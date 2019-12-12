Новый год на Южном Урале: где туристам интересно и полезно отдохнуть

— Дмитрий Александрович, традиционно считается, что основной событийный сезон на Южном Урале проходит летом. Является ли такой подход верным, правильным? Можно ли развеять такой миф? Что интересного можно увидеть у нас в Челябинской области именно в зимний период? Как увлекательно и с пользой провести время? Наверняка, здесь зима может соперничать с летом…

— Я бы не сказал, что лето — это основной сезон. Мы уже пришли к тому, что наш регион может принимать туристов круглогодично. Есть множество интереснейших объектов для приема гостей.

Дмитрий Столбов, директор Центра развития туризма Челябинской области.

Если говорить о каких-то событийных примерах, то, пожалуй, самое крупное мероприятие пройдет в Челябинске уже в ближайшие выходные. В субботу, 14 декабря — на Николу Зимнего, в ЦПКиО имени Гагарина состоится традиционный гастрономический фестиваль «Уральские пельмени». И в этот же день, 14 декабря, в Кусе на горнолыжном курорте «Евразия» уже в третий раз отгремит фестиваль «Уральские валенки». Кстати, наш Центр, как один из организаторов, приглашает южноуральцев в информационный тур в «Евразию». Записаться на такое путешествие не сложно. В нашей группе ВКонтакте есть вся подробная информация.

Развлечения для детей и для взрослых

— Расскажите подробнее о двух этих крупных фестивалях. Что интересного там можно будет увидеть, что «потрогать», как принять участие?

— «Уральские пельмени» в парке Гагарина, как всегда, приятно удивят своими гастрономическими изысками. Производители пельменей, вареников, других полуфабрикатов, известные рестораторы — все представят здесь свою продукцию. Конечно, все можно будет попробовать, оценить и приобрести. Парк с 11.00 превратится в большую кухню. Можно и так сказать.

Для любителей активно отдохнуть и повеселиться в парке будут открыты и интерактивные площадки. Игры, конкурсы, призы, выступления эстрадных, фольклорных коллективов. Будут развлечения для детей и для взрослых.

«Уральские валенки» тоже не дадут соскучиться. Формат праздника схожий. Народные забавы, гуляния, праздничная атмосфера, выступления артистов, разные вкусности от кулинаров, рестораторов. Любители спорта, активного образа жизни могут от души размяться на горных склонах, погулять на природе, полюбоваться шикарными видами гор, уральской природы…

В Кусе действует одна из двух в Челябинской области фабрик по производству валенок — «Кусиночка». Все изделия этой фабрики будут представлены на этом фестивале. Можно будет договориться и об экскурсионной поездке на само предприятие.

Ежегодно на Южном Урале проходит Бушуевский фестиваль (Злаутост).

В год почти сотня событий

— Многие фестивали, проводимые в Челябинской области стали брендами Южного Урала…

— Да, это Бажовский, Ильменский, Бушуевский фестивали. Они собирают множество гостей, любителей активного отдыха, в том числе, и из разных уголков России. На такие фестивали приезжает и довольно много иностранных гостей. Сам формат мероприятий изменяется к лучшему, становится более доступным и интересным для всех.

Привлекательность региону добавляет и то, что у нас в Уральских горах проводятся крупные соревнования именно по зимним видам спорта. Кубок мира по ски-кроссу, сноуборду, фестивали экстремальных видов спорта.

Бажовский фестиваль — одна из популярных фестивальных площадок.

Туристическая жизнь очень насыщенная. В год в Челябинской области проводится порядка сотни различных мероприятий, связанных с привлечением гостей, туристов.

-Туристов из Челябинской области, других регионов привлекают только событийные мероприятия или известные достопримечательности?

— Скажу так: все объекты туристической сферы у нас можно условно разделить на объекты локального, федерального и международного уровня. И наша задача продвигать каждые из них.

Под международный уровень у нас попадают многие объекты горнозаводской зоны. Это горнолыжные курорты и комплексы. Под федеральный — это те же объекты, плюс те, что находятся, к примеру, на озерах Тургояк и Увильды. Локальный уровень — это те традиционные места отдыха, которые предпочитают сами южноуральцы. И зимой и летом. Там есть что посмотреть, где отдохнуть. На любой вкус и кошелек.

Гостей, туристов привлекают и наши Национальные парки. Особенно много гостей в последнее время посещают Златоуст. Это Национальный парк «Таганай», фабрики, где представлены работы златоустовских мастеров. «Зюраткуль» и «Аркаим» немного проигрывают из-за своей логистики. Туда сложнее добраться. Но это также не останавливает поток туристов.

Южный Урал — большие возможности

— Федеральные телеканалы сейчас активно снимают сюжеты, передачи про Южный Урал. Скажем, недавно мы «засветились» в программе «Орел и Решка»…

— Телевизионщики снимают много наших интересных объектов. Сами операторы говорили, что делали сюжеты из семи десятков стран. Но больше всего их поразила своей красотой, необычностью Каменная река в Национальном парке «Таганай».

— Чем интересен новый Национальный парк «Зигальга», который будет открыт на Южном Урале?

— Статус Национального парка — открывает большие возможности и для туризма и для сохранения природы Южного Урала в ее первозданном виде. Кроме того, это дополнительное бюджетное финансирование для реализации крупных экологических проектов.

Скажем, все привыкли к тому, что Челябинская область — это промышленный регион. Но, на самом деле, у нас не больше предприятий, чем, скажем, в Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде… Мы должны показать, что наш регион, наша природа уникальна и вместе с тем привлекательна для туризма.

К примеру, речь идет о строительстве экологических троп. Таких, которые были бы протяженностью 10-20-30 километров. С развитой туристической инфраструктурой. Чтобы туристы, гости смогли приезжать к нам сразу на несколько дней.

Сейчас у нас в работе много проектов по развитию, в том числе, и международного туризма. Готовится приезд групп из Японии, Южной Кореи, Австрии, Узбекистана, Азербайджана, других государств. Именно по заранее разработанным туристическим программам. И сейчас прорабатывается федеральная схема, по которой любой тур на Южный Урал иностранный турист может приобрести без проблем. Хоть в аэропорту. Такие туры для иностранцев интересны тем, что дотируются Федеральным агентством по туризму.

Южный Урал привлекает туристов и своими международными турнирами по зимним видам спорта.

Найти для себя

— Не за горами Новый год. Что посоветуете южноуральцам, гостям? Где побывать, как активно, с пользой провести время?

— У нас великолепная природа. Тем, кто любит такой отдых, активный отдых, у нас действительно есть, где разгуляться. Даже сложно все перечислить. Это те же Национальные парки, горнолыжные центры, Златоуст, Сатка, Чебаркуль, Кыштым… Каждый найдет что-то полезное и ему интересное. На нашем сайте также представлена вся подробная информация о туристических объектах. Так, что на Южном Урале вы всегда найдете место, где отдохнуть с пользой для души и тела.