Объявившие бойкот таксисты могут остаться без клиентов в Челябинске

Таксисты Челябинска и Екатеринбурга объявили бойкот: 3-5 декабря в часы пик (с 16:00 до 20:00) они не будут выезжать на адреса агрегаторов. Прогулять целый день для них нереально, так как многие платят за машину аренду, а по-другому не заработать.

Откровения таксиста из Челябинска: забастовку не поддерживаю, но работа бесит 00:00 00:00

КТО ОБИДЕЛ ВОДИТЕЛЕЙ

Агрегатор такси — это тот же диспетчер, который собирает звонки, а потом предлагает заявки водителям. За свои услуги посредник получает весомый процент от стоимости поездки. Водителям остается немного, а ведь им еще заправляться, проходить техосмотры, менять резину...

Агрегаторов в городе довольно много. Самые известные: Яндекс, Uber, в ноябре зашел «Ситимобил». Чтобы перетянуть интерес на себя, агрегаторы снижают цены. Это делает долю водителя еще меньше.

— Даже если водитель работает на износ, больше 250 рублей в час в Челябинске не заработать, — рассказал КП-Челябинск челябинец Василий.

Против этого и собираются бастовать те, кто реально садится за руль и везет пассажиров.

НА РАБОТУ НЕ ВЫШЛИ ОКОЛО 200 МАШИН

По словам «заговорщиков», в нашем городе поддержать бойкот собираются около 200 машин. Так что полностью такси не встанут.

— Пусть проплатят нам три часа простоя — встанем без вопросов. А пока мои дети кушать хотят, я не имею такого права, — говорит таксист Егор Пахомов.

К тому же многие понимают, что в снижении цен виноваты не одни агрегаторы.

— У людей мало денег. Если поднимать ценник, кто-то просто откажется от поездок, — замечает Василий.

«СРУБИТЬ БАБЛА» НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Известие о бойкоте разлетелось по городу еще в обед. Часть таксистов, напротив, надеялась подзаработать на высоком спросе.

— Вышел на линию. И все повыходили, похоже. Думали: раз бойкот, сейчас бабла срубим. Но бойкот, кажется, у пассажиров, — жалуется челябинец Евгений Иванов.

Челябинским пассажирам к бойкотам, в общем-то, не привыкать. Мы, бывало, и раньше дожидались подачи по полчаса, а потом, плюнув, бежали на общественный транспорт. Так что претензии накопились с обеих сторон: их полно у самих пассажиров.

— Порядок навести можно. Но для этого нужно признать профессию «таксист» официально: завести нам трудовые, дать гарантированный оклад, отчислять с нашей зарплаты налоги. Но тогда цены на такси вырастут, — предупреждает таксист Василий.

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