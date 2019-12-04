Челябинская область больше всех на Урале пашет и сеет

На сцену академического театра драмы в Челябинске за грамотами и букетами цветов поднимались суровые мужики — механизаторы, комбайнеры, фермеры, руководители крестьянских хозяйств. От фанфар в их честь и вспышек фотоаппаратов они смущались: пожимали губернатору руку и стремились быстрее занять место в зале. Эти мужики к гламуру не привыкли. Они привыкли поля распахивать, хлеб выращивать, обеспечивать нас с вами картофелем, овощами, мясом, молоком.

По традиции по окончании урожайной страды аграрии Южного Урала подводят итоги, выбирают лучших.

Губернатор Алексей Текслер сказал, что рад видеть в зале многих знакомых — ему в этом году удалось поездить по сельскохозяйственным районам Южного Урала, со многими специалистами аграрного сектора познакомиться, увидеть, как люди работают.

В условиях жесткой конкуренции Челябинская область уверенно закрепилась по целому ряду показателей в УрФО.

Например, у нас самая большая в округе площадь теплиц. В закрытом грунте в год производится к столу 27 тыс. тонн овощей и зелени. В декабре в Усть-Катаве открывается крупный тепличный агрокомплекс «Горный». Готовая мощность комплекса — до 25 тыс. тонн зеленой продукции в год. Проект даст Усть-Катаву 720 рабочих мест.

Челябинская область сохраняет лидерские позиции в России по производству мяса птицы и свинины. Год стал результативным для наших птицефабрик. За 10 месяцев они уже произвели 285 тыс. тонн мяса птицы, что больше на четыре тыс. тонн, чем за этот же период в прошлом году.

ЗА ГРАНИЦУ — МАКАРОНЫ И ПТИЦУ

Мы первые в УрФО по экспорту сельхозпродукции. В России и в 27 странах мира ценят нашу готовую продукцию: крупы, макароны, кондитерские изделия, растительное масло, продукцию переработки, в том числе мяса.

— Но перед нами стоит еще более амбициозная задача, поставленная президентом страны в рамках национального проекта: втрое увеличить к 2024 году экспорт сельскохозяйственной продукции — с 108 млн до 300 млн долларов. Для этого нужно обеспечить рост производства. С нынешнего года в региональном бюджете заложены средства на поддержку предприятий-экспортеров, которые вкупе с федеральными мерами стимулирования экспорта являются серьезной основой для решения задач по открытию новых рынков, укреплению экспортного сельскохозяйственного потока.

РАСПАХИВАЕМ ЗАЛЕЖЬ

Сейчас Южный Урал обладает самым большим клином посевных площадей в округе. В этом году он достиг 1 млн 940 тыс. га. В том числе, за счет ввода в оборот заброшенных когда-то пашен.

Так, по данным регионального министерства сельского хозяйства, с 1991 года в регионе 650 тыс. га было выведено из оборота. Возродить планируется 200 га за пять лет, прирезая клин посевных площадей каждый год на 20 — 25 тыс. га.

Например, в Верхнеуральском районе в нынешнем году объем пахотных земель увеличился почти на 8,5 тыс. га — до 148 тыс. га. Из вновь введенных территорий 5,5 тыс. га — залежные земли. На 11 тыс. га выросли площади зерновых и зернобобовых культур (+14% к прошлому году). Растут площади посевов масличных: в этом году посеяно больше на 4,5 тыс. га.

Урожай нынешнего года — 1 млн 865 тыс. тонн зерна. Губернатор поблагодарил всех хлеборобов, и, прежде всего, тружеников тех районов и хозяйств, которые в сложных климатических условиях обеспечивали высокую урожайность и качество.

Лидерами по урожайности стали Сосновский, Аргаяшский и Чебаркульский районы. С каждого гектара там собрано более 22 центнеров зерна. Хорошие показатели у Красноармейского, Нагайбакского и Октябрьского районов.

— В Октябрьском, Чесменском, Троицком районах собран наибольший урожай масличных культур. Возделывание масличных позволяет повышать эффективность сельскохозяйственного производства. За последний год экспорт подсолнечника из региона вырос в 35 раз, — говорит губернатор.

ЗАЧЕМ ПОЛЯМ «ЦИФРА»

Новые технологии на селе не только в агротехнике — в селекционной работе. Это еще и цифровое оборудование, с помощью которого на все сельхозугодия оформляются электронные карты. В этом году оцифровка завершается в 22 муниципальных районах области.

На следующий год Алексей Текслер поставил задачу завершить этот процесс. Современное точное сельское хозяйство должно повысить его эффективность.

Кстати, одно из предвыборных обещаний Алексея Текслера — увеличить объем господдержки АПК из областного бюджета. Губернатор подчеркнул, что он свои обещания, безусловно, выдержит. Объем поддержки составит в 2020 году 2 млрд 400 млн руб. только из областного бюджета.

Все больше южноуральцев включается в агробизнес. Пробуя свои силы, например, в фермерстве. Гранты и стимулирующие субсидии позволяют получать доход от своего труда. А городские рынки и прилавки магазинов пополняют ассортимент вкусными, экологически чистыми деревенскими продуктами.

— Благодаря национальному проекту, нацеленному на развитие малого и среднего предпринимательства, предпринимательской инициативы сегодня агропромышленный комплекс стал настоящей Страной возможностей, единым стартапом, где постоянно открываются новые предприятия и осваиваются перспективные направления, — говорит губернатор.

Но инвестиции только тогда принесут отдачу, когда в деревне будет жизнь. Важно, чтобы молодежь в город не уезжала, создавала семьи и рожала детей на малой родине. А для этого требуется развитие социальной сферы: нужно строить поликлиники, детсады, школы, развивать дополнительное образование детей, прокладывать дороги.

— Потому программа комплексного развития сельских территорий для нас в особом приоритете, — говорит губернатор.

Челябинская область распахивает залежные земли под будущие урожаи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЦИФРА

217 тыс. тонн

Это — наибольший урожай зерна, который получили хлеборобы Троицкого района.

180 тыс. тонн намолочено в Октябрьском районе.

По 145 тыс. тонн зерна вырастили в Брединском и Кизильском районах

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Алексей Текслер:

— В этом году вам пришлось напряженно потрудиться: погода не баловала Южный Урал. В четырех традиционно зерновых южных районах практически не было дождей. Однако со всеми вызовами вы стравились достойно, выполняя государственные задачи в обеспечении продовольственной безопасности.

Мы по праву гордимся своими успехами. Но надо поставить перед собой амбициозную задачу в сфере переработки — это наше магистральное направление. Нужно оттолкнуться от достигнутого результата и серьезно заняться ростом урожайности. Мы приняли решение об увеличении средств на минеральные удобрения. Средняя урожайность наших районов — 22 центнера с гектара. Мне кажется, это не максимальная урожайность должна быть. Да, у нас зона рискованного земледелия. Но давайте вместе думать, как поднять планку.

Комментарий

Глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров:

— В этом году урожай зерна в нашем районе на 10% больше, чем в прошлом. Не повезло с погодой — измучила засуха. Но помогла господдержка. Наши фермеры работали на различных семинарах, обменивались опытом по лучшим семенам, по эффективным технологиям. Участие в мероприятиях нам оплатил региональный минсельхоз. Хорошего урожая добились, в том числе, благодаря новым знаниям. Спасибо за то, наши усилия и заслуги оценили на региональном уровне. У нас есть задел, чтобы повышать результат и дальше.