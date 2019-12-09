2019-12-09T15:11:39+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

Квартира с парковкой в подарок: исключительное предложение от ЖК «Лесопарковый»

В акции участвует всего 20 квартир
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В жилом комплексе бизнес-класса «Лесопарковый» заканчивается строительство двух новых 24-этажных монолитных домов с вентилируемыми фасадами и панорамным остеклением. Срок сдачи — I квартал 2020 года.

Уникальное расположение — на границе мегаполиса и соснового бора — развитая инфраструктура и наличие всех социально значимых объектов, безбарьерная среда, дворы нового формата — все создано для максимального комфорта будущих новоселов. Система интеллектуального доступа, круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечивают высокий уровень безопасности. Именно поэтому квартиры в ЖК «Лесопарковый» так быстро находят своих жильцов.

Ценители комфортного жилья в одном из элитных районов города уже выбирают квартиры в новых домах №7 и 8. В свою очередь ЖК «Лесопарковый» подготовил своим будущим новоселам новогодний подарок: при покупке квартиры — машиноместо в подарок. Так, если приобрести квартиру площадью свыше 107 кв.м., то в подарок будет предоставлено машиноместо стоимостью 1 100 000 рублей в оборудованном теплом паркинге. А покупатели квартир площадью до 100 кв.м. получают машиноместо за половину стоимости. В акции участвуют только 20 квартир, и с каждым днем их количество уменьшается.

Новые дома возводятся с применением инновационных технологий и материалов, соответствующих самым строгим стандартам качества. Просторные входные группы выполнены с учетом потребностей будущих жильцов, парадные с лобби отлично подойдут для проведения деловых переговоров или дружеских встреч у камина.

Концепция закрытого двора с современными детскими игровыми и спортивными площадками, а также ландшафтным озеленением отвечает требованиям комфорта и безопасности, создавая для жителей места отдыха и приятного времяпрепровождения. Дворовое пространство возле домов №7 и №8 соответствует новой концепции жизни и отдыха, сочетая современные и экоматериалы. Так здесь появятся не только детские площадки, сегментированные на функциональные зоны по возрасту детей, но и оборудованное пространство с уютными беседками для отдыха взрослых жильцов. Во дворах также применят самые современные форматы озеленения и освещения.

Новые дома будут расположены на закрытой территории, оборудованной системой интеллектуального доступа: у каждого жильца будет личная карточка-ключ.

Что касается инфраструктуры, на территории ЖК «Лесопарковый» имеется муниципальный детский сад, компании бытового обслуживания, магазин, аптека, пекарня, ресторан, кофейни, салоны красоты, лингвистический клуб и развивающие центры для детей. В шаговой доступности — бассейн, спортивный комплекс и легкоатлетический манеж.

Сделайте себе и своим близким самый лучший новогодний подарок: выберите квартиру мечты в ЖК «Лесопарковый». В отделе продаж готовы предоставить подробную информацию о планировках и способах покупки нового жилья.

Офис продаж: г.Челябинск, ул. Лесопарковая, 7.

Телефон: (351) 246-51-51.

www.domlespark.ru

Профили ЖК «Лесопарковый» в социальных сетях:

ВКонтакте;

Fasebook;

Instagram.

Застройщик ЖК «Лесопарковый» — ООО «Комфортный дом». Проектная декларация — Komfortdom74.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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