«Равис»: снова лучшие!

В Челябинске состоялся торжественный прием победителей конкурса в агропромышленном комплексе губернатором Челябинской области. Лучшие из лучших получили благодарственные письма. В числе тех, кто отмечен — компания «Равис».

Стоит отметить, что по итогам 2016 и 2018 годов предприятие также удостаивалось звания «Лучшая птицефабрика мясного направления в Челябинской области». И это не случайно, ведь «Равис» за свою почти 40-летнюю историю добился впечатляющих успехов, став одним из ведущих производителей мяса птицы в стране.

- Мы гордимся тем, что сохраняем лидирующие позиции в регионе и не только в птицеводстве, а в целом сохраняем сельский уклад. Мы верим, что наш продукт будет по достоинству оценен рынком, потому что государство, губернатор и область наш труд высоко оценивает и именно это нам дает всякий раз желание работать дальше. Спасибо за такую высокую оценку нашего труда, — сказал генеральный директор ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» Андрей Косилов.

«Равис» является агрохолдингом замкнутого цикла производства, в который входят 12 сельхозпредприятий, где трудятся более шести тысяч сотрудников. Ежегодно здесь производят более 100 тысяч тонн мяса птицы. Но «Равис» это не только птицеводство. Ежегодно агрохолдинг производит 1600 тонн свинины, 4 тысячи тонн говядины и 20 тысяч тонн молока. А еще каждый год на полях компании собирают до 5 тысяч тонн овощей. Вся готовая продукция, а это более 300 наименований, производится на собственных мощностях. Затем она реализуется собственные фирменные магазины и крупные торговые сети. К слову, на данный момент у «Рависа» 420 магазинов в формате шаговой доступности в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областях, Уфе, Оренбурге и других регионах. Это самая развитая торговая сеть среди всех птицеводческих хозяйств России.

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