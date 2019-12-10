Прием в первый класс 2020 в Челябинске: куда подать заявление, документы и регистрация через Госуслуги

Родители первоклашек уже готовятся первый раз посетить школу. С февраля 2020 года начнут собирать заявления в первый класс. Мы узнали, кому, когда и какие нести документы для зачисления в первый класс в Челябинске.

ДВЕ ВОЛНЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Не все детишки будут учиться по месту жительства. Кто-то живет не по прописке, иные положили глаз на особую школу. Поэтому зачисление идет в два этапа.

С 1 февраля по 30 июня школы ждут заявления от семей с регистрацией в закрепленных за школой домах. То есть начнется набор по прописке. Прописка может быть постоянной и временной.

Распоряжение администрации города о закреплении домов за школами будет опубликовано в январе на сайте мэрии и на сайте городского комитета по делам образования. Также их продублируют сайты школ. А пока можно посмотреть документы за прошлый год, ведь микроучастки меняются редко.

Две школы Челябинска имеют общегородской набор: это лицей № 11 (с первого класса) и физико-математический лицей № 31 (с пятого класса). Документы здесь тоже начнут принимать с 1 февраля.

В 2019 году несколько школ Челябинска получили статус опорных школ РАН. В будущем здесь тоже хотят отменить прием в первый класс по прописке. Пока он сохраняется. Но, к примеру, в лицее № 77 станет меньше домов, закрепленных за школой.

С 1 июля по 5 сентября можно подавать заявление, не учитывая прописку. Школы начнут заполнять оставшиеся места.

Тянуть с подачей заявлений не стоит. Если вы придете в школу по прописке после 1 июля, а свободные места заняли «чужаки», придется искать другое учебное заведение. И это законно!

КАК ЗАСТОЛБИТЬ МЕСТО В ПЕРВОМ КЛАССЕ ПО ИНТЕРНЕТУ

С недавних пор подать документы на зачисление в школы Челябинска можно по интернету. Прием заявлений в первый класс также стартует 1 февраля (по прописке) и 1 июля (на оставшиеся места).

Заявление можно подать через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» и через Региональный портал государственных услуг Челябинской области.

Каждому заявлению присвоят номер, по которому можно отслеживать движение документов. Однако есть одно «но»: в школу все-таки нужно принести оригиналы.

— Если родители не хотят подавать заявление в первый класс по интернету, можно лично сдать документы непосредственно в школе. Дни приема подскажут в самом учебном заведении, — говорит начальник управления начального, основного и среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

И еще один важный момент: если вы уже подали заявление в школу и даже были зачислены в первый класс, повторное заявление уже не примут. Придется аннулировать первое. Это важно для тех, кто намерен учиться не по прописке. Застолбить место в школе у дома, а потом попытать счастья в другой не получится.

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС НУЖНЫ ЧЕТЫРЕ ДОКУМЕНТА

В списке обязательных документов при подаче заявления в школу всего четыре пункта:

— свидетельство о рождении ребенка;

— документ о регистрации по месту жительства или временная прописка;

— паспорт родителя или законного представителя;

— а для детей с ограниченными возможностями еще заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии).

У мигрантов попросят дополнительные бумаги. О них подробно расскажут при приеме в первый класс в школе. А вот медкарту подавать с заявлением необязательно. Если требуют — это незаконно.

МЕСЯЦ НА ТРЕНИРОВКУ

Подавать электронное заявление для приема в первый класс в Челябинске очень просто. Если вы беспокоитесь, что не получится, сегодня можно потренироваться.

С 9 декабря 2019 года по 14 января 2020 года можно подать заявление в тестовом режиме. Правда, уже 15 января их удалят с сайта.

С 1 февраля 2020 года в Челябинске стартует настоящая запись.

Кстати, для электронной регистрации заявления нужно иметь подтвержденный аккаунт на Портале Госуслуг.

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