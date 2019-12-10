Зачем Южному Уралу вторая столица

В Челябинской и Магнитогорской агломерациях живет более двух миллионов человек. Потому и внимания к территориям, как подчеркивает глава региона, особое.

Одной из тем большого совещания «Магнитогорск — вторая столица Южного Урала» под руководством губернатора стал вопрос претворения в жизнь масштабного социального проекта — уникального городского пространства «Притяжение» и многофункционального медицинского центра.

Большая идея, предложенная председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым, воплотится на площади в 400 га — эта территория принадлежит комбинату. Город получит уникальный парк, где будет и спорткомплекс с бассейном, и музейно-образовательный центр.

ОДИН ИХ ЛУЧШИХ ПАРКОВ СТРАНЫ

— Этот проект уже получил широкое освещение в медиапространстве, положительную реакцию жителей Магнитогорска и области. Считаю, что это один из самых интересных и, не побоюсь этого слова, передовых проектов по развитию городского пространства в стране. Я об этом говорю не только в регионе, но и на совещаниях с вице-премьерами, в Правительстве Российской Федерации. Коллеги из Правительства со мной согласны, — подчеркнул губернатор.

Крупный город должен развиваться и за счет комплексных проектов, ориентированных на качественное улучшение жизни людей. И нет сомнения, что проект «Притяжение» именно такой, и хорошо, когда в этом понимании есть согласие всех сторон. Потому что, отметил Алексей Текслер, хоть это и частно-государственное партнерство и основные вложения будут со стороны частного инвестора, но, тем не менее, и федеральный бюджет, и регион будут активно участвовать в стройке.

«Притяжение» органично вписывается в стратегию развития Магнитогорска, в превращение его во вторую столицу Южного Урала. С учетом агломерационных процессов город должен быть готов обеспечить потребности более полумиллиона горожан, и стратегическое развитие требует учитывать процессы наперед, создавать инфраструктуру под настоящие и будущие территории.

Парк «Притяжение» должен быть одним из лучших в стране. Фото: verstov.info

МЕДИЦИНА ВЫСОКОГО КЛАССА

Отдельный акцент «Притяжения» — это многопрофильный медицинский центр, который появится на преображенной территории. Медцентр может стать одним из «магнитов» не только для жителей южных районов Челябинской области, но и прилегающих районов Башкирии и Оренбургской области.

Запрос на качественную медицину крайне высок. Сейчас региональные власти в фокусе внимания держат развитие первичного звена медицины. Важно, чтобы качественную медицинскую помощь жители Южного Урала получали рядом с домом — в районе, в своей деревне.

— Но, тем не менее, мы продолжаем работу и по созданию крупных медицинских центров — с хорошим оснащением, с квалифицированными специалистами разного профиля, включая узкий профиль. У нас в планах — достроить в Челябинской областной клинической больнице хирургическое отделение. И вот здесь, в Магнитогорске, крупный медицинский центр позволит нам оптимизировать площади существующих медицинских центров. Тем более большинство из них были построены начиная с 30-х годов прошлого века и далее. И потребность в совершенно новом здании — и по культуре, и по качеству, там, где можно было бы разместить любое, даже самое уникальное, оборудование, — запрос на это однозначно сформирован. И мы, безусловно, этот проект реализуем. Хочу сказать, что нас поддерживает Правительство Российской Федерации. С Татьяной Алексеевной Голиковой мы этот проект обсуждали не раз, — сообщил глава региона.

В проекте бюджета на 2020 год заложены средства на начало проектных работ, в ближайшее время уже состоится конкурс.

По поручению Алексея Текслера правительство Челябинской области плотно работает с администрацией Магнитогорска, с ММК, другими участниками проекта по всем текущим вопросам. На днях будут утверждены дорожные карты по строительству и финансированию автодорог и электрических подстанций для реализации проекта «Притяжение» и медицинского центра.

На совещании в администрации Магнитогорска обсудили этапы проектирования, а накануне, на встрече с вице-премьером Правительства РФ Максимом Акимовым, губернатор обсудил вопросы строительства дорожной сети и внутриквартальных проездов для парка «Притяжение». Чтобы весь масштабный объект строился в графике, дорожная инфраструктура должна появиться в первую очередь.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В РЕШЕНИИ ГОСУДАРТВЕННЫХ ЗАДАЧ

На встрече с Виктором Рашниковым губернатор подчеркнул:

— Всегда приятно быть в Магнитогорске, всегда приятно бывать на комбинате. Под вашим руководством комбинат все эти годы существенно положительно влияет на развитие как региона в целом, так и Магнитогорска в частности. Сегодня ММК, как и все прошлые годы, — лидер по отгрузке в регионе среди предприятий, лидер по платежам во все уровни бюджета. У комбината большая инвестиционная программа. Самое главное — комбинат сегодня обращает существенное внимание на решение экологических проблем. Я вижу комбинат как серьезного и надежного партнера для реализации национальных проектов. Я имею в виду не только национальный проект «Экология» — он, конечно, ключевой, для того, чтобы экологическая ситуация в регионе улучшилась. Но я так же вижу перспективу работы по национальным проектам «Здравоохранение» — мы планируем строить с вашей помощью большой медицинский многофункциональный центр. Сегодня комбинат активно работает над решением вопроса роста производительности труда: каждый новый объект вносит долю в реализацию национального проекта «Рост производительности труда». И национальный проект «Демография» претворится в реализацию разного рода социальных проектов.

К 2024 году ММК снизит объемы вредных выбросов в атмосферу минимум на 20%. в рамках реализации в регионе мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» руководством комбината подписано четырехстороннее соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Челябинской области.

После совещания Алексей Текслер вместе с председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым посетили ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».

Как сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска, губернатору показали три производственных объекта резидентов парка.

— Концепция создания индустриальных парков является востребованной, потому что это вторая жизнь промышленных площадей. Современные предприятия компактны и выгодны с точки зрения логистики. Индустриальные парки позволяют решить проблему неиспользуемых промышленных площадок. На территории Челябинской области есть два индустриальных парков, которые попали в федеральный реестр, пользуются всеми льготами, включая федеральные. Отмечу, что в регионе поддерживают индустриальные парки, им предоставляются льготы по налогу на прибыль и имущество организаций, льгота по земельному налогу, — сказал Алексей Текслер. — В Магнитогорске на компактной территории уже размещаются 26 резидентов. Коллеги, благодарю вас, самое важное здесь — это организационное начало, возможность приводить на территорию парка других резидентов.

Бульвар «Огни Магнитки» — новое место отдыха горожан Фото: cheladmin.ru

«ОГНИ МАГНИТКИ» — МОДНОЕ МЕСТО ВСТРЕЧ

В Магнитогорске Алексей Текслер побывал на обновленном бульваре вдоль проспекта Карла Маркса. Общественное пространство появилось по программе «Формирование комфортной городской среды» в короткие сроки. Начали строить летом, и к ноябрю все было готово.

Компанию губернатору на бульваре составил глава города Сергей Бердников. Подходили люди — случайные прохожие, благодарили за отличный проект. Некоторые просили продления пешеходной зоны. Сергей Бердников пояснил, что если горожане проголосуют за продолжение проекта — так тому и быть.

Магнитогорцы вспоминают, что здесь был скучный темный тротуар.

— А сейчас мы с мужем стараемся выбраться на прогулку, — говорит пенсионерка Ирина Петровская. — Гуляем по вечерам, настроение хорошее.

Алексею Текслеру бульвар очень понравился:

— Это пример, когда за относительно небольшие деньги можно создавать такое городское пространство — когда идешь здесь, настроение повышается. Я хочу, чтобы везде в наших городах, муниципалитетах появлялись такие пространства, они будут украшать жизнь, делать ее интересной.

ДЕТСКИЙ САДИК — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК МАМАМ НА НОВЫЙ ГОД

Кстати, кроме нового бульвара по программе «Формирование комфортной городской среды» в Магнитогорске отремонтировано еще одно общественное пространство — Сквер Победы. Это один из старейших парков города.

Обновление началось в августе 2019 г. За это время строители замостили 6 тысяч квадратных метров сквера тротуарной плиткой, установили 40 парковых скамей. Появилась стоянка. Обновлено освещение и постамент главной достопримечательности сквера — танка. Сам танк отреставрировали ранее.

Как пояснил Сергей Бердников, при реконструкции старались максимально сохранить исторический облик. Во время ремонта избавились от старого разросшегося кустарника, высадили новую зелень.

Глава Магнитогорска сообщил, что в этом году началась реконструкция Драматического театра им. А.С. Пушкина. В микрорайоне № 144 построена школа с бассейном. В микрорайоне № 145 строится школа на тысячу мест. Планируется построить школу в микрорайоне № 147.

31 декабря нынешнего года на ул. Доменщиков откроется новый детский сад. Заключены контракты на проектирование детских садов в микрорайонах № 147 и 137а.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Магнитогорск — это, с одной стороны, моногород. Здесь действует крупнейшее предприятие в регионе — Магнитогорский металлургический комбинат. С другой стороны, жизнь сегодня такова, что город может и должен быть разноплановым. Мы уделяем большое внимание вопросу социального развития города. Будут появляться новые школы, больницы, детские сады. Будут выделяться средства областного и федерального бюджета. Например, многопрофильный медицинский центр будет строиться, в том числе, и за счет федерального бюджета, что крайне важно региону. Понятие «Магнитогорск — вторая столица Южного Урала» соответствует масштабу тех планов, которые мы вместе с городской администрацией наметили и обязательно реализуем.

ЦИФРА

900 метров — протяженность нового бульвара «Огни Магнитки».

Вдоль пешеходной зоны установлены необычные уличные фонари с подсветкой разного цвета. Подсвечиваются качели, карусели, парковые скамьи, арт-объекты. Хорошо!

Высажено 3,5 тысячи кустарников дерена красного. Растет барбарис и снежноягодник.

Вместо вырубленных старых деревьев было посажено 26 канадских кленов-крупномеров.

Для велосипедистов устроили дорожку. В сквере бесплатный wi-fi.