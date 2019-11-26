Челябинские меломаны устроили овацию новому симфоническому оркестру

В понедельник, 25 ноября, челябинской публике представили новый симфонический оркестр. Поклонники классической музыки услышали программу, совсем недавно презентованную на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Вечер посвятили творчеству Петра Ильича Чайковского.

Главный дирижер и художественный руководитель - заслуженный артист России, профессор Адик Абдурахманов.

Солировал народный артист России Денис Мацуев. Он исполнил знаменитый концерт № 1 для фортепиано с оркестром.

КОНСУЛЬТАНТ И СОВЕТНИК

Денис Мацуев - консультант и советник рожденного коллектива, он очень любит наш город, Южный Урал, с радостью приезжает к нам с музыкальным фестивалем «Денис Мацуев представляет». В портфолио музыкального события уже семь фестивалей.

Кстати, по настоянию музыканта во время первого фестиваля для Челябинска был приобретен рояль премиум-класса стоимостью шесть миллионов рублей. До этого ни одна концертная площадка миллионного города не имела такого инструмента. Старые рояли приходилось подолгу настраивать, чтобы звучание соответствовало уровню исполнителей.

«НЕ БЫЛО ДРУГИХ ВАРИАНТОВ»

В Петербурге новый симфонический оркестр на сцене знаменитой Капеллы представил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На сцену он поднялся вместе с Мацуевым:

- Денис Леонидович - большой друг Челябинской области. Когда мы встретились, он мне сразу сказал, что симфонический оркестр - это очень важно, его нужно создать. Не было других вариантов, и мы твердо приняли решение в этом году его создать. Все необходимые ресурсы, организационные возможности были предприняты. Я рад, что нам удалось это сделать и сегодня мы услышали Челябинский симфонический оркестр.

Мы, безусловно, сделаем все, чтобы он развивался, у него была интересная программа, в том числе гастрольная, - подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

ВЫСШАЯ ЛИГА

Родился новый коллектив на базе прославленного филармонического оркестра «Классика» под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. О необходимости большого оркестра на Южном Урале говорили много лет, и такие звезды мировой сцены, как Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Валерий Гергиев, не раз заявляли: большой симфонический оркестр - ключевой показатель культурного уровня современного мегаполиса.

Губернатор Алексей Текслер важную идею поддержал, и летом в Челябинске прошли конкурсные прослушивания. В состав симфонического оркестра филармонии было набрано 53 исполнителя.

Челябинская музыка шагнула в «высшую лигу» России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Народный артист России Денис Мацуев:

- Очень радостное впечатление в рамках культурного форума в Санкт-Петербурге - это презентация нового Челябинского симфонического оркестра. Когда губернатор Алексей Текслер весной пришел на свой пост, это совпало по времени с нашим музыкальным фестивалем в Челябинске. Я его спросил: «А что по симфоническому оркестру?». И он твердо сказал: «Будет». И через месяц решение было принято. Концерт в рамках культурного форума в Петербурге - знаменательное событие для Челябинска, потому что город-миллионник достоин собственного симфонического оркестра. Это долгий, тяжелый и очень счастливый путь рождения нового творческого коллектива. И мы его прошли.