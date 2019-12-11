2019-12-11T07:36:24+03:00
Общество

Вкусная еда и танцы до утра: корпоративы в ресторане Pushkin по выгодной цене

Свободные столики еще остались, но с бронью стоит поторопиться
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Уютные залы со множеством фотозон, разнообразное меню, горячая развлекательная программа и зажигательные танцы — каким будет новогодний корпоратив, решать только вам.

Конец года — это особенное время. Компании подводят итоги работы, строят планы на следующий год, а коллеги желают пообщаться друг с другом в теплой неформальной обстановке. Как же отметить приближение Нового года Металлической Крысы вместе с приятными людьми в прекрасной обстановке и сколько это будет стоить?

Если вы до сих пор не определились с местом проведения новогоднего празднования, ресторан Pushkin приглашает с 13 по 30 декабря окунуться в непринужденную атмосферу веселья и шуток.

Ресторан вмещает до 80 человек, чек за персону — 2800 рублей. Напитки можно принести с собой. Пробковый сбор — 100 рублей с человека.

Внимание: на корпоративы в будни — скидка 20%!

Суперпредложение: на корпоративы 13, 14 и 15 декабря — скидка 30%!

Кстати, на корпоративе важно не только отменно повеселиться, но и хорошо поесть. Меню праздничного банкета включает блюда, приготовленные на мангале или в печи. Овощной этюд с соусом Айоли, рыбная фабула №2, мясной бурлеск с горчицей и хреном или бризоль с курицей и пармезаном — изысканные блюда и закуски от шеф-повара придутся на любой вкус. Сытыми и довольными останутся и любители мяса, и вегетарианцы.

Главная изюминка корпоративов в ресторане Pushkin — эпатажная и всеми любимая ведущая Мила-боинг. В команде с артистами и профессиональным ди-джеем она поднимет праздничное настроение, а гости с удовольствием будут петь и танцевать. Кстати, с 13 по 30 декабря ресторан будет работать до 02.00.

Команда ресторана Pushkin рекомендует вам перед праздниками посвятить время себе и не волноваться за проведение корпоратива: его организацией займутся профессионалы, которые продумают все до мелочей и с учетом ваших личных пожеланий. Главное, не забудьте вовремя забронировать место проведения корпоратива и готовьтесь весело провести праздник.

Оставьте заявку на сайте или позвоните управляющему рестораном прямо сейчас и забронируйте столики для самого душевного новогоднего корпоратива в преддверии 2020 года.

Ресторан Pushkin

г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58;

Тел.: +7-9-000-6-999-84;

e-mail: pushkin.rest@bk.ru;

www. pushkin74.ru;

ВКонтакте.

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На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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