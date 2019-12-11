Как градоначальница Челябинска с мамами героев чай пила

Морской пехотинец Нурулла Нигматуллин погиб 20 лет назад, в декабре 1999 года, в Чечне. На фасаде его дома в Челябинске по Комсомольскому проспекту, 134 установлена мемориальная доска. С фотографии на мраморе смотрит парнишка в черном берете морпеха. Каждый день мама Нуруллы Райля Нигматуллина мысленно здоровается с сыном.

ВЫЗВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ

— Нурик рвался в морскую пехоту. Очень гордился тем, что попал на Черноморский военно-морской флот. Сын и родился в день ВМФ — как же ему без моря? И в Чечню вызвался сам, в состав разведывательно-десантной роты, прослужив год в Севастополе. 14 декабря 1999 года у селения Алерой завязался бой. Боевики открыли огонь почти в упор — с расстояния в 50 метров. Сын первым заметил опасность, начал стрелять, вызвал огонь на себя, прикрыл товарищей. Засада боевиков была уничтожена. Нурик получил смертельные ранения.

В конце декабря Нуруллу похоронили на родной земле. А вскоре мама получила Указ о награждении сына орденом Мужества посмертно.

— Ребята меня не забывают, морпехи — верные сердца, — говорит Райля. — Даже проездом, на полчаса, но заскочат в гости. С подарками, с цветами. Я для них мама.

Девятого декабря страна отмечает День героев Отечества. Накануне праздника в администрацию города на встречу с главой Челябинска Натальей Котовой.

Встречу приурочили к двум памятным датам — вводу Советских войск в Афганистан и началу контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Цветы — лучшим матерям, воспитавшим Героев Отечества. Фото: cheladmin.ru

Цветы, подарки, разговор за чашкой чая — Наталья Петровна пригласила уважаемых землячек, чтобы узнать, как живут женщины, в какой помощи нуждаются.

АВТОБУСЫ, ДОРОГИ, ТРОТУАРЫ…

Градоночальницу поблагодарили за внимание к транспортному обслуживанию. Новые автобусы встали на самые оживленные маршруты, и время ожидания на остановке сократилось. Возрождаются некогда отмененные маршруты. Например, № 71, который связывает Северо-Запад и Металлургический район. «Сразу видно, у города хозяйка появилась», — сказала одна из приглашенных.

— На маршруты вышли 66 автобусов — низкопольных, на экологичном топливе. За два с половиной месяца пассажиропоток вырос в два раза, как и выручка автотранспортного предприятия, — сообщила глава Челябинска.

Одна из приглашенных поинтересовалась, когда в Челябинске начнут заниматься тротуарами:

— Все время о дорогах говорят. А как быть с тротуарами? Пожилым людям ходить сложно.

— Дорожной темой я начала заниматься 8 апреля. Когда я стала в этом разбираться, поняла, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» можно было бы отремонтировать не только проезжую часть, но и тротуары вдоль этих дорог. Но ремонт тротуаров не был включен в эту программу. В 2020 году мы планируем отремонтировать 15 — 18 дорог в Челябинске. И сразу же будем ремонтировать тротуары. Есть еще одна программа, областная — «Реальные дела». Губернатор из областного бюджета направляет средства в город, а мы распределяем их между районами. По этой тоже можно ремонтировать тротуары. Но все-таки самые значительные суммы — это нацпроект.

— А насчет уборки существующих тротуаров? Не чистят их вовремя от снега. А то и сбрасывают на них сметенный с проезжей части снег.

— Обслуживание тротуаров заложено в большом контракте основного подрядчика, который убирает дороги. Есть контракты еще и у районов, по ним подрядчики обязаны обслуживать тротуары. Вот идет проспект Ленина.

До 1 января, добавила Наталья Петровна, работает нынешний подрядчик. Сейчас будут отыгрываться новые контракты, чтобы уборка началась с первого дня нового года.

— Мы очень надеемся, что та огромная работа, которую мы провели по разделению контрактов по улично-дорожной сети в части дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, приведет к результату. Мы знаем, чего мы добиваемся. Определена и мера ответственности подрядчиков, ужесточены штрафные санкции. Раньше контракт позволял не убирать площадь, равную примерно одному району Челябинска, для того, чтобы наложить штрафы глобальные, после которых подрядчик отреагировал бы максимально ответственно на эти санкции, — говорит Наталья Петровна.

ШТРАФЫ УЖЕСТОЧАТ

— Но в домах на всех центральных улицах первые этажи отданы под кафе, магазины, салоны красоты. Неужели их нельзя заставить вычищать тротуары у своих дверей и витрин?

— В районах завершается работа по составлению карт-схем прилегающих территорий. Кто-то подписал и согласился обслуживать свой участок улицы, потому что понимает, что имидж его предприятия складывается, в том числе, и из аккуратного подъезда и подхода. Он понимает, что внимательным отношением к вопросу содержания он выказывает уважение своим клиентам. Но есть те, кто не подписал бумаг. Кто говорит: да, территория мне нужна — под парковку, например, но обслуживать ее я не буду. И тогда мы занимаемся уборкой этого участка. Будем ужесточать штрафы через административные протоколы. Протоколы рассматривают административные комиссии, которые есть в районах.

— Я живу в Ленинском районе, возле Дворца Станкомаш. Перед зданием есть площадь. Раньше она была уютной, в цветах, с газоном. Сейчас все разбито. Мимо страшно ходить. За дворцом отремонтировали сквер, спасибо! Можно включить в программу благоустройства площадь?

— Много лет назад имущество Станкомаша за долги было продано. Здание дворца купил предприниматель Игорь Свеженцев. С тех пор мы много раз пытались его выкупить за разумную стоимость. Но пока не договорились, потому что запрашиваемая сумма нереальна. Потому что еще в два раза больше придется вложить в ремонт, чтобы привести здание в нормальное состояние. Помните, из дворца мы даже переводили детские кружки и секции по другим учреждениям допобразования. Площадь перед ДК тоже не в муниципальной собственности, иначе глава района обязательно включил бы территорию в программу благоустройства, ведь в Ленинском районе уже сделано несколько скверов.

Мама Нуруллы Нигматуллина попросила Наталью Петровну помочь в достройке памятника морским пехотинцам «Защитникам морских рубежей» в Саду Победы:

— Нужно установить цепь, благоустроить территорию. Памятник строится на пожертвования третий год. К нему приходит много ребят, тоже морпехи. Многие знают моего сына, читали о его подвиге.

Градональница пообещала помочь.