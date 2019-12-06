Новый год 2020 в Челябинске: где отметить, как встретить, цены

Осталось меньше месяца до праздника, и в коллективах набирает популярность вопрос «А ты где будешь отмечать»? Рестораторы, владельцы загородной недвижимости и другие бизнесмены в костюмах Деда мороза предлагают массу вариантов, как встретить Новый год 2020 в Челябинске. Мы узнали, сколько стоит новогодняя ночь.

ШУМНО, ВЕСЕЛО, ЗА ГОРОДОМ

Новый год можно встретить весело и активно за городомФото: Евгения ГУСЕВА

Южноуральские курорты и базы отдыха предлагают на Новый год 2020 в Челябинске двухдневные туры: с 31 декабря по 2 января. Свежий воздух и белый снег, активные игры и фейерверк на улице, яркая шоу-программа и вкусный стол в ресторане. Все тут прекрасно, кроме… цены. Два праздничных выходных стоят примерно как неделя проживания в другие дни.

Примеры цен:

* Семейный курорт «Утес» между озер Малый Теренкуль и Большой Кисегач

Шоу-программа в стиле вечеринки 90-х, серебряное и поролоновое шоу для детей, мастер-классы, катание на санях, горячий бассейн под открытым небом и т.д.

Стоимость: от 16,5 тыс. руб. на взрослого гостя. Для детей рассчитывается индивидуально.Мама, папа и ребенок четырех лет — от 37 тыс. руб. Родители и двое детей ( малыш и подросток) — от 45 тыс. руб.

Хорошее настроение всегда можно получить бесплатно!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

* Отель SMOLINOPARK на озере Смолино

Семейный тур с детской и взрослой развлекательными программами в залах отеля и на улице. Тема праздника — волшебство и чародейство.

Стоимость тура рассчитывается индивидуально. Например, для семьи из двух взрослых и двух детей до 5 лет — 40990 руб. Доплата за подростка — 14750 руб.

* Спа-отель «ФонГрад» на озере Тургояк

Сладкие мандарины, добрые песни, советское шампанское, буфет, голубой огонек по телевизору и «Ирония судьбы»... Новогодний тур в стиле «Карнавальной ночи», а также масса развлечений для взрослых и детей.

Стоимость рассчитывается индивидуально. Например, для семьи с двумя детьми (малыш и подросток) — 73400 руб.

ТИХО, УЮТНО ЗА ГОРОДОМ

Вот в таком бы домике отметить Новый год...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Есть другой загородный вариант отметить Новый год 2020 в Челябинске или недалеко от него — арендовать уютное шале только для своей компании. Жарить мясо на гриле, петь песни под гитару у костра во дворе, запускать фейерверки, а днем гулять по зимнему лесу. Красивая картинка. Но, во-первых, и она материализуется совсем недешево. А во-вторых, уже почти не осталось свободных домиков.

Примеры цен:

* Домики на озере Тургояк для 10 человек — 50 тыс. руб. за двое суток с 31.12 по 2.01.

* Апартаменты в “Солнечной долине” (Миасс) для 5 человек — 50 тыс. руб. за трое суток с 30.12 по 2.01.

А В РЕСТОРАНЕ...

В рксторане вкусно, без суеты. Но недешево.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

До боя курантов пять минут, а вы на нервах рубите оливье? Это не страшный он, а вполне реальный сценарий на Новый год 2020 в Челябинске, учитывая рабочее 31 декабря. А ведь можно спокойно и красиво уехать в ресторан. Там полный олл-инклюзив: и елка, и хлебосольный стол, и развлечения, и даже компания друзей. Вот этот момент, кстати, не всем понравится. Новогодняя ночь в ресторане — как корпоратив, на котором вы никого не знаете. Но если вы не страдаете социофобией, стоит попробовать хотя бы раз — вдруг, это как раз ваше.

Примеры цен:

* Спа-отель «Мелиот»

Шоу-программа «Вы в танцах», аниматоры для детей, кавер-группа и т.д.

От 5,5 тыс. руб. для взрослых, от 3 тыс. руб. для детей. Детям до 3 лет — бесплатно.

А что если танцевать всю ночь?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

* Танцевальный бар Meet.Point

Оформление по мотивам сказки «Щелкунчик», светящиеся артисты, балерины, праздничные фонтаны и т.д.

700 руб. входной билет, плюс гость должен сделать предварительный заказ по меню на сумму не менее 1,5 тыс. руб.

* Ресторан «Gusto Место»

Шесть часов веселья, больше килограмма еды на гостя, музыкальные группы, шоу-балет, фотосессия и т.д.

От 2150 руб. в ресторане на ул. Новороссийской, в других — цена выше. Напитки не входят, можно принести свои.

ДОМА С ДЕДОМ МОРОЗОМ

Дед Мороз зарабатывает - вы отдыхаете.Фото: Алексей ФОКИН

Если вы решили отметить Новый год 2020 в Челябинске по-домашнему, то можете разнообразить праздник, пригласив Деда Мороза со Снегурочкой. Они, кстати, приходят не только к детям, но и ко взрослым. Только не пытайтесь напоить таких гостей. Помните: это у вас праздник, а у них — самые горячие рабочие будни.

Примеры цен:

* Поздравление ребенка Дедом Морозом на дому — от 900 руб. до 3,5 тыс. руб.

* Получасовая программа от Деда Мороза и Снегурочки на взрослом корпоративе — 10 тыс. руб.

НА ПЛОЩАДИ

Новый Год можно встретить бесплатно на площади.Фото: Евгения ГУСЕВА

А еще в Новый год 2020 в Челябинске можно… отправиться гулять. Плюс — почти даром. Бутылка шампанского и пакет мандаринов — все, что нужно. Минус — холодно. На главной площади города будет праздничная программа. Катайтесь с горок, водите хоровод вокруг большой елки, жгите бенгальские огни и поздравляйте друзей и незнакомых людей вокруг с Новым годом под залпы праздничного салюта.

Стоимость — бесплатно.

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