2019-12-11T08:06:41+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел встречу с клиентами-предпринимателями

Большинство собравшихся бизнесменов — давние клиенты банка
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Встреча в формате делового завтрака прошла в «Атриум Палас отеле» в Екатеринбурге. Более 30 собственников бизнеса из Екатеринбурга и Свердловской области пришли на встречу с Председателем Правления банка УРАЛСИБ Константином Бобровым. Большинство собравшихся бизнесменов — давние клиенты банка, многие из которых сотрудничают с УРАЛСИБом на протяжении 10 и более лет.

Константин Бобров рассказал об итогах работы в 2019 году и перспективах развития банка, о прогнозах на 2020 год, а также ответил на вопросы предпринимателей.

2019 год стал достаточно благоприятным для банка УРАЛСИБ, который показал достойные результаты. Так, чистая прибыль банка по результатам 9 месяцев, по данным отчетности МСФО, выросла до 13,4 млрд рублей. Увеличился по итогам этого отчетного периода и капитал банка. Результаты работы УРАЛСИБа в 2019 году получили высокую оценку международных экспертов. Так, в конце ноября международное рейтинговое агентство FitchRatingsповысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом, отметив, что повышение обусловлено улучшением качества активов банка, ростом его капитализации, стабильным профилем финансирования и высоким уровнем ликвидности.

По мнению председателя правления, малому и среднему бизнесу важно иметь в лице банка надежного партнера, способствующего развитию бизнеса. Важный критерий при выборе банка — возможности развития за счет кредитных ресурсов. По оценке Константина Боброва, потребность малого бизнеса в кредитных ресурсах растет. Чаще всего запрос на кредиты предъявляют торговля и сфера услуг, в этом году несколько возрос спрос на кредитные ресурсы со стороны производственных предприятий. При этом более 50% кредитов выдаются на пополнение оборотных средств, и для этого у банка есть проработанный и качественный продукт — овердрафт.

Анализируя потребности и проблемы малого и среднего бизнеса, Константин Бобров отметил, что одна из ключевых потребностей для предпринимателя сегодня — знания и навыки для ведения и развития своего дела. Именно поэтому УРАЛСИБ организовал бесплатный проект «Университет бизнеса», в рамках которого эксперты в различных областях и бизнесмены-практики помогают начинающим и опытным предпринимателям получать знания, необходимые для старта и развития собственного дела.

Говоря о перспективах роста, председатель правления УРАЛСИБа сказал, что хотя банк и наращивает присутствие в сегменте малого бизнеса, все же быстрый рост не является ключевой целью. В первую очередь банк стремится к улучшению клиентского опыта и эффективному управлению жизненным циклом клиента в банке.Сегодня в банке выстроена экосистема для бизнеса, в которой клиенту в режиме «одного окна» доступны как традиционные банковские продукты, так и актуальные нефинансовые сервисы, обучение, помощь по участию в программах господдержки и многое другое.

В конце встречи предприниматели смогли задать свои вопросы Константину Боброву, многие из них высказали свои предложения по усовершенствованию линейки продуктов и услуг для бизнеса. Председатель Правления отметил ценность для банка таких предложений и важность систематической работы по сбору и анализу предложений клиентов для совершенствования линейки продуктов и процессов обслуживания.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

ИСТОЧНИК KP.RU

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