействие муниципалитетов и Минобороны РФ по подготовке коммунальной инфраструктуры военных городков, расположенных в Челябинской области, к холодам.

Не остались равнодушными к беде жителей военного городка простые чебаркульцы, местные предприниматели. Так, владельцы базы отдыха были готовы принять и бесплатно разместить всех желающих из остывших домов в номерах комфортабельной базы отдыха на озере Кисегач: «Дома теплые, с умывальниками, с нагревом воды. Если нужно, обеспечим автономными биотуалетами. Размещение бесплатное». Замерзших и уставших от коммунальных невзгод жителей военного городка приглашали в свои квартиры, предлагали разместиться в отапливаемых дачных домах.

Конечно, из случившегося нужно извлечь уроки. Об этом повел речь губернатор Алексей Текслер, открывая заседание правительства Челябинской области. По его распоряжению отопительный сезон в регионе пройдет под личным контролем глав муниципалитетов:

— Эта ситуация должна стать уроком для руководителей всех органов власти, муниципалитетов и учреждений на территории области. Еще раз подчеркну важность межведомственного взаимодействия и постоянного мониторинга ситуации в территориях. Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области поручаю проанализировать взаимодействие муниципальных образований с эксплуатационными службами Министерства обороны РФ в части получения паспортов готовности к зиме на территории военных городков Челябинской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Все главы должны осознать необходимость постоянно контролировать ситуацию на территории своих муниципалитетов. Недопустимо делить жителей по ведомственному принципу: каждый человек, проживающий в Челябинской области, находится в зоне ответственности региональной и муниципальной власти. Прошу это помнить постоянно и руководствоваться этим принципом в повседневной работе.