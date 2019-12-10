Курчатовский — самый спортивный район Челябинска!

Курчатовцы по итогам года стали лучшими в городской Спартакиаде. Руководители самого молодого района наградили тех, кто ковал победу.

Второклассница Варвара Соколова мечтает заслужить звание международного гроссмейстера. С детского сада занимается шашками, и уже успела стать призером первенства России, а еще помочь родному Курчатовскому району стать лучшим в городской Спартакиаде (ежегодно проводится по девяти видам спорта)!

— Варвара у нас отличница, и по русскому и по математике, и по другим предметам. Думаю, что спорт здесь хорошо помогает. Это логика, дисциплина, самоорганизация, — улыбается мама Варвары Наталья Васильевна.

Первые в Спартакиаде

В списке награжденных сотня фамилий. Это и самые юные спортсмены и ветераны спортивного движения. Благодарственные письма и подарки вручили руководителям и преподавателям образовательных учреждений, тренерам, организаторам спортивно-массовой работы, лучшим спортсменам, ветеранам спорта.

Такая торжественная церемония награждения у курчатовцев стала традицией и проводится уже третий год, собирая тех, кто внес большой вклад в развитие физической культуры и спорта и добился высоких спортивных результатов.

— В орбиту спорта, здорового образа жизни действительно вовлекается все больше и больше жителей Челябинска, жителей нашего района. Это детские сады, школы, колледжи, техникумы, трудовые коллективы, это ветеранское спортивное движение. Лучшие атлеты участвуют в городских, областных, всероссийских, международных турнирах и соревнованиях. И они же представляют наш район на общегородской Спартакиаде, в том числе, и среди ветеранов спорта. Все вместе, — спортсмены, организаторы, наставники, мы в очередной раз заняли первое общекомандное место в городской Спартакиаде. Отличились во всех видах программы. Хочется пожелать всем новых успехов, поблагодарить за вклад в общую победу. Это не только высокие результаты, но и большой вклад в популяризацию спорта, здорового образа жизни, — отметил на церемонии глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Государственная задача

На импровизированную сцену под громкие аплодисменты приглашали спортсменов и физкультурников всех поколений. Тех, кто имеет трудовой стаж в этой сфере 30-40 и более лет, и тех, кто только начинает свой путь в спорте.

— Вовлечь в массовый спорт, как можно больше людей — это большая государственная задача. Физкультура и спорт — это не просто увлечение, это формирование характера, карьеры, это движение вперед, вектор здорового образа жизни, — подчеркнула на награждении председатель Совета депутатов Курчатовского района — Винера Давлетханова.

— Награждение спортсменов по итогам 2019 года — это одно из важных мероприятий Курчатовского района. Оно стало традиционным и горячо любимым среди самих виновников торжества — спортсменов. В этом году количество награждаемых достигло 100 человек. Это те, кто принимал активное участие в спортивных мероприятиях района в течение 2019 года, — рассказала заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Челябинска Кристина Никитина.

КСТАТИ

Одной из главных спортивных, физкультурных площадок Курчатовского района на протяжении последних нескольких лет стал Образовательный центр №2.

По словам директора МАОУ «ОЦ №2» Юрия Терина, сегодня почти 90 процентов всех обучающихся так или иначе вовлечены в орбиту спорта. Этому способствует и прекрасная спортивная база Образовательного центра.

— В школе два больших оборудованных спортивных зала (по 500 кв.м.), каждый из которых можно делить на четыре отдельные игровые зоны. Есть тренажерный зал, зал хореографии, площадки для занятия единоборствами. Свой прекрасный стадион. Напротив, в зимний период — подготовленные лыжные трассы… В школе реализуется и масса программ дополнительного образования учащихся. Развиваются больше двух десятков видов спорта. И Центр всегда открыт для проведения и всех районных и общегородских соревнований и турниров, — говорит Юрий Терин.