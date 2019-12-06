Трое школьников сорвались в лифте с 17-го этажа в Челябинске

25 ноября Варвара Шашкова ждала дочек-подростков из школы. Одной девочке 16 лет, второй 13. Домой они возвращались с другом старшей девочки. Подростки зашли в подъезд, сели в лифт, нажали кнопку 17-го этажа...

— А потом раздался телефонный звонок. Дети плакали и кричали мне в трубку: лифт падает, помоги! — вспоминает Варвара.

Мать босиком выбежала в подъезд. Начала стучать в двери лифта. Голоса детей доносились откуда-то снизу. Мать спускалась по лестнице и стучала в кабинку на каждом из этажей. На 13-м ей показалось, что дети рядом, за железной дверью.

— Они молили: мама спаси! Я просила их успокоиться, прийти в чувства. А параллельно звонила диспетчеру. И тут раздался ужасающий звук — лифт опять начал падать. Закричали дети. Я побежала за ними вниз. Я подумала, что все кончено, дети умерли. Хотела сброситься следом за ними, — на эмоциях рассказывает Варвара.

После второго падения лифт застрял между 9 и 10 этажами. Подростки все еще были живы. Мать спустилась на несколько этажей. Тут на помощь пришли из диспетчерской службы: раскрыли двери, детей за руки вытянули в подъезд, поскольку кабина остановилась ниже внешних дверей.

Лица у школьников побелели. Младшая девочка внутри кабины потеряла сознание. У парня началась рвота. Все трое были в состоянии стресса.

— Даже не передать, что мы пережили. Дети все еще лечатся: они очень тревожны, боятся заходить в лифт и на 17-й этаж ходят пешком. Ребята все еще не забыли, как лифт болтало о стенки шахты и как он летел вниз. Всем троим нужна реабилитация, — полагает Варвара.

«ЖИВЫ? ЗНАЧИТ, ЛИФТ НЕ ПАДАЛ!»

После страшного инцидента Варвара Шашкова попросила в управляющей компании, которая обслуживает дом 40-летий Победы, 3 объяснить, что случилось и в каком состоянии лифт.

Семья надеялась: перед ними, как минимум, извиняться. А, возможно, оплатят расходы на диагностику и лечение троих детей. Но коммунальщики свою вину не признали и обвинили в случившемся самих ребят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/748229" frameborder="0"></iframe> Разговор с мастерами, которые ремонтировали лифт.

— Лифт не падал, он просто застрял между 9 и 10 этажами. Выше кабина не поднималась. Если бы она падала — живых не осталось бы. Мы провели обследование лифта: одно экстренное и еще одно независимое. Все механизмы в норме. Единственная причина, по которой лифт мог застрять, — баловство самих подростков, — заявил КП-Челябинск директор УК «Галион» Андрей Уфимцев.

По словам коммунальщика, падение лифта технически невозможно. Современные подъемники имеют надежную систему безопасности, которая ловит кабины при ЧС. Зазубрины на уловителях и направляющих, а также расшифровка системы диспетчеризации говорят о том, что лифт не падал.

— Лифт даже не доехал до 17 этажа, а застрял на десятом, — уточнил Уфимцев.

Эти факты и честное имя своей компании, по словам директора, они готовы защищать даже в суде.

Предоставить редакции письменное заключение экспертов руководитель отказался.

ИСПРАВНЫЙ ЛИФТ ЧИНИЛИ ТРИ ДНЯ?

— В тот день я мысленно пережила смерть детей. Передо мной даже не извинились. Еще и ребят в случившемся обвиняют. Это просто бессовестно, — говорит Варвара. — У пострадавшего мальчика за неделю до этого умерла мама. Мы готовились к поминкам. Дети не стали бы прыгать в кабине. Настроение было другим.

По словам Варвары, три дня после ЧП коммунальщики что-то сверлили и пилили в лифте три дня. Возможно, делали его ремонт, меняли детали. А потом в подъезде повесили объявление, что еще месяц назад лифт прошел техническую экспертизу. Это выглядит подозрительно, считает Варвара.

В пятницу, 6 декабря, женщина подала жалобу в прокуратуру Курчатовского района и в Госжилинспекцию региона. Она требует выяснить правду. Чтобы эта история больше не повторилась.

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