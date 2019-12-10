Проект челябинской скоростной электрички одобрен в столице

Важная тема развития транспортной инфраструктуры в нашем регионе обсуждалась на встрече вице-премьера Максима Акимова и губернатора Алексея Текслера.

Глава региона представил заместителю Председателя Правительства РФ проект запуска аэроэкспресса до аэропорта Челябинска, скоростных поездов «Ласточка» — из областного центра до крупных городов региона. Например, до Магнитогорска.

«ЛАСТОЧКИ» ДОЛЖНЫ ЛЕТЕТЬ В РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Алексей Текслер сообщил, что в Челябинске пассажиров внутренних авиалиний принимает новый терминал аэропорта. Чтобы развивать воздушное сообщение внутри страны и выходить на уровень междугородных перевозок в качестве стыковочного узла, для увеличения пассажиропотока Челябинской области нужна базовая авиакомпания.

Кроме того, необходимо организовать пригородное железнодорожное сообщение между железнодорожным вокзалом и аэропортом в Челябинске. Площади для строительства перрона на территории аэропорта есть, проложить рельсы до воздушной гавани реально.

А в перспективе, как заметил Алексей Текслер, скоростные поезда «Ласточка» должны начать курсировать до Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Кургана. Это позволит организовать мультимодальный маршрут, удобный для южноуральцев и гостей города. Например, для жителей Зауралья. Тем более в первом полугодии 2020 года будет введен в эксплуатацию новый аэродром третьей категории ИКАО для всесезонной посадки воздушных судов. Новый аэродром станет шестым в стране и первым на Урале данной категории.

Глава региона обратился к заместителю председателя Правительства РФ с просьбой поддержать проект на федеральном уровне и оказать содействие в его реализации. Максим Акимов одобрил инициативу губернатора, для дальнейшей ее проработки будет создана совместная c ОАО «РЖД» рабочая группа.

ОБЪЕМЫ ДОРОЖНЫХ РЕМОНТОВ ВЫРАСТУТ ВДВОЕ

Одной из тем встречи стала работа Южного Урала по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатор доложил, что в 2019 году построено, реконструировано и капитально отремонтировано 400 км автодорог. В том числе, за счет регионального бюджета.

Со следующего года планируется двукратный рост объемов дорожных работ, на что будут направлены преимущественно областные средства.

На контроле главы региона и вопрос реконструкции федеральных трасс, которые проходят в Челябинской области. За пять лет планируется реконструировать более 100 км магистралей.

Со следующего года начнется расширение трассы М-5 в направлении Екатеринбурга (до параметров I категории) и реконструкция участков трассы М-5 «Урал» Москва — Челябинск. Предусмотрено расширение трасс в направлении Кургана Р-254 и Троицка А-310.

Кроме того, губернатор акцентировал внимание вице-премьера, что одна из главных задач региональной власти — это развитие экологичного общественного транспорта. Для Челябинска уже приобретено 66 новых автобусов на газомоторном топливе. В правительстве Челябинской области планируется продолжать эту тему.

КСТАТИ

Пробная поездка скоростной электрички между Челябинском и Магнитогорском состоялась в сентябре. Пассажирами «Ласточки» стали заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов, председатель ЗСО Владимир Мякуш, замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Филиппов, руководители пригородного комплекса магистрали, представители завода-производителя ООО «Уральские локомотивы».

С железнодорожного вокзала Челябинска «Ласточка» стартовала в 8.20. В Магнитогорск поезд прибыл в 12.29. Время в пути — 4 часа 9 минут. В обратном направлении поезд шел 4 часа 17 минут.