В Челябинской области обсудили принципы развития социального партнерства и вопросы по охране труда

29 ноября 2019 года в Челябинске состоялась II региональная конференция «Развитие социально-трудовых отношений на современном этапе: практика, опыт, проблемы, пути их решения». Целью проведения региональной конференции стало выявление наиболее важных и актуальных вопросов по развитию социального партнерства и охране труда в Челябинской области, обобщение существующей практики решения проблем в этих сфере и определение путей их решения.

В работе конференции приняли участие первый заместитель Губернатора Челябинской области, координатор Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Ирина Гехт, заместитель Губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Олег Цепкин, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Литовченко и Дмитрий Вяткин, заместитель председателя комитета по информационной политике Законодательного Собрания Челябинской области Константин Толкачев, заместитель председателя Союза наставников России Сергей Баженов, члены Челябинской областной и территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, областной межведомственной комиссии по охране труда, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Челябинской области, Федерации профсоюзов Челябинской области, Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», регионального объединения работодателей «ОПОРА МСБ Челябинской области» и средств массовой информации. Всего в конференции приняли участие более 200 человек.

В первой части региональной конференции проведены заседания четырех круглых столов: «Социальное партнерство — один из инструментов повышения реальных доходов населения в Челябинской области»; «Вопросы продвижения концепции «Нулевого травматизма» (Vision Zero) на территории Челябинской области»; «Развитие коллективно-договорного регулирования, в том числе в организациях малого и среднего предпринимательства»; «Современные технологии здоровьесбережения работников в корпоративных программах организаций Челябинской области».

После окончания работы круглых столов состоялось пленарное заседание региональной конференции, на котором участники обсудили самые актуальные вопросы развития социального партнерства и охраны труда в Челябинской области.

В своих выступлениях первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт и заместитель Губернатора Челябинской области Егор Ковальчук подчеркнули важность вопросов повышения качества жизни работников и производительности труда в контексте инновационного развития экономики Челябинской области.

— Работодателям Челябинской области для развития и повышения эффективности производства необходимо реализовывать производственную и социальную политику, направленную на улучшение уровня доходов и качества жизни работников, включая здоровьесбережение работников и работу с молодежью, а также на повышение квалификации работников и профессиональную подготовку специалистов в интересах предприятий, — прокомментировала Ирина Гехт. — Реализация социальной политики должна осуществляться в четком взаимодействии с профсоюзами, органами государственной и муниципальной власти, т.е. через систему социального партнерства».

Егор Ковальчук отметил, что в связи с принятием Челябинской областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений Обращения к работодателям Челябинской области об индексации заработной платы в 2020 году, профсоюзным организациям предприятий необходимо активизировать свою работу по включению в коллективные договоры пунктов по индексации заработной платы работников, а также осуществлять контроль исполнения условий коллективных договоров и соглашений. Далее он акцентировал внимание участников конференции на тезисе о том, что индексацию заработной платы работников рекомендуется производить на величину, превышающую прогнозное значение индекса потребительских цен, и только выполнение данного условия коллективного договора будет способствовать росту уровня жизни работников, их заинтересованности в трудовой деятельности и повышению производительности труда.

В рамках вопроса о реализации мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний в трудовых коллективах Челябинской области первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова рассказала о приоритетных направлениях в работе сферы здравоохранения — формировании здорового образа жизни населения, профилактике и контроле неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, о профилактике ВИЧ в Челябинской области. Виктория Владиславовна предложила участниками конференции варианты по взаимодействию с областным здравоохранения по вопросам проведения специальных тестирований на определение факторов развития рисков развития хронических неинфекционных заболеваний, выездных лекций и мастер-классов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, отказе от курения, первой неотложной помощи и онкоскринингу.

Продолжая обсуждение вопросов развития социального партнерства, заместитель председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов подчеркнул: «Для усиления роли социального партнерства на всех уровнях необходима координация деятельности и взаимодействие отраслевых и территориальных объединений организаций профсоюзов, объединений работодателей, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Совместные усилия сторон социального партнерства, направленные на достижение поставленных Президентом целей по повышению покупательной способности заработной платы, позволят увеличить доходную базу бюджетов, снизить бюджетные расходы на социальные пособия, трансферты регионам и во внебюджетные фонды и обеспечить рост сбережений и инвестиций, создав необходимую основу для развития отечественного производства». В заключении Олег Павлович привел слова Президента РФ Путина В.В. на Х Съезде Федерации независимых профсоюзов России в мае текущего года: «Работа у нас разная, но цель одна — обеспечить достойную жизнь наших граждан. И если мы будем работать вместе, мы достигнем этой цели».

Кроме того, на пленарном заседании прозвучали доклады полномочного представителя координатора стороны работодателей Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» в областной трехсторонней комиссии Сергея Комякова о влиянии заработной платы на реальные доходы населения, заместителя председателя Союза наставников России Сергея Баженова о роли наставничества в условиях промышленного операционного опережения, а также начальника отдела охраны труда и государственной экспертизы условий труда Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Виктора Аверьянова о продвижении концепции «Нулевого травматизма» (Vision Zero) на территории Челябинской области.

Заключительным этапом конференции стало обсуждение и принятие итоговой резолюции с учетом предложений участников круглых столов, которая определила пути решения наиболее актуальных вопросов в сфере охраны труда и развития социального партнерства в Челябинской области.